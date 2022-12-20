الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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مشجعات أرجنتينيات عاريات في قطر.. صور وفيديوهات في الاستاد والشارع والفندق(شاهد)

المشجعة الأرجنتينية نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات توثق تعريها وصديقتها في قطر

كتب سالم حنفي
تعري المشجعات في قطر watanserb.com
مشجعات أرجنتينيات عاريات في قطر
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وطن – يبدو أن عملية التعري داخل الاستاد في قطر خلال المباراة النهائية في بطولة كأس العالم بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، لم تكن مقتصرة على فتاة واحدة أو داخل الاستاد فقط.

وقامت المشجعة الأرجنتينية التي تدعى “نوي” بكسر صمتها ونشر المزيد من الصور ومقاطع الفيديو تظهرها هي وصديقتها أثناء قيامهما بتعرية صدريهما داخل الاستاد وخارجه وفي الفندق أيضا.

مشجعات أرجنتينيات عاريات في قطر

المشجعة الأرجنتينية التي تدعى “نوي” تم مشاهدتها على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون يوم الأحد الفائت وهي تحتفل بفوز الأرجنتين الدراماتيكي على فرنسا، حيث ظهرت نازعة ملابسها العلوية داخل المدرجات، وترقص بثدييها.

“نوى” أثناء الاحتفال بفوز الأرجنتين على مدرجات استاد لوسيل

ولكن يوم الاثنين بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، ظهرت نوي – التي أطلقت على نفسها اسم “الفتاة العارية” على وسائل التواصل الاجتماعي – وقالت إنها تمكنت من جعل صديقتها تفلت من العقاب في قطر.

وشاركت “نوي” المزيد من المقاطع لهما وهم عاريات الصدور من احتفالات يوم الأحد – وبدا أنها نشرت صورة لها على متن طائرة خارج البلاد.

تعري خارج استاد لوسيل بين المارة

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ولم تكتف “نوي” بنزع ملابسها داخل الاستاد – فقد شاركت مقطع فيديو جديدًا لها وصديقتها وهما عاريتا الصدر خارج استاد لوسيل برفقة مشجعين مبتسمين.

ونشرت أيضًا مقطعًا آخر لهما وهما في مواجهة الحشود المبتهجة داخل الاستاد وتحتفلان بقمصانها المرفوعة.

الفتاة العارية الأرجنتينية “نوى” وصديقتها

داخل الفندق

وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية “نوي” وصديقتها تستعدان قبل المباراة، ويظهر العلم الأرجنتيني المرسوم على حلمتيهما، في حين شاركت “نوي” صورة لرجلين يعملان على رسم العلم الأرجنتيني على حلمتيها.

الفتاة العارية الأرجنتينية “نوى” وصديقتها

ونشرت “نوي” في وقت لاحق صورة لها على متن طائرة – وكتبت: “ابدأ الطائرة على الفور قبل أن يأتوا ويأخذوني”.

ويبدو أنه لم يتم القبض على المشجعتين من قبل السلطات في قطر لسلوكهما المحفوف بالمخاطر – حتى بعد إشعال حركات الجماهير خارج الملعب.

طرد المشجعة الأرجنتينية خارج الاستاد

وكان شهود عيان قد أفادوا بأن “نوي” قد تم طردها خارج الاستاد عقب قيامها بتعرية صدرها، حيث أكدوا بأنه تم مشاهدتها برفقة رجال حفظ الأمن داخل الاستاد وهو يقتادونها للخارج عقب انتهاء مباراة الأرجنتين وفرنسا.

المشجعتان عدن إلى بلادهن

من جانبها، قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن السلطات القطرية “لم تعتقلهما”، كما ادعى البعض، وهما الآن بأمان بعد عودتهما إلى بلدهما.

وقالت الصحيفة إن هذا الفعل جلب لهما “شهرة عالمية”، حيث قررت الفتاتان اللتان تعرفان على إنستغرام باسم Milubarbiie وNoe، أن إحدى أفضل الطرق للاحتفال ببطولة الأرجنتين ثلاث مرات هي خلع قمصان المنتخب الوطني وكشف صدورهما.

المصدرذا صن + انستغرام
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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