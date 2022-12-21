الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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الأرجنتين تصدر عملة جديدة تحمل صورة ميسي.. ما القصة؟ (شاهد)

أكدت وسائل إعلام محلية في الأرجنتين عزم البنك المركزي في بوينس آيرس إصدار ورقة نقدية جديدة ستحمل صورة ليونيل ميسي

كتب فهمي الورغمي
عملة تحمل صورة ميسي watanserb.com
عملة تحمل صورة ميسي
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وطن- بعد أن أصبح بطلا قوميا في بلاده الأرجنتين، على خلفية عودته رافعا كأس العالم لكرة القدم عاليا في سماء بونيس آيرس، راجت أخبار كثيرة عن اعتماد البنك المركزي الأرجنتيني عملة جديدة ستوضع عليها صورة وجه النجم “ليونيل ميسي” تكريما له بسبب الانجاز الكبير الذي حققه لبلده.

ما هي حقيقة الورقة النقدية التي تحمل صورة ميسي في الأرجنتين؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، صورا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مطبوعة على ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 بيزو.

وأكد متداولوا الصورة أن السلطات الحكومية في الأرجنتين، قامت بالفعل بطباعة ورقة نقدية جديدة وُضعت عليها صورة لمنتخب الأرجنتين وصورة لنجمه العالمي “ليونيل ميسي”، وذلك تكريماً للإنجاز الذي حققه المنتخب، والدور الكبير لـ البرغوث في إحراز اللقب العالمي.

صحيفة “إل فايناسيرو” El Financiero، الأرجنتينية، هي أول من تطرق للحديث عن فكرة طباعة عملة جديدة ستكون صورة ميسي موجودة عليها.

حيث ذكرت الصحيفة، أن المسؤولين في الهيئة الإدارية المالية للحكومة الأرجنتينية، يبحثون بالفعل عن خيارات للاحتفال بفوز بلادهم التاريخي بكأس العالم.

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مشيرة، إلى أن البنك المركزي الأرجنتيني، على الخصوص، يفكر في إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 بيزو، وستكون صورة ميسي موجودة على أحد وجهيها.

الأرجنتين تصدر عملة جديدة عليها وجه ميسي

تشير الصحيفة إلى أن المسوؤلين المذكورين يناقشون بالفعل وضع صورة لميسي وهو يحمل الكأس مرتديا الرقم “10” – وهو رقم القميص الذي يرتديه النجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده.

وعلى الجزء الخلفي من الورقة النقدية المُقترحة، ذكرت الصحيفة أن المسؤولين من المرجح أن يضعوا عليها صورة “ليونيل سكالوني”، مدرب المنتخب الأرجنتيني.

المدرب الذي تمكن، بعد جدل واسع حول كفاءته في أوساط الصحافة المحلية، من الفوز بكأس الكوبا أمريكا 2021 ، واستطاع إعادة كأس العالم قادمة من قطر، إلى بلاده بعد غياب دام 36 عاما.

يُذكر في السياق، أن تفاعل البنك المركزي الأرجنتيني مع فوز منتخب التانغو، تاريخيا، كان تفاعلا كبيرا.

حيث أصدر، بمناسبة فوز التانغو بكأس العالم 1978، عملات معدنية جديدة، للاحتفال بالفوز الأول في تاريخ البلاد.

وفي الأثناء، يُواصل نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الاحتفال بفوزه التاريخي ببطولة كأس العالم، أخيرًا، وهي الكأس الوحيدة التي استعصت وتمنّعت عنه خلال مسيرته المتألقة.

المصدرتويتر، صحيفة إل فايناسيرو، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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