الإثنين, ديسمبر 19, 2022
الرئيسيةحياتناوعدت بالتعري حال الفوز.. هذا ما فعلته صديقة ميسي السابقة في قطر...
حياتنا

وعدت بالتعري حال الفوز.. هذا ما فعلته صديقة ميسي السابقة في قطر (فيديو)

ظهرت لوسيانا سالازار عارضة الأزياء الأرجنتينية وصديقة ليونيل ميسي السابقة وهي ترقص بطريقة مثيرة

كتب وطن
صديقة ميسي السابقة في قطر watanserb.com
لوسيانا سالازار
- Advertisement -

وطن- بعد أن وعدت بالتعري كليا في حال فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم في قطر، ظهرت عارضة الأزياء الأرجنتينية “لوسيانا سالازار” وهي ترقص بطريقة مثيرة في شوارع قطر قبل دخول ستاد “لوسيل” الذي كان شاهدا على تحقيق التانغو اللقب العالمي.

لوسيانا سالازار عارية في قطر

وظهرت عارضة الأزياء الأرجنتينية لوسيانا سالازار، وهي ترقص بطريقة مثيرة بينما كانت متوجهة إلى ستاد لوسيل المونديالي.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Luciana Salazar (@salazarluli)

وقالت لوسيانا سالازار، إنه إذا فاز منتخب الأرجنتين بكأس العالم “سأركض عارية في شوارع قطر إذا فازت الأرجنتين بكأس العالم!” .

وشاركت “سالازار” مع متابعيها مقاطع فيديو وصور لها بينما كانت داخل ستاد لوسيل مرتدية تي شرت التانغو.

وحظيت لوسيانا سالازار باهتمام وسائل الإعلام الدولية قبل مونديال قطر، حيث وعدت متابعيها بالتعري بشكل كامل على الملأ في قطر إذا فاز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Luciana Salazar (@salazarluli)

- Advertisement -

لكنها، وعلى عكس ما وعدت، لم تظهر بملابس عارية ويبدو أن القوانين القطرية قد حالت سدا منيعا دون ذلك.

حيث تعاقب حكومة قطر، بشكل خازم، كل المظاهر المخلة بالحياء والأخلاق العامة.

لوسيانا سالازار تعِد بالتعري إذا فاز الأرجنتين بكأس العالم

المثير في وعد عارضة الأزياء الأرجنتينية لوسيانا سالازار، أنه ليس الأول من نوعه إلى متابعيها.

حيث دأبت سالازار، منذ مونديال 2010 في جنوب إفريقيا على قطع وعود للجمهور الأرجنتيني بأنها ستظهر عارية تمام في حال فوز اللألباسليستي.

لكن الجديد في هذه النسخة المونديالة التي تحتضنها قطر، وعلى عكس المشاركات الثلاثة الأخيرة للتانغو، هو رفع ميسي وزملاؤه للكأس الذهبية، وبها أصبحوا أبطال العالم لكرة القدم.

كما يذكر في السياق، أن عارضة الأزياء الأرجنتينية لوسيانا سالازار كانت قد واعدت البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي طيلة ثلاث سنوات.

ثم انتهت علاقتهما بعد مشاكل كثيرة كانت قد كشفت عنها عارضة الأزياء الأرجنتينية، عبر ظهورها المكثف على وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها عارضة الأزياء الأرجنتينية لوسيانا سالازار بملابس ومظهر مثيرين في قطر.

حيث شاركت مع متابعيها كثيرا من الصور خلال وجودها في قطر من أجل تشجيع منتخب بلادها.

الأرجنتين حامل اللقب

هذا وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي بعد مباراة حماسية توجه خلالها الطرفان إلى ركلات الترجيح الحاسمة.

واحتفل ليونيل ميسي وزملاؤه داخل ستاد لوسيل المونديالي رفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالكأس الذهبية.

وأهدى أمير قطر، النجم الأرجنتيني، العباءة الخليجية “البشت القطري” التي تعتبر أحد أبرز الملابس شهرة في منطقة الخليج العربي والشام والعراق.

ورفع النجم الأرجنتيني الكأس الذهبية عاليا، مرتديا البشت القطري-العربي، في توقيع مضمون الوصول تاريخيا بأن هذه النسخة المونديالة، نسخة عربية بامتياز.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
الحساب الخاص في محرري موقع وطن يغرد خارج السرب. يشرف على تحرير موقع وطن نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمترجمين. تابع كل جديد لدى محرري وطن
اقرأ أيضاً
الهدهد

إيمليانو مارتينيز يخرج عن صمته بشأن اللقطة الأكثر جدلا في مونديال قطر

حياتنا

شقيقة رونالدو تنفجر غضبا.. هذا ما فعلته بعد رفع ميسي لكأس العالم

حياتنا

بكلمة واحدة.. كيليان مبابي يعلق على خسارة كأس العالم ويتعهد بهذا الأمر

حياتنا

نهائي المونديال أسوأ يوم بحياة الشيف نصرت بسبب ما فعله ميسي معه

الهدهد

المنتخب الفرنسي تعرض للتسمم.. بيرس مورغان يثير جدلا بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم

الهدهد

تصرف غريب من ديبالا بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم يثير تفاعلا (شاهد)

الهدهد

فيديو مثير لأمير قطر عقب إعلان الحكم فوز الأرجنتين بكأس العالم..ماذا فعل؟!(شاهد)

الهدهد

قصة البشت القطري الذي ارتداه ليونيل ميسي خلال تتويجه بكأس العالم!

حياتنا

ميسي يهين مبابي بحركة بذيئة والثاني يردها له بنفس الطريقة.. فيديو

الهدهد

فيديو مؤثر لوالدة ميسي على أرضية ملعب لوسيل بالدوحة (شاهد)

حياتنا

أشار بقضيبه أمام شقيق أمير قطر.. مارتينيز يستفز مبابي والفرنسيين بفعل خارج

الهدهد

ما فعلته خديجة بن قنة وإيمان عياد في نهائي كأس العالم لفت الأنظار

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دعوات لتكريم أمير قطر تميم بن حمد بـ”وسام الأمة” تلقى تفاعلا

إيمليانو مارتينيز يخرج عن صمته بشأن اللقطة الأكثر جدلا في مونديال قطر

توقعات بابا فانجا لـ 2023.. صادمة ومرعبة وكارثة تنتظر العالم لو صدقت!

المفتي الخليلي يدعو لدراسة جريمة طعن عمانية لوالدها بجدية لهذا السبب

شقيقة رونالدو تنفجر غضبا.. هذا ما فعلته بعد رفع ميسي لكأس العالم

بكلمة واحدة.. كيليان مبابي يعلق على خسارة كأس العالم ويتعهد بهذا الأمر

توم كروز يسقط من الطائرة في مشهدٍ مثير! (فيديو)

أرجنتينية تحتضن رجل أمن في قطر من الفرحة.. رد فعله صدمها (فيديو)

نهائي المونديال أسوأ يوم بحياة الشيف نصرت بسبب ما فعله ميسي معه

هذا ما حدث وجعل منتخب المغرب آخر من يغادر قطر وتعليمات من الملك

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC