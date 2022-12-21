بعد 27 عاماََ من الزواج..بيل غيتس يتحدث عن طلاقه في رسالة مؤثرة

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وطن– تحدث الملياردير الأمريكي و مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس في رسالة نُشرت ليلاً على مدونته الشخصية “Gates Notes” عن طلاقه من زوجته السابقة ميليندا فرينش جيتس العام الماضي.

طلاق بيل غيتس وزوجته



وقد كتب غيتس إن طلاقه من ميليندا فرينش جيتس كان بالنسبة له من أكثر اللحظات ضعفََا خلال السنوات القليلة الماضية، وفقا لما أودره موقع “businessinsider“.

في حديثه عن السنوات الثلاث الماضية، كتب غيتس على مدونته الشخصية “لقد عانى الجميع في العالم خلال هذا الوقت من خسارة أحبائهم ومن مشاكل مالية. بسبب مكانتي، فأنا بمنأى عن العديد من هذه المصاعب. لكنني أيضًا وصلت إلى أصعب اللحظات ضعفاََ خلال السنوات الماضية في حياتي، بما في ذلك وفاة والدي وانتهاء زواجي.”

توفي والد جيتس، في سبتمبر 2020 عن عمر يناهز 94 عامًا بعد إصابته بمرض ألزهايمر.



وقد انفصل جيتس وفرنش جيتس في عام 2021 بعد زواج استمر لمدة 27 عاماً وأثمر ثلاثة أولاد. ولكن أكدا سابقا أنهما يواصلان العمل معاً في مجال العمل الخيري، لا سيما على رأس “مؤسسة بيل وميليندا غيتس”.

وكتب غيتس في مدونته العام الماضي “أنا وميليندا نواصل إدارة مؤسستنا معًا ووجدنا إيقاع عمل جديدًا جيدًا، لكن لا يمكنني إنكار أنه كان عامًا حزينًا شخصيًا للغاية بالنسبة لي.”

طليقة بيل غيتس تخرج عن صمتها



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في مقابلة مع شبكة سي بي إس في مارس الماضي، تحدثت فرينش غيتس عن أسباب طلاقها من الملياردير، حيث قالت:”لم تكن المسألة لحظة واحدة أو حدوث شيء واحد محدد، لقد جاءت لحظة من الزمن حيث كان هناك ما يكفي لدرجة أنني أدركت أن زواجنا ليس صحيا، ولم أستطع أن أثق بما كان لدينا”.

كما ذكرت وسائل إعلام أن بيل كان على علاقة مع إحدى موظفات الشركة في عام 2000.

من جهتها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مايو الماضي نقلاً عن “أشخاص لديهم معرفة مباشرة بمبادارته”، أنه “في عدد من المناسبات، طارد غيتس النساء اللاتي عملن لديه في مايكروسوفت ومؤسسة بيل وميليندا غيتس”.



لكن المتحدث باسم غيتس رفض هذه المزاعم وعلق بأن “الشائعات والتكهنات المحيطة بطلاق غيتس أصبحت سخيفة بشكل متزايد، ومن المؤسف أن الأشخاص الذين ليس لديهم سوى القليل من المعرفة أو لا يعرفون شيئاً عن الوضع يتم وصفهم بأنهم مصادر.”