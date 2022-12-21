الأرجنتين تصدر عملة جديدة تحمل صورة ميسي.. ما القصة؟ (شاهد)

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وطن- بعد أن أصبح بطلا قوميا في بلاده الأرجنتين، على خلفية عودته رافعا كأس العالم لكرة القدم عاليا في سماء بونيس آيرس، راجت أخبار كثيرة عن اعتماد البنك المركزي الأرجنتيني عملة جديدة ستوضع عليها صورة وجه النجم “ليونيل ميسي” تكريما له بسبب الانجاز الكبير الذي حققه لبلده.

ما هي حقيقة الورقة النقدية التي تحمل صورة ميسي في الأرجنتين؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، صورا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مطبوعة على ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 بيزو.

في الأرجنتين:

اصدار أول عملة رسمية تحمل صورة ليونيل ميسي ولاعبي المنتخب pic.twitter.com/MoP2DC0UYQ — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) December 21, 2022

وأكد متداولوا الصورة أن السلطات الحكومية في الأرجنتين، قامت بالفعل بطباعة ورقة نقدية جديدة وُضعت عليها صورة لمنتخب الأرجنتين وصورة لنجمه العالمي “ليونيل ميسي”، وذلك تكريماً للإنجاز الذي حققه المنتخب، والدور الكبير لـ البرغوث في إحراز اللقب العالمي.

صحيفة “إل فايناسيرو” El Financiero، الأرجنتينية، هي أول من تطرق للحديث عن فكرة طباعة عملة جديدة ستكون صورة ميسي موجودة عليها.

حيث ذكرت الصحيفة، أن المسؤولين في الهيئة الإدارية المالية للحكومة الأرجنتينية، يبحثون بالفعل عن خيارات للاحتفال بفوز بلادهم التاريخي بكأس العالم.

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مشيرة، إلى أن البنك المركزي الأرجنتيني، على الخصوص، يفكر في إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 بيزو، وستكون صورة ميسي موجودة على أحد وجهيها.

الأرجنتين تصدر عملة جديدة عليها وجه ميسي

تشير الصحيفة إلى أن المسوؤلين المذكورين يناقشون بالفعل وضع صورة لميسي وهو يحمل الكأس مرتديا الرقم “10” – وهو رقم القميص الذي يرتديه النجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده.

البنك المركزي في #الأرجنتين يدرس طبع صورة ليونيل #ميسي على عملة الـ 1000 بيزو التي تساوي 5.75 دولار بعد الفوز بمونديال قطر 2022#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/ENn98jBTvv — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 21, 2022

وعلى الجزء الخلفي من الورقة النقدية المُقترحة، ذكرت الصحيفة أن المسؤولين من المرجح أن يضعوا عليها صورة “ليونيل سكالوني”، مدرب المنتخب الأرجنتيني.

المدرب الذي تمكن، بعد جدل واسع حول كفاءته في أوساط الصحافة المحلية، من الفوز بكأس الكوبا أمريكا 2021 ، واستطاع إعادة كأس العالم قادمة من قطر، إلى بلاده بعد غياب دام 36 عاما.

عاجل : صورة متداولة يقال انها أول عملة رسمية في الارجنتين تحمل صورة ليونيل ميسي ولاعبي المنتخب pic.twitter.com/SMBzKMunEk — Screen Mix (@ScreenMix) December 21, 2022

يُذكر في السياق، أن تفاعل البنك المركزي الأرجنتيني مع فوز منتخب التانغو، تاريخيا، كان تفاعلا كبيرا.

حيث أصدر، بمناسبة فوز التانغو بكأس العالم 1978، عملات معدنية جديدة، للاحتفال بالفوز الأول في تاريخ البلاد.

وفي الأثناء، يُواصل نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الاحتفال بفوزه التاريخي ببطولة كأس العالم، أخيرًا، وهي الكأس الوحيدة التي استعصت وتمنّعت عنه خلال مسيرته المتألقة.