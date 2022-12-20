الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
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وداعا يا قطر.. مشجع سعودي لفت أنظار الجميع في مترو الدوحة (فيديو)

عبر عن شكره لقطر والقيادة القطرية بعد النجاح الباهر في تنظيم كأس العالم 2022

كتب خالد الأحمد
مشجع سعودي في مترو الدوحة watanserb.com
مشجع سعودي في مترو الدوحة
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وطن- “ودعناك بكل أرواحنا يا قطر”.. بهذه العبارات وغيرها ضمن وصلة غنائية شعبية على الطريقة الخليجية، عبر مشجع سعودي عن شعوره بعد إسدال الستار على مونديال قطر الذي وصف بالأجمل في تاريخ كأس العالم.

مشجع سعودي يودع قطر على طريقته الخاصة

وظهر المشجع وهو يقف في “مترو الدوحة” ويضع يده على فمه ويردد بصوت عال: “وداعاً يا قطر ودعناكي يا قطر بكل ارواحنا” ويرد عليه المحيطون بعبارات حماس.

وتابع المشجع الظريف مخاطباً قطر:”جمعتينا وجمعت كل الأحبة وأحرجتينا بالكرم والطيب والمحبة.. لكل انسان يجيكم يا أهل قطر”.

ويختم وسط تهليل المحيطين وتصفيقهم: “أحلى تحية لشعب قطر”.

النسخة الأفضل من كأس العالم

وكان عدد من الزوار والمشجعين من المملكة العربية السعودية أشادوا بالتنظيم المميز لمونديال قطر، وبقدرة الدوحة على إقامة فعاليات ذات حشود ضخمة وأعداد جماهيرية كبيرة جداً بدون متاعب.

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حيث يسرت قطر الخدمات والمرافق وأماكن الإقامة والمترو وشبكة النقل لمساعدة العائلات والضيوف على قضاء أوقات ممتعة في أجواء البطولة الرياضة الأكبر في العالم.

وأكد هؤلاء المشجعين لـصحيفة “الشرق” القطرية أنّ استضافة أيّ دولة لبطولة رياضية قادمة سيكون أمراً صعباً وسيضعها في موقف صعب لأنها لن تكون قادرة على الإيفاء بكل ذلك من أجل الزوار، وستكون في محل مقارنة إذا لم تقدم نسخة أفضل مما نراه اليوم في مونديال قطر.. وهذا صعب حدوثه.

حماس ومواقف طريفة

وكان المشجعون السعوديون قد ألهبوا أجواء كأس العالم في قطر بحماسهم مع فريقهم الذي فاز في أولى مبارياته على الأرجنتين حامل اللقب وبتفاعلهم ومواقفهم الطريفة طوال أيام المونديال.

فبعد فوز فريقهم التاريخي على الأرجنتين ظهر مشجع سعودي في شوارع عاصمة قطر، ليشارك في إحدى اللقاءات الأجنبية مع مذيعة تقوم بتغطية البطولة، حيث وجه رسالة من خلالها للمنتخب المكسيكي قبل مباراته مع الارجنتين قائلاً “ستلعبون ضد الارجنتين أرجوكم، اركلوا ميسي خارج كأس العالم، ميسي انتهين وداعاً ميسي”.

ليردد الجملة الشهير التي تردد منذ فوز المنتخب السعودي على الارجنتين قائلاً: “اين هو ميسي وهي العبارة التي تحولت فيما بعد إلى أيقونة من ايقونات جماهير كأس العالم في قطر “.

المشجعات السعوديات يخطفن الأنظار

كما خطفت المشجعات السعوديات الأنظار في مونديال قطر بعد ظهورهن في مدرجات استاد “لوسيل”، وهن يؤازرن فريقهم بروح عالية وحماس شديد.

وأشاد العديد من النشطاء بما وصفوه بالجمال السعودي الساحر، وتداولوا صوراً لبعض مشجعات “الأخضر”، وسْطَ تعليقاتِ ثناء وإشادة على إطلالتهن الساحرة.

ويشار إلى أنّ ظهور المرأة السعودية في محافل رياضية كهذه، كان من الأمور الممنوعة والمحرمة قديماً قبل صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسدة الحكم.

حيث سمح ابن سلمان ولأول مرة في تاريخ المملكة، للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارات، بقرارات ملكية أحدثت ضجة واسعة آنذاك.

المصدرصحيفة الشرق ,تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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