وداعا يا قطر.. مشجع سعودي لفت أنظار الجميع في مترو الدوحة (فيديو)

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وطن- “ودعناك بكل أرواحنا يا قطر”.. بهذه العبارات وغيرها ضمن وصلة غنائية شعبية على الطريقة الخليجية، عبر مشجع سعودي عن شعوره بعد إسدال الستار على مونديال قطر الذي وصف بالأجمل في تاريخ كأس العالم.

مشجع سعودي يودع قطر على طريقته الخاصة

وظهر المشجع وهو يقف في “مترو الدوحة” ويضع يده على فمه ويردد بصوت عال: “وداعاً يا قطر ودعناكي يا قطر بكل ارواحنا” ويرد عليه المحيطون بعبارات حماس.

وتابع المشجع الظريف مخاطباً قطر:”جمعتينا وجمعت كل الأحبة وأحرجتينا بالكرم والطيب والمحبة.. لكل انسان يجيكم يا أهل قطر”.

ويختم وسط تهليل المحيطين وتصفيقهم: “أحلى تحية لشعب قطر”.

النسخة الأفضل من كأس العالم

وكان عدد من الزوار والمشجعين من المملكة العربية السعودية أشادوا بالتنظيم المميز لمونديال قطر، وبقدرة الدوحة على إقامة فعاليات ذات حشود ضخمة وأعداد جماهيرية كبيرة جداً بدون متاعب.

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حيث يسرت قطر الخدمات والمرافق وأماكن الإقامة والمترو وشبكة النقل لمساعدة العائلات والضيوف على قضاء أوقات ممتعة في أجواء البطولة الرياضة الأكبر في العالم.

وأكد هؤلاء المشجعين لـصحيفة “الشرق” القطرية أنّ استضافة أيّ دولة لبطولة رياضية قادمة سيكون أمراً صعباً وسيضعها في موقف صعب لأنها لن تكون قادرة على الإيفاء بكل ذلك من أجل الزوار، وستكون في محل مقارنة إذا لم تقدم نسخة أفضل مما نراه اليوم في مونديال قطر.. وهذا صعب حدوثه.

حماس ومواقف طريفة

وكان المشجعون السعوديون قد ألهبوا أجواء كأس العالم في قطر بحماسهم مع فريقهم الذي فاز في أولى مبارياته على الأرجنتين حامل اللقب وبتفاعلهم ومواقفهم الطريفة طوال أيام المونديال.

فبعد فوز فريقهم التاريخي على الأرجنتين ظهر مشجع سعودي في شوارع عاصمة قطر، ليشارك في إحدى اللقاءات الأجنبية مع مذيعة تقوم بتغطية البطولة، حيث وجه رسالة من خلالها للمنتخب المكسيكي قبل مباراته مع الارجنتين قائلاً “ستلعبون ضد الارجنتين أرجوكم، اركلوا ميسي خارج كأس العالم، ميسي انتهين وداعاً ميسي”.

ليردد الجملة الشهير التي تردد منذ فوز المنتخب السعودي على الارجنتين قائلاً: “اين هو ميسي وهي العبارة التي تحولت فيما بعد إلى أيقونة من ايقونات جماهير كأس العالم في قطر “.

المشجعات السعوديات يخطفن الأنظار

كما خطفت المشجعات السعوديات الأنظار في مونديال قطر بعد ظهورهن في مدرجات استاد “لوسيل”، وهن يؤازرن فريقهم بروح عالية وحماس شديد.

وأشاد العديد من النشطاء بما وصفوه بالجمال السعودي الساحر، وتداولوا صوراً لبعض مشجعات “الأخضر”، وسْطَ تعليقاتِ ثناء وإشادة على إطلالتهن الساحرة.

ويشار إلى أنّ ظهور المرأة السعودية في محافل رياضية كهذه، كان من الأمور الممنوعة والمحرمة قديماً قبل صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسدة الحكم.

حيث سمح ابن سلمان ولأول مرة في تاريخ المملكة، للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارات، بقرارات ملكية أحدثت ضجة واسعة آنذاك.