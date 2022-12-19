نهائي المونديال أسوأ يوم بحياة الشيف نصرت بسبب ما فعله ميسي معه

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وطن- تعرض الشيف التركي الشهير نصرت، لموقف محرج مساء، الأحد، خلال تتويج المنتخب الأرجنتيني بطلا لكأس العالم، عندما ظهر في مقطع مصور وهو يُلاحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل مصافحته، وسط عدم اكتراث وتجاهل واضح من الأخير، الأمر الذي سلط الأضواء على هذه اللقطة “المُحرجة”.

الشيف نصرت في موقف محرج بالدوحة

وظهر الشيف التركي نصرت الذي اشتهر “بحركة رش الملح” الخاصة به، وهو يتوسط لاعبي المنتخب الأرجنتيني بينما كانوا يحتفلون رفقة عائلاتهم بعد تتويجهم أبطالا للعالم.

ورصد مقطع فيديو، التقطه بعض المشجعين من المدرجات، الشيف التركي وهو يلاحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل التقاط صورة تذكارية معه رفقة كأس العالم.. لكن دون جدوى.

الشيف نصرت يزعج ميسي لالتقاط صورة معه بعد النهائي.

pic.twitter.com/7sFqPLcFaX — Celebs Arabic (@CelebsArabic) December 19, 2022

حيث أظهر مقطع الفيديو ليونيل ميسي وهو يواصل مشيته وسط لاعبي منتخب بلاده، بينما كان الشيف التركي نصرت يحاول جاهدا أكثر من مرة، مصافحته.

وبعد إلحاح من الشيف التركي نصرت، التفت له النجم الأرجنتيني ليصافحه بشكل برقي دون حتى التدقيق في ملامحه.

نصرت يحاول التقاط صورة مع ميسي

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أشعلت هذه اللقطة المُحرجة تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل وكذلك تناولتها وسائل الإعلام الدولية.

صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تفاعلت مع هذه اللقطة، وعنونت مقالة لها بـ “الشيف نصرت المثير للشفقة، يضايق ميسي وسط احتفاله بالفوز مع زملائه”.

وأشارت الصحيفة إلى “عدم لباقة” الشيف التركي الذي “انتهك” دون أي إذن مسبق، احتفالات المنتخب الأرجنتيني، فقط من أجل صورة حصرية له مع ميسي رغم انزعاج الأخير من تصرفاته.

وكان الشيف التركي نصرت قد ظهر في أكثر من صورة، عبر حسابه الرسمي على انستغرام وهو يحمل الكأس الذهبية لوحده وأيضا رفقة بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني مثل “أنخيل دي ماريا” و حتى “ليونيل ميسي” في حد ذاته.

View this post on Instagram A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

تفاعل رواد مواقع التواصل مع موقف نصرت المحرج

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية مع الموقف المحرج الذي وجد الشيف التركي نفسه واقعا في خضمه.

واختلفت التعليقات، فكتب ناشط على تويتر باسم “شي سلمان” قائلا: “امس ما لاحظتوا ان نص المشجعين داخلين للملعب ويتصورون مع كأس العالم.. الشيف العالمي (نصرت) جاه سيفون من ليونيل.”

وتابع معلقا على الموقف المحرج:”والله ميسي مو فاضي لك.. انا عن نفسي يبي لي اسبوع راحة وبعدها اشوف ملخص كامل للنهائي”.

امس مالاحظتوا ان نص المشجعين داخلين للملعب ويتصورون مع كأس العالم،،الشيف العالمي (نصرت) جاه سيفون من ليونيل،،،والله ميسي مو فاضي لك"

انا عن نفسي يبي لي اسبوع راحة وبعدها اشوف ملخص كامل للنهائي" pic.twitter.com/R6coH9k8xt — سلمان (@AC62N) December 19, 2022

وقال آخر إن ليونيل ميسي لم يقصد تجاهل الشيف التركي لكن الأخير بالغ في إصراره.

ميسي تصور معاه لكن الأخ زودهاpic.twitter.com/3riU5iezWJ — 🇦🇷 (@nagam232) December 19, 2022

ونصرت غوكشيه، هو الاسم الحقيقي للشيف التركي المعروف عالميا بلقب “صالت بايي” “Salt Bae” بسبب حركته الشهيرة في رش الملح على الطعام أثناء تقديمه لزبائنه.

ويُعرف عن نصرت أنه “شيف المشاهير” بسبب إقبال المشاهير على تذوق وجباته الفاخرة التي بالضرورة ستكون مكونة من أحد أنواع اللحوم الفاخرة.

الأرجنتين تفوز بكأس العالم قطر 2022

وكان استاد لوسيل المونديالي شهد، الأحد 18 ديسمبر، مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين.

وانتهت المقابلة الختامية للمونديال بتتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب البطولة، والمنتخب الفرنسي، حامل اللقب الماضي، وصيفا.

ونجحت الدوحة بالفعل كما وعدت في تنظيم أفضل نسخة من بطولة كأس العالم، وظهر ذلك جليا في ردود الأفعال الشعبية على الحدث الضخم وكذلك آراء المشجعين.

ووصلت طائرة منتخب الأرجنتين المتوج ببطولة كأس العالم 2022 فى قطر إلى العاصمة الإيطالية روما، قبل المغادرة إلى بوينس أيرس للاحتفال مع الشعب الأرجنتيني، ومن المفترض وصولهم إلى الأرجنتين فى الساعات الأولى من صباح، الثلاثاء.

وسيصل منتخب الأرجنتين لكرة القدم، الذي توج ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، إلى بلاده صباح الثلاثاء ، على الرغم من أن تفاصيل الاحتفالات في بوينس آيريس لا تزال غير معروفة.