الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
الرئيسيةالهدهدميسي ينجو من كارثة محققة كادت أن تودي بحياته هو ورفاقه بعد...
الهدهد

ميسي ينجو من كارثة محققة كادت أن تودي بحياته هو ورفاقه بعد وصولهم للديار(شاهد)

أسلاك كهربائية اعترضت لاعبي المنتخب الأرجنتيني أثناء تواجدهم أعلى حافلة مكشوفة خصصت لاحتفال المنتخب مع الجماهير

كتب سالم حنفي
وصول المنتخب الأرجنتيني إلى بلاده watanserb.com
احتفالات المنتخب الأرجنتيني في بوينس آيرس
- Advertisement -

وطن – نشرت قناة قناة “espn” الأرجنتينية مقطع فيديو يحبس الأنفاس أثناء احتفالات المنتخب الأرجنتيني بالفوز بكأس العالم في قطر، عقب وصوله إلى العاصمة بوينس آيرس.

وبحسب الفيديو المنشور، فقد كاد أن يتعرض المنتخب الأرجنتيني وعلى رأسه قائده ليونيل ميسي لكارثة، بعد اعتراض أسلاك كهربائية رؤوس اللاعبين أثناء تواجدهم أعلى الحافلة المفتوحة التي تم تخصيصها للمنتخب من أجل الاحتفال بالفوز برفقة الجماهير الغفيرة التي كانت في استقبالهم.

وأظهرت لقطات فيديو تفادي اللاعبين بصعوبة مجموعة الأسلاك الكهربائية التي كانت قريبة للغاية من أعلى الحافلة حيث جلس ميسي وسط زملاء في موكب الاحتفال.

ومع اقتراب اللاعبين للغاية من الأسلاك سقطت بالفعل قبعة اللاعب ليوناردو باريديس الذي لامس رأسه الأسلاك بالفعل في لحظات خطيرة كادت تفسد الاحتفال في بدايته.

لحظة وصول المنتخب الأرجنتيني لبلاده

وعاد ليونيل ميسي ورفاقه إلى الأرجنتين كأبطال حيث استقبلهما الآلاف من المشجعين في مطار إيزيزا الدولي بعد هبوطهما في بوينس آيرس بعد فوزهما المذهل في كأس العالم.

- Advertisement -

ووصل المنتخب الأرجنتيني إلى بلاده بعد رحلة استغرقت حوالي 21 ساعة في حوالي الساعة 2.20 صباحًا بالتوقيت المحلي صباح الثلاثاء.

وخرج ميسي من الطائرة أولاً ورفع كأس العالم منتصرًا في الهواء بينما صعد هو والمدرب ليونيل سكالوني إلى درجات السلم لتحية المشجعين المنتظرين.

سجل ميسي هدفين خلال نهائي كأس العالم على ملعب لوسيل ، ليضيف إلى رصيده الإجمالي سبعة أهداف للبطولة ، وحصل أخيرًا على الكأس الوحيدة التي أفلت منه حتى الآن طوال مسيرته المثيرة.

أما المدرب “سكالوني”، الذي انفجر بالبكاء بعد أن سجل غونزالو مونتيل ركلة الجزاء الفائزة، لف ذراعه حول قائده بينما كان الاثنان يلوحان للذين استقبلوهما على المدرج.

حافلة مكشوفة نقلت اللاعبين من المطار لمقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

وبمجرد نزول اللاعبين، توجهوا مباشرة إلى حافلة مكشوفة كانت تنتظرهم على مدرج المطار لنقلهم إلى مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وعلى الرغم من الرحلة الطويلة، كان اللاعبون لا يزالون في مزاج مبتهج وهم يلوحون لمشجعيهم المحبين من أعلى الحافلة التي كتب عليها “أبطال العالم” على الجانب.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

وعدت بالتعري حال الفوز.. هذا ما فعلته صديقة ميسي السابقة في قطر (فيديو)

حياتنا

نهائي المونديال أسوأ يوم بحياة الشيف نصرت بسبب ما فعله ميسي معه

الهدهد

تصرف غريب من ديبالا بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم يثير تفاعلا (شاهد)

الهدهد

فيديو مثير لأمير قطر عقب إعلان الحكم فوز الأرجنتين بكأس العالم..ماذا فعل؟!(شاهد)

حياتنا

أشار بقضيبه أمام شقيق أمير قطر.. مارتينيز يستفز مبابي والفرنسيين بفعل خارج

الهدهد

لاعبو المنتخب الأرجنتيني يحتفلون بفوزهم على كرواتيا بشتم الإنجليز (شاهد)

حياتنا

الكاميرات تلتقط “ميسي” في أثناء قيامه بحركة خادشة للحياء في مباراة الأرجنتين وكرواتيا(شاهد)

الهدهد

أحلام الشامسي ترد بغضب على تغريدة صادمة للمنشد الكويتي مشاري العفاسي(شاهد)

الهدهد

السعودية كابوس ميسي.. لا زال مصدوما ويكشف تأثير المباراة على أسرته

الهدهد

مفاجأة.. قطر تلغي مباراة المنتخب الأرجنتيني مع الإسرائيليين في القدس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اتهامات خطيرة لـ”فيفا” بعد جدل الهدف الثالث للأرجنتين في شباك فرنسا.. ما القصة؟

” لن أستسلم أبداً.. سأعود”.. البيج “رامي” يخرج بفيديو مؤثر بعد خسارة مستر أولمبيا 2022

ظهور صادم لـ “محمد عبده” من المستشفى وقلق حول وضعه الصحي (فيديو)

فضيحة في الإعلام الفرنسي بعد خسارة كأس العالم أمام الأرجنتين (شاهد)

استقبال مهيب لأسود الأطلس في المغرب وتعليمات ملكية خاصة بشأن أمهات اللاعبين

ماذا أصاب قطر بعد انتهاء المونديال؟.. تغريدة لحفيدة مؤسس الدولة تثير تفاعلا

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة ليونيل ميسي 2022 ؟!

اجتماع جزائري-مغربي في سويسرا.. تفاصيل وساطة أردنية أطفأت فتيل الصراع بين البلدين

شيرين عبدالوهاب في الكويت.. شروط مثيرة للجدل في أولى حفلاتها بعد عودتها إلى حسام حبيب!

مشجعة أرجنتينية تتعرى في قطر.. ظهور جديد لها برفقة رجال الأمن وهذا مصيرها!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC