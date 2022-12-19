“من أجل عيون أبو تياغو” ما فعله سعودي أثناء حضور نهائي المونديال لا يصدق(شاهد)

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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بالمؤثر، لمشجع سعودي، عبر عن سعادته الغامرة بفوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم على حساب نظيره الفرنسي.

وقال المشجع في مقابلة مع قناة الكأس: “اليوم هو أسعد يوم في حياتي.. ميسي اليوم قفّل على الكورة.. نلعب بقى جولف أو تنس أو أي لعبة تانية”.

وأضاف: “قطر عملت اللي عليها وزيادة .. ونّستنا والمباراة ونّستنا وميسي ونّسنا .. أنا بعت السيارة علشان أشوف أبو تياجو.. السيارة يجي غيرها لكن أبو تياجو لا يجي غيره.. أهم شيء إننا مبسوطين”.

فوز الأرجنتين

وحققت الأرجنتين لقبها العالمي الثالث في بطولة كأس العالم بكرة القدم بعد فوزها بركلات الترجيح 4-2 في مباراة ماراثونية مع فرنسا في المباراة النهائية على ملعب لوسيل بقطر.

و احتكم منتخبا الأرجنتين وفرنسا حاملة اللقب إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان فريق التانجو قد توج سابقا بلقب البطولة العالمية لمرتين في عامي 1978 و1986، لكنه تتويج 2022 له مذاق خاص لأنها البطولة الأولى للبرغوث ليونيل ميسي.

ذكرى خالدة للسعوديين

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ولن ينسى السعوديون خصيصا، هذه النسخة المونديالية وذلك لأن منتخب الأخضر هو الوحيد الذي تمكن من تحقيق الفوز على منتخب التانغو، في أولى جولات دور المجموعات للمنتخبين بهدفين لهدف.

عاجل : لا يوجد منتخب كسر شوكة الأرجنتين في كأس العالم 2022 إلا السعودية 🇸🇦. — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) December 18, 2022

وكان هذا الفوز بمثابة جرس إنذار قاد منتخب الأرجنتين للطريق الصحيح، بعدما حول هذا الانكسار المفاجئ إلى طريق حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخ التانغو.

وبدأ البعض يتحدث عن مدى قدرة منتخب عربي على الفوز ببطولة كأس العالم، استنادا إلى أن المنتخب السعودي حقق الفوز على المنتخب المتوج ببطولة كأس العالم.

طرح يستحق أن نحلم :

• خلونا نتذكر أن بطل #كأس_العالم انهزم من #السعودية .. فهل ينجح في رفع #الكأس يوما ما منتخب عربي ؟. pic.twitter.com/VamObDNTgm — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) December 18, 2022

وقالت أم تركي: “ميسي في كأس العالم بطل العالم ومخلوط من بطل اسيا سالم الدوسري البطل العالمي الوحيد الذي كسر عين مسي والصق به وصمه عار في جبين الأرجنتين مهزوم منتخب الهلال السعودي .. ستذكرها الأجيال مع كل بطوله تشارك بها الأرجنتين ان سالم هزمها سنه ٢٠٢٢وسمت السعودية الأرجنتين وسم الهلال السعودي”.