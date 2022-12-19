صحفي في “وول ستريت جورنال”: السعودية بطلة كأس العالم وليس الأرجنتين

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وطن – مازح الصحفي الأرجنتيني توم جارا، السعوديين بعد تتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2022، على حساب فرنسا.

وقال الصحفي في جريدة وول ستريت جورنال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم يعني أن السعودية فازت بكأس العالم”.

صحفي وول ستريت جورنال "توم قارا": فوز منتخب ⁧الارجنتين⁩ بكأس العالم يعني ⁧السعودية⁩ فازت بكأس العالم🇸🇦🇦🇷 pic.twitter.com/H5Kze5JcY6 — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 18, 2022

أثارت هذه التغريدة تفاعلا واسعا بين السعوديين، فقالت “أم قحط”: “حتى الأجانب اعترفوا أن السعودية اللي فازت مافي إلا العرب الله يشفيهم”.

حتى الاجانب اعترفو ان السعودية اللي فازت مافي الا العرب الله يشفيهم

وجاكمم العصار ما شين يعيقه درررن منتخبنا اليوم وخر عن طريقه درررن😭😭😭😭😭🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 — أم قحط🇸🇦 (@aiu5v) December 18, 2022

وكتب إبراهيم: “طبعا ثبت نحن العرب اننا قادرين قطر احسن تنظيم ..والسعوديه بطل تهزم بطل..شكراااا لقطر والسعوديه..اما المغرب كسرو فرحه ووقفه العرب معاهم .ولاكن كلو واحد بيعمل بأصلو…ولابد من اعتزار فورى لكل الشعوب العربيه..من ملك المغرب..التاريخ لا ينسى”.

طبعا ثبت نحن العرب اننا قادرين قطر احسن تنظيم ..والسعوديه بطل تهزم بطل..شكراااا لقطر والسعوديه..اما المغرب كسرو فرحه ووقفه العرب معاهم .ولاكن كلو واحد بيعمل بأصلو…ولابد من اعتزار فورى لكل الشعوب العربيه..من ملك المغرب..التاريخ لاينس — ibrahim (@ibrahim92076921) December 18, 2022

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وسخر ناشط: “حلو هيا عطونا كاسنا”.

حلو هيا عطونا كاسنا — Tea (@7yrm_) December 19, 2022

وغرد عبدالرحمن: “قاعدين يجبرو بخاطرنا الله يجبر بخاطرهم”.

قاعدين يجبرو بخاطرنا الله يجبر بخاطرهم — Abdulrahman 👨🏻‍⚕️ (@bohameda) December 18, 2022

وذكرت فجر: “ويقرنونا مع المغرب يابوي مين المغرب اسري بس”.

ويقرنونا مع المغرب يابوي مين المغرب اسري بس🦦 — فجر 🍂 (@fjjr_7) December 18, 2022

فوز الأرجنتين

وحققت الأرجنتين لقبها العالمي الثالث في بطولة كأس العالم بكرة القدم بعد فوزها بركلات الترجيح 4-2 في مباراة ماراثونية مع فرنسا في المباراة النهائية على ملعب لوسيل بقطر.

و احتكم منتخبا الأرجنتين وفرنسا حاملة اللقب إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان فريق التانغو قد توج سابقا بلقب البطولة العالمية لمرتين في عامي 1978 و1986، لكنه تتويج 2022 له مذاق خاص لأنها البطولة الأولى للبرغوث ليونيل ميسي.

ذكرى خالدة للسعوديين

ولن ينسى السعوديون خصيصا، هذه النسخة المونديالية وذلك لأن منتخب الأخضر هو الوحيد الذي تمكن من تحقيق الفوز على منتخب التانغو، في أولى جولات دور المجموعات للمنتخبين بهدفين لهدف.

ففي البطولة، لم يذق المنتخب الأرجنتيني طعم الخسارة إلا أمام المنتخب الوطني السعودي بكأس العالم، حيث عاد بكل قوة بعد ذلك في دور المجموعات، بالفوز على كل من المكسيك وبولندا، ويتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويتأهل إلي دور الـ 16.

وفي الدور ثمن النهائي فاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بنتيجة 2-1، ثم تخطي عقبة هولندا بركلات الترجيح 4-3 في دور الـ 8 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

أما في الدور نصف النهائي، فقد حقق الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة، ومن ثم رفع اللقب على حساب فرنسا.