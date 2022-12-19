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عشيقة الأمير هاري السابقة تُنهي صراعها مع الخصوبة أخيراً وتعلن عن مفاجأة (شاهد)

اشتهرت كريسيدا بتأريخ الأمير هاري بين عامي 2012 و 2014 بعد أن تم تقديم العشيقين لأول مرة من قبل ابنة عمه الأميرة يوجيني

كتب رفيف عبدالله
عشيقة الأمير هاري السابقة watanserb.com
كريسيدا بوناس والأمير هاري
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وطن– كشفت حبيبة الأمير هاري السابقة ، كريسيدا بوناس ، عن رحلتها مع أطفال الأنابيب بعد الترحيب بطفلها الأول الشهر الماضي.

جسدي يخذلني

أعلنت عارضة الأزياء والممثلة كريسيدا بوناس 33 عامًا ، أنها أنجبت طفلاً من زوجها هاري وينورث ستانلي الشهر الماضي.

في مقال نشرته صحيفة صنداي تايمز ، تصف كريسيدا كيف شعرت كما لو أن “جسدي كان يخذلني” بعد مواجهة صعوبات في الحمل. وعندما قال أحد المتخصصين للزوجين “لم يكن هناك خطأ جوهري”.

كشفت كرسيدا بوناس عن رحلتها مع أطفال الأنابيب بعد الترحيب بطفلها الأول الشهر الماضي مع زوجها هاري وينتورث ستانلي ، في الصورة عام 2018
“شعرت وكأن جسدي يخذلني”: تصف كرسيدا كيف شعرت كما لو أن “جسدي كان يخذلني” بعد أن واجهت صعوبات في الحمل (في الصورة أثناء حملها)

كتبت الممثلة: “لقد قضيت الوقت والمال في علم المنعكسات وأخصائيي التغذية والوخز بالإبر والوسطاء … حتى المعالج الألماني الذي يتحدث إلى الملائكة. لم اسمع شيئا ، ولا صرير”.

هوس الحمل

وتابعت: “كان عقلي في حلقة قلق مستمرة وأصبح هوسي بالحمل ساحقًا ، بغض النظر عن المكملات باهظة الثمن التي تناولتها. لم يكن هناك شيء يعمل ، وشعرت كما لو أن جسدي كان يخذلني.”

كان عقلي في حلقة من القلق المستمر ”: اعترفت كرسيدا
عشيقة الأمير هاري السابقة
اشتهرت كريسيدا بتأريخ الأمير هاري بين عامي 2012 و 2014 بعد أن تم تقديم الزوج لأول مرة من قبل ابنة عمه الأميرة يوجيني (في الصورة معًا في عام 2014)

اعترفت كريسيدا بأنها “تتجنب” حفلات الأطفال بسبب شعورها بالاختلاف عن أصدقائها الذين لديهم أطفال. وسط صراع من أجل الحصول على أطفالها.

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ومضت لتقول إن التلقيح الاصطناعي “أخافها” أولاً بسبب عدم وجود “ضمان” على النتيجة النهائية.

محظوظة للغاية

بعد الجولة الأولى الناجحة في العلاج ، رحبت الأم والعاشق الجديد هاري بابنهما في نوفمبر واعترفا بمدى “حظهما”.

وأضافت كرسيدا: “أنا أدرك كم نحن محظوظون. لم نعاني من نوبات القلب الشديدة التي يعاني منها الأزواج الآخرون. أنا أعتبر نفسي محظوظة للغاية لأن التلقيح الاصطناعي نجح معنا في المرة الأولى”.

عشيقة الأمير هاري السابقة
هاري وينتورث ستانلي ، مدير مساعد في الوكلاء العقاريين سافيلس ، هو ابن نيك وينتورث ستانلي
عشيقة الأمير هاري السابقة
كرسيدا وهاري ، في الصورة عام 2017 ، مؤرخان في الجامعة قبل إحياء علاقتهما الرومانسية بعد انفصالها عن الأمير هاري

واصلت العارضة مدح مجتمع وسائل التواصل الاجتماعي الذي شاركت تجربتها معه حتى لا تشعر “بالوحدة”.

لقد عقدت قرانها مع وينتورث ستانلي ، وهو شريك في شركة استثمار عقاري ، في تموز (يوليو) 2020.

كريسيدا والأمير هاري

اشتهرت كريسيدا بتأريخ الأمير هاري بين عامي 2012 و 2014 بعد أن تم تقديم العشيقين لأول مرة من قبل ابنة عمه الأميرة يوجيني.

ظل الصديقان السابقان على علاقة جيدة ويتعايشان في دوائر مماثلة ، مع أوجيني من بين أقرب أصدقاء كريسيدا.

حتى أن كرسيدا حضرت حفل زفاف صديقها السابق إلى ميغان ماركل في مايو 2018.

عشيقة الأمير هاري السابقة
هاري كطفل صغير مع زوج والدته ، مركيز ميلفورد هافن (يسار) ، أخت لويز (في الأمام) ، الأم كلير (وسط) ، شقيق المركيز اللورد إيفار ماوثباتن ، أطفاله إيلا وأليكس ثم زوجته بيني (يمين) في Cowdray Park في عام 2001

أخبر أحد أفراد العائلة “ميل أون لاين“،  أن 30 فقط من أقرب عائلة وأصدقاء كريسدا ووينورث ستانلي حضروا حفل زفافهم ، تمشيا مع قيود الحكومة لمواجهة كوفيد 19.

وقال المصدر في ذلك الوقت: “لقد كان احتفالاً جميلاً وهم سعداء للغاية”. “لقد كان حفلًا خاصًا وحميميًا للغاية وهذا ما أرادوه”.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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