” لن أستسلم أبداً.. سأعود”.. البيج “رامي” يخرج بفيديو مؤثر بعد خسارة مستر أولمبيا 2022

- Advertisement -

وطن- خرج البطل المصري ممدوح السبيعي، الشهير بلقب “البيج رامي”، بفيديو مؤثر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوجيه رسالة إلى جمهوره، بعد خسارة لقب مستر أولمبيا لعام 2022.

واحتل البطل المصري لكمال الأجسام، البيج “رامي”، المركز الخامس في الترتيب النهائي لبطولة مستر أولمبيا 2022، التي أقيمت، في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة ما بين 15-18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

رسالة البيج “رامي” بعد خسارة لقب مستر أولمبيا 2022

وقال بطل كمال الأجسام البيج “رامي”، بعد الأنباء المتداولة عن اعتزاله، عقب خسارة لقب مستر أولمبيا 2022، ” أنا مش ميت، أنا لسه عايش. لم أعتزل وهرجع ثاني السنة المقبلة”.

كما وأردف البيج رامي، ” سأواصل اللعب لإكمال حلمي وحلمكم، وسأحقق مستر أولمبيا العام المقبل ..”.

الإيراني هادي شوبان بطل مستر أولمبيا 2022

وتوج البطل الإيراني هادي شوبان بلقب مستر أولمبيا 2022 لكمال الأجسام. كما وحل في وصافة الترتيب الأمريكي ديريك لونسفورد، وفي المركز الثالث مواطنه نيك ووكر، وبراندون كوري في المركز الرابع.

كما وجاء البطل المصري البيج رامي، في المركز الخامس من الترتيب النهائي لبطولة مستر أولمبيا 2022، بعد تتويجه باللقب للنسختين الماضيتين على التوالي 2020 و2021.

بيج رامي يحتل المركز الـ 5 وسفقد فرصته في التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي 🌟🇪🇬

الإيراني هادي شوبان يفوز بلقب مستر أولمبيا 💪 1️⃣ هادي شوبان

2️⃣ ديريك لانسفورد

3️⃣ نك وكلار

4️⃣ براندون كيري

5️⃣ بيج رامي pic.twitter.com/XfPhpfLctz — FilGoal (@FilGoal) December 18, 2022

- Advertisement -

وكان تحقيق المصري البيج رامي، الانجاز التاريخي في بطولة مستر أولمبيا للوزن المفتوح العالمية، على صعيد الوطن العربي. وبلده على وجه الخصوص.

جوائز مستر أولمبيا 2022

كما ونرفق لكم متابعو (وطن)، جوائز بطولة مستر أولمبيا 2022 لكمال الأجسام للوزن المفتوح، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية على النحو الآتي:

(1) البطل الإيراني هادي شوبان (المركز الأول) 400 ألف دولار أمريكي.

(2) الوصيف الأمريكي ديريك لونسفورد (المركز الثاني) 150 ألف دولار أمريكي.

لم ينتهي بعد عصر البيج رامي ❤️ إن شاء الله الساندو التالت في مصر 🔥 pic.twitter.com/vKOX2MZHjz — الـزُولّ (@ElRouDany) December 17, 2022

(3) الأمريكي نيك ووكر (المركز الثالث) 100 ألف دولار.

(4) الأمريكي براندون كوري (المركز الرابع) 40 ألف دولار.

(5) البطل المصري ممدوح السبيعي “البيج رامي” (المركز الخامس) 30 ألف دولار أمريكي.

للأسف البيج رامي مركز خامس شرفتنا يا بطل 😊❤️#mrolympia2022 pic.twitter.com/RxLXGlwyWi — Kareem Sayed (@kareemasd8) December 18, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن بطولة مستر أولمبيا العالمية للمحترفين في عالم رياضة كمال الأجسام، تقام سنوياً، منذ أول نسخة لها التي كانت في ال18 من شهر سبتمبر عام 1965 في مدينة نيويورك الأمريكية.