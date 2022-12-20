الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
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حياتنا

آمبر هيرد تضطر لهذا الأمر تجاه جوني ديب وتعلق: “صعب للغاية”

قالت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد إن سبب التسوية مع ديب هو عدم ثقتها بالقضاء الأمريكي

كتب فهمي الورغمي
آمبر هيرد watanserb.com
آمبر هيرد و جوني ديب
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وطن- كشفت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، عبر حسابها الرسمي على انستغرام، أنها ستُسوي دعوى التشهير التي كان قد رفعها ضدها طليقها “جوني ديب”، ووصفت هيرد قرار التسوية مع ديب بأنه “صعب للغاية” مضيفة أنه جاء بعد “قدر كبير من المداولات” على حد تعبيرها.

آمبر هيرد تُسوي دعوى التشهير مع طليقها جوني ديب

وقال محامو الممثل الأمريكي “جوني ديب” (59 عاما) في تصريحات موجزة لـ “بي بي سي“، إن الممثلة الأمريكية “أمبر هيرد” (36 عاما) ستدفع لـ ديب مليون دولار أمريكي لتسوية دعوى التشهير”.

كما أكدوا في ذات التصريح أنهم سعداء “بإغلاق الباب رسميًا في هذا الفصل المؤلم لديب”.

مضيفين أن المُمثل سيتبرع بتسوية قدرها مليون دولار لعدد من الجمعيات الخيرية.

وكان الزوجان السابقان قد خاضا، الربيع الماضي، مسارا قضائيا طويل الأمد، انتهى بتغريم آمبر هيرد ما يقرب عن 15 مليون دولار.

ففي حزيران (يونيو) الماضي، حكمت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا لصالح جوني ديب، ووجدت الهيئة أن “هيرد” قد شوّهت سمعته في مقال وصفت فيه نفسها بأنها ضحية لسوء المعاملة من قِبَلِه.

آمبر هيرد مُفلسة ماليا

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، تقدمت هيرد باستئناف في القضية المذكورة، وطالبت بإلغاء حكم هيئة المُحلفين أو إجراء محاكمة جديدة تمامًا.

لكن بحسب المنشور الذي ساقته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أمس الاثنين، قالت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، إنها اختارت التسوية “بعد أن فقدت الثقة في النظام القانوني الأمريكي”.

 

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وقالت “حتى لو نجح طلب الاستئناف الذي قدمته للولايات المتحدة، فإن أفضل نتيجة ستكون إعادة المحاكمة”.

وتابعت قائلة: “أنا ببساطة لا أستطيع تخطي كل ذلك”، في إشارة إلى عجزها المادي عن متابعة مسار نفس الدعوى القضائية، خاصة أنها أنها أعلنت إفلاسها بالفعل.

جوني ديب يرفع قضائية بـ التشهير في حق طليقته آمبر هيرد

وكان نجم سلسلة “قراصنة الكاريبي” جوني ديب، قد رفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة بتهمة التشهير بناءً على مقال رأي كتبته عام 2018 ونشرته صحيفة واشنطن بوست.

وفيه وصفت هيرد نفسها بأنها “شخصية عامة تمثل العنف المنزلي”، دون تسمية زوجها السابق، جوني ديب.

اجتذبت المحاكمة المتلفزة، بين نجمي السينما الأمريكية، التي استمرت ستة أسابيع تمحيصًا جماهيريًا واسع النطاق.

وقدم الزوجان السابقان، اللذان انفصلا رسميا عام 2017، روايات مختلفة تمامًا عن علاقتهما التي استمرت خمس سنوات، حيث اتهم كلاهما الآخر بسوء السلوك والعنف.

ونفى جوني ديب بشدة شهادة زوجته السابقة، التي زعمت فيها أنه عرّضها للاعتداء العاطفي والجسدي والجنسي.

وفي الأخير، انحازت هيئة المحلفين إلى ديب، وقررت تغريم هيرد يتعويض بلغت قيمته 15 مليون دولار.

المصدرانستجرام، بي بي سي،واشنطن بوست , رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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