وعدت بالتعري حال الفوز.. هذا ما فعلته صديقة ميسي السابقة في قطر (فيديو)

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وطن- بعد أن وعدت بالتعري كليا في حال فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم في قطر، ظهرت عارضة الأزياء الأرجنتينية “لوسيانا سالازار” وهي ترقص بطريقة مثيرة في شوارع قطر قبل دخول ستاد “لوسيل” الذي كان شاهدا على تحقيق التانغو اللقب العالمي.

لوسيانا سالازار عارية في قطر

وظهرت عارضة الأزياء الأرجنتينية لوسيانا سالازار، وهي ترقص بطريقة مثيرة بينما كانت متوجهة إلى ستاد لوسيل المونديالي.

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وقالت لوسيانا سالازار، إنه إذا فاز منتخب الأرجنتين بكأس العالم “سأركض عارية في شوارع قطر إذا فازت الأرجنتين بكأس العالم!” .

وشاركت “سالازار” مع متابعيها مقاطع فيديو وصور لها بينما كانت داخل ستاد لوسيل مرتدية تي شرت التانغو.

وحظيت لوسيانا سالازار باهتمام وسائل الإعلام الدولية قبل مونديال قطر، حيث وعدت متابعيها بالتعري بشكل كامل على الملأ في قطر إذا فاز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم.

View this post on Instagram A post shared by Luciana Salazar (@salazarluli)

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لكنها، وعلى عكس ما وعدت، لم تظهر بملابس عارية ويبدو أن القوانين القطرية قد حالت سدا منيعا دون ذلك.

حيث تعاقب حكومة قطر، بشكل خازم، كل المظاهر المخلة بالحياء والأخلاق العامة.

لوسيانا سالازار تعِد بالتعري إذا فاز الأرجنتين بكأس العالم

المثير في وعد عارضة الأزياء الأرجنتينية لوسيانا سالازار، أنه ليس الأول من نوعه إلى متابعيها.

حيث دأبت سالازار، منذ مونديال 2010 في جنوب إفريقيا على قطع وعود للجمهور الأرجنتيني بأنها ستظهر عارية تمام في حال فوز اللألباسليستي.

لكن الجديد في هذه النسخة المونديالة التي تحتضنها قطر، وعلى عكس المشاركات الثلاثة الأخيرة للتانغو، هو رفع ميسي وزملاؤه للكأس الذهبية، وبها أصبحوا أبطال العالم لكرة القدم.

كما يذكر في السياق، أن عارضة الأزياء الأرجنتينية لوسيانا سالازار كانت قد واعدت البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي طيلة ثلاث سنوات.

ثم انتهت علاقتهما بعد مشاكل كثيرة كانت قد كشفت عنها عارضة الأزياء الأرجنتينية، عبر ظهورها المكثف على وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها عارضة الأزياء الأرجنتينية لوسيانا سالازار بملابس ومظهر مثيرين في قطر.

حيث شاركت مع متابعيها كثيرا من الصور خلال وجودها في قطر من أجل تشجيع منتخب بلادها.

الأرجنتين حامل اللقب

هذا وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي بعد مباراة حماسية توجه خلالها الطرفان إلى ركلات الترجيح الحاسمة.

واحتفل ليونيل ميسي وزملاؤه داخل ستاد لوسيل المونديالي رفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالكأس الذهبية.

وأهدى أمير قطر، النجم الأرجنتيني، العباءة الخليجية “البشت القطري” التي تعتبر أحد أبرز الملابس شهرة في منطقة الخليج العربي والشام والعراق.

ورفع النجم الأرجنتيني الكأس الذهبية عاليا، مرتديا البشت القطري-العربي، في توقيع مضمون الوصول تاريخيا بأن هذه النسخة المونديالة، نسخة عربية بامتياز.