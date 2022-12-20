الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
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بالصور..تعرف على أقدم 6 دول في العالم

من بينها فرنسا..

كتب ايمان الباجي
بالصور..تعرف على أقدم 6 دول في العالم watanserb.com
اليابان
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وطن- لا يمكن للعلماء تحديد موعد ظهور البشر الأوائل، لكن يمكنهم القول أنه كان منذ أكثر من 2.4 مليون سنة، وفقًا للتاريخ.

أدى تطور البشر إلى تكوين حضارات مبكرة، والتي تطورت فيما بعد إلى بلدان. وفي هذا السياق، استعرض موقع “a-z-animals” أقدم 6 دول في العالم.

اليابان

تأسست اليابان عام 660 قبل الميلاد على يد الإمبراطور جيمو، حفيد أماتيراسو. والوقت الذي استقر فيه الناس على الأراضي اليابانية غير معروف، ولكن أقدم حقبة مسجلة في تاريخ البلاد هي فترة جومون التي بدأت حوالي 13000 قبل الميلاد.

اليوم، تقع اليابان في القارة الآسيوية، ويبلغ عدد سكانها 125.7 مليون نسمة، وهي تحتل المرتبة 11 في العالم من حيث عدد السكان. 

اليابان

تشتهر البلاد بتاريخها وثقافتها وطعامها.

الصين

على الرغم من وجود الصين لأكثر من 3500 عام، إلا أن تشين شي هوانغ هو الذي خلق أول إمبراطورية صينية  عام 221 قبل الميلاد.

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تقع الصين الحديثة في القارة الآسيوية وتشتهر بثقافتها. يبلغ عدد سكانها، وهي الدولة الأكثر كثافة سكانية في العالم، أكثر من 1.4 مليار نسمة. وهذا يمثل أكثر من 18٪ من إجمالي سكان العالم.

الصين

عاصمتها بكين، واحدة من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في العالم.

سان مارينو

سان مارينو هي خامس أصغر دولة في العالم، حوالي ثلث مساحة واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة.

وفقًا للتقارير، تم تأسيس البلاد على يد قاطع حجارة مسيحي، يُدعى مارينوس Marinus عام 301م.

سان مارينو

تدعي الدولة الصغيرة أنها أقدم جمهورية في العالم، بدستور يعود تاريخه إلى أكتوبر 1600.

في عام 1862، تم التوقيع على معاهدة تركت سان مارينو مستقلة عن إيطاليا. وتوجد هذه الدولة حول جبل تيتانو، وهي إحدى قمم سلسلة جبال أبيناين.

فرنسا

تعد فرنسا واحدة من أقدم الدول في جميع أنحاء العالم. وهي بلد عابر للقارات يمتد من أوروبا الغربية إلى أقاليم ما وراء البحار في قارات أخرى، مثل أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا. 

في 843، قسمت معاهدة فردان إمبراطورية فرنسا، وأصبح غرب فرنسا في النهاية ملكًا لفرنسا في 987.

فرنسا

اليوم فرنسا هو البلد الأكثر زيارة في العالم ويعد برج ايفل أحد أهم الوجهات السياحية.

النمسا

كانت النمسا جزءًا من الإمبراطورية الرومانية. وبعد سقوط الإمبراطورية، تم غزو المنطقة من قبل البافاريين والسلاف والأفار. ومع ذلك، هزمهم ملك الفرنجة عام 788 بعد الميلاد، مما جعل الأرض جزءًا من شرق فرنسا. 

النمسا

تعتبر النمسا حاليًا دولة غير ساحلية تقع في وسط أوروبا، ويبلغ عدد سكانها حوالي تسعة ملايين نسمة. 

الدنمارك

سكن البشر الدنمارك منذ ما يقرب من 12500 سنة.

الدنمارك

في الوقت الحاضر، الدنمارك هي دولة من بلدان الشمال الأوروبي بها أكثر من  400 جزيرة.

وتحد الدولة الواقعة في شمال أوروبا ألمانيا والسويد والنرويج. ووفقًا لشبكة CNN، احتلت الدنمارك المرتبة الثانية في قائمة “أسعد دول العالم” عام 2022.

المصدرموقع "a-z-animals"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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