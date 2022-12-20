هل قشور الموز لها فائدة للبشرة؟.. الإجابة ستدهشك

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وطن– يدعي بعض خبراء العناية بالبشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أن قشور الموز لها فوائد عديدة للوجه، حيث تعمل على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وخاصة الهالات السوداء.

قشور الموز

لكن يقول طبيب الأمراض الجلدية تايلور بولوك أنه لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن إستعمال قشور الموز سيساعدك على تعزيز صحة بشرتك.



يرى الدكتور بولوك أن الموز غني جدًا بمضادات الأكسدة وهي مواد طبيعية رائعة لجسمك، بما في ذلك بشرتك، وهي إضافة رائعة لنظام العناية بالبشرة، وفقا لما أورده موقع “clevelandclinic“.



وقد وجدت دراسة أجريت عام 2011 أن قشور الموز، على وجه الخصوص، تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة أكثر من تلك الموجودة في الموز الناضج.

ماذا تفعل مضادات الأكسدة لبشرتك ؟

يمكن أن تسبب الكثير من الأشياء ضررًا لبشرتك، بما في ذلك الإجهاد التأكسدي. يحدث هذا عندما ترتبط الجزيئات غير المستقرة المعروفة باسم الجذور الحرة بخلاياك.

ويوضح الدكتور بولوك: “يمكن أن يأتي الإجهاد التأكسدي من الشمس أو البيئة، مثل الدخان والتلوث ويمكن أن يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة عن طريق تقليل كمية ألياف الكولاجين والإيلاستين في الجلد. بصريًا، يظهر هذا على شكل تجاعيد أو ترهل أو تغيرات في الملمس أو تغير في لون الجلد.”

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لكن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة، مما يقلل من الإجهاد التأكسدي وهذا يجعلها مكونًا مهمًا للعناية بالبشرة.

ويقول الدكتور بولوك في هذا الإطار: “إذا كان هدفك هو الحصول على روتين للعناية بالبشرة مليء بمضادات الأكسدة، فمن الأفضل لك استخدام كريم غني بمضادات الأكسدة للعناية بوجهك بدلاً من قشور الموز.”



هل يجب أن تجعل قشور الموز جزءًا من روتين العناية بالبشرة؟

إذا كنت تبحث عن مضادات الأكسدة، التزم بالمنتجات المصممة خصيصًا لإفادة بشرتك.

يقترح الدكتور بولوك بعض الزيوت والتي من أبرزها زيت الأرغان والذي يستخدم عادة على الجلد والشعر والذي له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن يساعد في موازنة إنتاج زيت الجلد. بالإضافة إلى زيت الجوجوبا الذي يساعد في الحفاظ على صحة البشرة وتوازنها.