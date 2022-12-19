عشيقة الأمير هاري السابقة تُنهي صراعها مع الخصوبة أخيراً وتعلن عن مفاجأة (شاهد)

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وطن– كشفت حبيبة الأمير هاري السابقة ، كريسيدا بوناس ، عن رحلتها مع أطفال الأنابيب بعد الترحيب بطفلها الأول الشهر الماضي.

جسدي يخذلني

أعلنت عارضة الأزياء والممثلة كريسيدا بوناس 33 عامًا ، أنها أنجبت طفلاً من زوجها هاري وينورث ستانلي الشهر الماضي.

في مقال نشرته صحيفة صنداي تايمز ، تصف كريسيدا كيف شعرت كما لو أن “جسدي كان يخذلني” بعد مواجهة صعوبات في الحمل. وعندما قال أحد المتخصصين للزوجين “لم يكن هناك خطأ جوهري”.

كتبت الممثلة: “لقد قضيت الوقت والمال في علم المنعكسات وأخصائيي التغذية والوخز بالإبر والوسطاء … حتى المعالج الألماني الذي يتحدث إلى الملائكة. لم اسمع شيئا ، ولا صرير”.

هوس الحمل

وتابعت: “كان عقلي في حلقة قلق مستمرة وأصبح هوسي بالحمل ساحقًا ، بغض النظر عن المكملات باهظة الثمن التي تناولتها. لم يكن هناك شيء يعمل ، وشعرت كما لو أن جسدي كان يخذلني.”

اعترفت كريسيدا بأنها “تتجنب” حفلات الأطفال بسبب شعورها بالاختلاف عن أصدقائها الذين لديهم أطفال. وسط صراع من أجل الحصول على أطفالها.

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ومضت لتقول إن التلقيح الاصطناعي “أخافها” أولاً بسبب عدم وجود “ضمان” على النتيجة النهائية.

محظوظة للغاية

بعد الجولة الأولى الناجحة في العلاج ، رحبت الأم والعاشق الجديد هاري بابنهما في نوفمبر واعترفا بمدى “حظهما”.

وأضافت كرسيدا: “أنا أدرك كم نحن محظوظون. لم نعاني من نوبات القلب الشديدة التي يعاني منها الأزواج الآخرون. أنا أعتبر نفسي محظوظة للغاية لأن التلقيح الاصطناعي نجح معنا في المرة الأولى”.

واصلت العارضة مدح مجتمع وسائل التواصل الاجتماعي الذي شاركت تجربتها معه حتى لا تشعر “بالوحدة”.

لقد عقدت قرانها مع وينتورث ستانلي ، وهو شريك في شركة استثمار عقاري ، في تموز (يوليو) 2020.

كريسيدا والأمير هاري

اشتهرت كريسيدا بتأريخ الأمير هاري بين عامي 2012 و 2014 بعد أن تم تقديم العشيقين لأول مرة من قبل ابنة عمه الأميرة يوجيني.

ظل الصديقان السابقان على علاقة جيدة ويتعايشان في دوائر مماثلة ، مع أوجيني من بين أقرب أصدقاء كريسيدا.

حتى أن كرسيدا حضرت حفل زفاف صديقها السابق إلى ميغان ماركل في مايو 2018.

أخبر أحد أفراد العائلة “ميل أون لاين“، أن 30 فقط من أقرب عائلة وأصدقاء كريسدا ووينورث ستانلي حضروا حفل زفافهم ، تمشيا مع قيود الحكومة لمواجهة كوفيد 19.

وقال المصدر في ذلك الوقت: “لقد كان احتفالاً جميلاً وهم سعداء للغاية”. “لقد كان حفلًا خاصًا وحميميًا للغاية وهذا ما أرادوه”.