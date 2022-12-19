كيروش يُهدد الاتحاد المصري لكرة القدم .. ماذا قال لهم ؟!

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وطن- هدد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش 69 عاماً، المدير الفني السابق للمنتخب المصري لكرة القدم، الاتحاد المصري، برسالة شديدة اللهجة بشأن مستحقاته المالية.

وقال البرتغالي كيروش، في رسالة خاطب فيها عضو اتحاد كرة القدم حلمي مشهور، ” عزيزي اللواء مشهور نتمنى لك التوفيق. للأسف الشديد حتى اليوم على الرغم من كل وعودك، لم دفع أي شيء لي ولأعضاء الجهاز الفني”.

رسالة كيروش إلى الاتحاد المصري لكرة القدم

وتابع المدرب البرتغالي كيروش، ” هذا يدل على أن الاتحاد المصري لا يحترم ولا يحترم الاتفاقيات والالتزامات”.

كما وأضاف البرتغالي كارلوس كيروش، ” هذا التصرف يضر بهيبتك وسلامتك كأعضاء في اتحاد واحد مثل مصر، أحاول أن أكون متسامحاً مع مجلس إدارة مصر. لكنك ستجبرني على الذهاب إلى الفيفا وشكوى اتحادكم”.

كيروش 🎙

💬 مسؤولو اتحاد الكرة لا يحترموا الاتفاقات.. ويضروا بهيبة المنصب في مصر .. واسف لانني سألجأ إلى فيفا للحصول على حقوقي لأنهم وعدوني بالحصول على مستحقاتي وحتى الآن لم يتواصل معي أحد.. pic.twitter.com/qJeHVnINFl — kora11.com (@kora11) December 17, 2022

وختم المدرب كيروش رسالته، “أنا لا أحتاج إلى تحقيق.. أحتاج أن أن يحترم الاتحاد المصري أولئك الذين يعملون بأمانة ويقدمون النتائج لهم. كما وأريد أن تعلم أن اتحادكم لا يتمتع بالشرف والنزاهة”.

أبرز محطات البرتغالي كيروش

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وتولى البرتغالي كيروش، مهمة تدريب المنتخب المصري، بعد إقالة المدرب المصري حسام البدري، لمدة عام. قبل أن يرحل بعد فشله في تتويج المنتخب المصري بكأس أمم أفريقيا عام 2021، بعد الخسارة أمام السنغال في المباراة النهائية.

كيروش بيطالب بمستحقاته من إتحاد الكوسة وبيهددهم إنه هيشتكيهم في الفيفا وطبعاً كلنا عارفين إن إتحاد الكوسة ومفرخة مصر وجهان لعملة واحدة😂😂😂

لا تخرج قبل أن تقول "الحمد لله" إني بتشجع أعظم نادي في الكون إللي مشرف مصر في المحافل الدولية🦅⁦❤️⁩#المونديال_بيحب_الاهلى pic.twitter.com/Gr93elCIPi — ⁦🦅⁦⁦🇪🇬⁩May Mahmoud⁦🇪🇬⁩🦅 (@mayMahmoud2020) December 17, 2022

كما ودرب المدرب كارلوس كيروش خلال مسيرته التدريبية العديد من المنتخبات في القارة الأفريقية والآسيوية، إلى جانب نوادي أوروبية وعربية، كان من أبرزها تدريب منتخب البرتغال. إيران، مصر، كولومبيا، الإمارات العربية المتحدة، جنوب أفريقيا وغيرها.

مستحقات البرتغالي كيروش المالية

وكان المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، قد طالب الاتحاد المصري لكرة القدم، قد طالب ببعض المستحقات المالية. بعد رفضه خصم جزء من مستحقاته المالية من قبل الاتحاد المصري، على خلفية تغريمه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، في كأس أمم أفريقيا العام الماضي.

كيروش في حديثه مع حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة 🎙

💬 حتى الآن وعلى الرغم من كل وعودك لم يتم دفع أي شيء لي وللمساعدين وهذا يدل على أن اتحاد الكرة لا يحترم وعوده pic.twitter.com/nZp1AyfS7e — kora11.com (@kora11) December 17, 2022

يذكر بأن المدرب كيرش قد رحل مؤخراً عن قيادة تدريب منتخب إيران، الذي تولى تدريبه في مونديال كأس العالم 2022، ووصل به إلى دور ال16. قبل أن يقصى من هذا الدور أمام الولايات المتحدة الأمريكية بهدف نظيف دون رد.