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مونديال قطر 2022

كيروش يُهدد الاتحاد المصري لكرة القدم .. ماذا قال لهم ؟!

البرتغالي كيروش يهدد الاتحاد المصري لكرة القدم بالتوجه إلى الفيفا

كتب فارس أبو شيحة
المدرب البرتغالي كارلوس كيروش watanserb.com
كيروش يهدد الاتحاد المصري لكرة القدم
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وطن- هدد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش 69 عاماً، المدير الفني السابق للمنتخب المصري لكرة القدم، الاتحاد المصري، برسالة شديدة اللهجة بشأن مستحقاته المالية.

وقال البرتغالي كيروش، في رسالة خاطب فيها عضو اتحاد كرة القدم حلمي مشهور، ” عزيزي اللواء مشهور نتمنى لك التوفيق. للأسف الشديد حتى اليوم على الرغم من كل وعودك، لم دفع أي شيء لي ولأعضاء الجهاز الفني”.

رسالة كيروش إلى الاتحاد المصري لكرة القدم

وتابع المدرب البرتغالي كيروش، ” هذا يدل على أن الاتحاد المصري لا يحترم ولا يحترم الاتفاقيات والالتزامات”.

كما وأضاف البرتغالي كارلوس كيروش، ” هذا التصرف يضر بهيبتك وسلامتك كأعضاء في اتحاد واحد مثل مصر، أحاول أن أكون متسامحاً مع مجلس إدارة مصر. لكنك ستجبرني على الذهاب إلى الفيفا وشكوى اتحادكم”.

وختم المدرب كيروش رسالته، “أنا لا أحتاج إلى تحقيق.. أحتاج أن أن يحترم الاتحاد المصري أولئك الذين يعملون بأمانة ويقدمون النتائج لهم. كما وأريد أن تعلم أن اتحادكم لا يتمتع بالشرف والنزاهة”.

أبرز محطات البرتغالي كيروش 

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وتولى البرتغالي كيروش، مهمة تدريب المنتخب المصري، بعد إقالة المدرب المصري حسام البدري، لمدة عام. قبل أن يرحل بعد فشله في تتويج المنتخب المصري بكأس أمم أفريقيا عام 2021، بعد الخسارة أمام السنغال في المباراة النهائية.

كما ودرب المدرب كارلوس كيروش خلال مسيرته التدريبية العديد من المنتخبات في القارة الأفريقية والآسيوية، إلى جانب نوادي أوروبية وعربية، كان من أبرزها تدريب منتخب البرتغال. إيران، مصر، كولومبيا، الإمارات العربية المتحدة، جنوب أفريقيا وغيرها.

مستحقات البرتغالي كيروش المالية

وكان المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، قد طالب الاتحاد المصري لكرة القدم، قد طالب ببعض المستحقات المالية. بعد رفضه خصم جزء من مستحقاته المالية من قبل الاتحاد المصري، على خلفية تغريمه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، في كأس أمم أفريقيا العام الماضي.

يذكر بأن المدرب كيرش قد رحل مؤخراً عن قيادة تدريب منتخب إيران، الذي تولى تدريبه في مونديال كأس العالم 2022، ووصل به إلى دور ال16. قبل أن يقصى من هذا الدور أمام الولايات المتحدة الأمريكية بهدف نظيف دون رد.

المصدروطن + وسائل إعلام مصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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