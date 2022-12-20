ميسي ينجو من كارثة محققة كادت أن تودي بحياته هو ورفاقه بعد وصولهم للديار(شاهد)

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وطن – نشرت قناة قناة “espn” الأرجنتينية مقطع فيديو يحبس الأنفاس أثناء احتفالات المنتخب الأرجنتيني بالفوز بكأس العالم في قطر، عقب وصوله إلى العاصمة بوينس آيرس.

وبحسب الفيديو المنشور، فقد كاد أن يتعرض المنتخب الأرجنتيني وعلى رأسه قائده ليونيل ميسي لكارثة، بعد اعتراض أسلاك كهربائية رؤوس اللاعبين أثناء تواجدهم أعلى الحافلة المفتوحة التي تم تخصيصها للمنتخب من أجل الاحتفال بالفوز برفقة الجماهير الغفيرة التي كانت في استقبالهم.

وأظهرت لقطات فيديو تفادي اللاعبين بصعوبة مجموعة الأسلاك الكهربائية التي كانت قريبة للغاية من أعلى الحافلة حيث جلس ميسي وسط زملاء في موكب الاحتفال.

ومع اقتراب اللاعبين للغاية من الأسلاك سقطت بالفعل قبعة اللاعب ليوناردو باريديس الذي لامس رأسه الأسلاك بالفعل في لحظات خطيرة كادت تفسد الاحتفال في بدايته.

¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina. Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022

لحظة وصول المنتخب الأرجنتيني لبلاده

وعاد ليونيل ميسي ورفاقه إلى الأرجنتين كأبطال حيث استقبلهما الآلاف من المشجعين في مطار إيزيزا الدولي بعد هبوطهما في بوينس آيرس بعد فوزهما المذهل في كأس العالم.

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ووصل المنتخب الأرجنتيني إلى بلاده بعد رحلة استغرقت حوالي 21 ساعة في حوالي الساعة 2.20 صباحًا بالتوقيت المحلي صباح الثلاثاء.

وخرج ميسي من الطائرة أولاً ورفع كأس العالم منتصرًا في الهواء بينما صعد هو والمدرب ليونيل سكالوني إلى درجات السلم لتحية المشجعين المنتظرين.

¡LEO MESSI NOS TRAJO LA COPA DEL MUNDO A CASA! ¡BIENVENIDOS A ARGENTINA, CAMPEONES! pic.twitter.com/DfL9u40yeQ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022

سجل ميسي هدفين خلال نهائي كأس العالم على ملعب لوسيل ، ليضيف إلى رصيده الإجمالي سبعة أهداف للبطولة ، وحصل أخيرًا على الكأس الوحيدة التي أفلت منه حتى الآن طوال مسيرته المثيرة.

أما المدرب “سكالوني”، الذي انفجر بالبكاء بعد أن سجل غونزالو مونتيل ركلة الجزاء الفائزة، لف ذراعه حول قائده بينما كان الاثنان يلوحان للذين استقبلوهما على المدرج.

حافلة مكشوفة نقلت اللاعبين من المطار لمقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

وبمجرد نزول اللاعبين، توجهوا مباشرة إلى حافلة مكشوفة كانت تنتظرهم على مدرج المطار لنقلهم إلى مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وعلى الرغم من الرحلة الطويلة، كان اللاعبون لا يزالون في مزاج مبتهج وهم يلوحون لمشجعيهم المحبين من أعلى الحافلة التي كتب عليها “أبطال العالم” على الجانب.