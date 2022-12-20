آمبر هيرد تضطر لهذا الأمر تجاه جوني ديب وتعلق: “صعب للغاية”

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وطن- كشفت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، عبر حسابها الرسمي على انستغرام، أنها ستُسوي دعوى التشهير التي كان قد رفعها ضدها طليقها “جوني ديب”، ووصفت هيرد قرار التسوية مع ديب بأنه “صعب للغاية” مضيفة أنه جاء بعد “قدر كبير من المداولات” على حد تعبيرها.

آمبر هيرد تُسوي دعوى التشهير مع طليقها جوني ديب

وقال محامو الممثل الأمريكي “جوني ديب” (59 عاما) في تصريحات موجزة لـ “بي بي سي“، إن الممثلة الأمريكية “أمبر هيرد” (36 عاما) ستدفع لـ ديب مليون دولار أمريكي لتسوية دعوى التشهير”.

كما أكدوا في ذات التصريح أنهم سعداء “بإغلاق الباب رسميًا في هذا الفصل المؤلم لديب”.

مضيفين أن المُمثل سيتبرع بتسوية قدرها مليون دولار لعدد من الجمعيات الخيرية.

وكان الزوجان السابقان قد خاضا، الربيع الماضي، مسارا قضائيا طويل الأمد، انتهى بتغريم آمبر هيرد ما يقرب عن 15 مليون دولار.

ففي حزيران (يونيو) الماضي، حكمت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا لصالح جوني ديب، ووجدت الهيئة أن “هيرد” قد شوّهت سمعته في مقال وصفت فيه نفسها بأنها ضحية لسوء المعاملة من قِبَلِه.

آمبر هيرد مُفلسة ماليا

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، تقدمت هيرد باستئناف في القضية المذكورة، وطالبت بإلغاء حكم هيئة المُحلفين أو إجراء محاكمة جديدة تمامًا.

لكن بحسب المنشور الذي ساقته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أمس الاثنين، قالت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، إنها اختارت التسوية “بعد أن فقدت الثقة في النظام القانوني الأمريكي”.

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وقالت “حتى لو نجح طلب الاستئناف الذي قدمته للولايات المتحدة، فإن أفضل نتيجة ستكون إعادة المحاكمة”.

وتابعت قائلة: “أنا ببساطة لا أستطيع تخطي كل ذلك”، في إشارة إلى عجزها المادي عن متابعة مسار نفس الدعوى القضائية، خاصة أنها أنها أعلنت إفلاسها بالفعل.

جوني ديب يرفع قضائية بـ التشهير في حق طليقته آمبر هيرد

وكان نجم سلسلة “قراصنة الكاريبي” جوني ديب، قد رفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة بتهمة التشهير بناءً على مقال رأي كتبته عام 2018 ونشرته صحيفة واشنطن بوست.

وفيه وصفت هيرد نفسها بأنها “شخصية عامة تمثل العنف المنزلي”، دون تسمية زوجها السابق، جوني ديب.

اجتذبت المحاكمة المتلفزة، بين نجمي السينما الأمريكية، التي استمرت ستة أسابيع تمحيصًا جماهيريًا واسع النطاق.

وقدم الزوجان السابقان، اللذان انفصلا رسميا عام 2017، روايات مختلفة تمامًا عن علاقتهما التي استمرت خمس سنوات، حيث اتهم كلاهما الآخر بسوء السلوك والعنف.

ونفى جوني ديب بشدة شهادة زوجته السابقة، التي زعمت فيها أنه عرّضها للاعتداء العاطفي والجسدي والجنسي.

وفي الأخير، انحازت هيئة المحلفين إلى ديب، وقررت تغريم هيرد يتعويض بلغت قيمته 15 مليون دولار.