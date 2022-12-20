رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة ليونيل ميسي 2022 ؟!

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وطن- لن تصدق حجم ثروة ليونيل ميسي 2022، بعد تحقيق حُلمه الذي انتظره طويلاً، وهو التتويج مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، للمرة ال3 في تاريخ مسيرة راقصو التانغو، على حساب الوصيف وحامل اللقب فرنسا.

ويتربع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على عرش ترتيب اللاعبين الأعلى أجراً، بعد انتقاله إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2021، عقب الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني الذي فشل في تجديد عقده.

راتب ليونيل ميسي السنوي

وبحسب مجلة (فوربس) الأمريكية، فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (البرغوث)، يحتل قائمة الرياضيين الأعلى أجراً. حيث يبلغ راتبه السنوي ب 130 مليون دولار أمريكي.

🎥| أبطال العالم بقيادة ليونيل ميسي وأخيراً في الأرجنتين 🤩😍. pic.twitter.com/Leo0lJef6e — بلاد الذهب فيديو 🎥. (@ViaARG) December 20, 2022

كما وأوضح التقرير، بأن البرغوث الأرجنتيني ميسي قد جنى مبلغ 75 مليون دولار من لعبة كرة القدم، و مبلغ 55 مليون دولار خارج مجال الرياضة من الإعلانان وعقود الرعاية وغيرها.

كم تبلغ ثروة ليونيل ميسي 2022 ؟!

ووفق ما ذكرته مؤسسة (sssamiti)، فإن ثروة ليونيل ميسي. تبلغ أكثر من 620 مليون دولار أمريكي، وهو ما يجعله أغلى لاعب في عالم كرة القدم بالعالم.

حازلت صورة ميسي مع الكأس عبر حسابه على الانستجرام 42 مليون إعجاب في أقل من 24 ساعة.. رقم خيالي!🤯 pic.twitter.com/hSiObaZk3y — Screen Mix (@ScreenMix) December 19, 2022

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كما ورغم تراجع راتب ميسي السنوي في عالم كرة القدم، منذ انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان. بنحو 22 مليون دولار، إلا أن دخله زاد من خارج الكرة المستديرة من الإعلانات والعلامات التجارية وغيرها، أبرزها شركة أديداس العالمية.

عائدات ميسي ورونالدو

وتشير تقارير صحفية آخرى، بأن العائد الذي يتلقاه صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خارج لعبة كرة القدم، يتعادل ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022. مع الأرجنتين، بمبلغ يقدر 55 مليون دولار لكل منهما.

اللاعب الوحيد بتاريخ كأس العالم الذي حصل على جائزة رجل المباراة في كل مباريات الأدوارالاقصائية🤩 أمور عادية يفعلها ميسي💪🏻 pic.twitter.com/cyN4ddlwaX — Kooora (@kooora) December 19, 2022

كما ويصنف الأرجنتيني ليونيل ميسي، ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين، الأغنى من حيث الإيرادات مالياً لعام 2022.

عقارات ميسي تبلغ 23 مليون دولار

ويتملك لاعب باريس سان جيرمان ميسي، العديد من العقارات المتواجدة في أنحاء دول العالم، أبرزها إسبانيا وأمريكا. ووفق التقارير تقدر تلك العقارات بنحو 23 مليون دولار.

كوبا أميركا أمام البرازيل 🏆☑️

الفيناليسما أمام إيطاليا 🏆☑️

كأس العالم أمام فرنسا 🏆☑️ ميسي ختم كرة القدم مع الأرجنتين في عام ونصف فقط 🇦🇷🐐 pic.twitter.com/MB6JxsvbAn — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) December 19, 2022

وينتهي عقد الأرجنتيني ميسي، مع نادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2023، مع رغبة النادي الباريسي في فتح مفاوضات مع البرغوث الأرجنتيني بشأن تجديد عقده. بعد المستوى الملفت الذي قدمه مع الفريق ومنتخب بلاده.