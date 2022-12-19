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صحفي في “وول ستريت جورنال”: السعودية بطلة كأس العالم وليس الأرجنتين

تغريدة الصحفي الأرجنتيني حول فوز السعودية على الأرجنتين أثارت تفاعلا واسعا

كتب خالد السعدي
السعودية بطل كاس العالم watanserb.com
فوز الاخضر على الارجنتين في دوري المجموعات في كأس العالم2022
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وطن – مازح الصحفي الأرجنتيني توم جارا، السعوديين بعد تتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2022، على حساب فرنسا.

وقال الصحفي في جريدة وول ستريت جورنال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم يعني أن السعودية فازت بكأس العالم”.

أثارت هذه التغريدة تفاعلا واسعا بين السعوديين، فقالت “أم قحط”: “حتى الأجانب اعترفوا أن السعودية اللي فازت مافي إلا العرب الله يشفيهم”.

وكتب إبراهيم: “طبعا ثبت نحن العرب اننا قادرين قطر احسن تنظيم ..والسعوديه بطل تهزم بطل..شكراااا لقطر والسعوديه..اما المغرب كسرو فرحه ووقفه العرب معاهم .ولاكن كلو واحد بيعمل بأصلو…ولابد من اعتزار فورى لكل الشعوب العربيه..من ملك المغرب..التاريخ لا ينسى”.

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وسخر ناشط: “حلو هيا عطونا كاسنا”.

وغرد عبدالرحمن: “قاعدين يجبرو بخاطرنا الله يجبر بخاطرهم”.

وذكرت فجر: “ويقرنونا مع المغرب يابوي مين المغرب اسري بس”.

فوز الأرجنتين

وحققت الأرجنتين لقبها العالمي الثالث في بطولة كأس العالم بكرة القدم بعد فوزها بركلات الترجيح 4-2 في مباراة ماراثونية مع فرنسا في المباراة النهائية على ملعب لوسيل بقطر.

و احتكم منتخبا الأرجنتين وفرنسا حاملة اللقب إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان فريق التانغو قد توج سابقا بلقب البطولة العالمية لمرتين في عامي 1978 و1986، لكنه تتويج 2022 له مذاق خاص لأنها البطولة الأولى للبرغوث ليونيل ميسي.

ذكرى خالدة للسعوديين

ولن ينسى السعوديون خصيصا، هذه النسخة المونديالية وذلك لأن منتخب الأخضر هو الوحيد الذي تمكن من تحقيق الفوز على منتخب التانغو، في أولى جولات دور المجموعات للمنتخبين بهدفين لهدف.

ففي البطولة، لم يذق المنتخب الأرجنتيني طعم الخسارة إلا أمام المنتخب الوطني السعودي بكأس العالم، حيث عاد بكل قوة بعد ذلك في دور المجموعات، بالفوز على كل من المكسيك وبولندا، ويتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويتأهل إلي دور الـ 16.

وفي الدور ثمن النهائي فاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بنتيجة 2-1، ثم تخطي عقبة هولندا بركلات الترجيح 4-3 في دور الـ 8 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

أما في الدور نصف النهائي، فقد حقق الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة، ومن ثم رفع اللقب على حساب فرنسا.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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