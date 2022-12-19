الإثنين, ديسمبر 19, 2022
الرئيسيةالهدهدذراع محمد بن زايد يسخر من السعوديين بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم.....
الهدهد

ذراع محمد بن زايد يسخر من السعوديين بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم.. كيف ردوا عليه؟

المنتخب الأخضر السعودي هو المنتخب الوحيد الذي تمكن من التتويج بالمونديال

كتب خالد السعدي
سخرية حمد المزروعي من السعوديين watanserb.com
المغرد الإماراتي حمد المزروعي المحسوب على رئيس الإمارات محمد بن زايد
- Advertisement -

وطن – سخر المغرد الإماراتي حمد المزروعي المحسوب على رئيس الإمارات محمد بن زايد، من السعوديين، بعد تتويج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم في قطر.

وقال المزروعي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “سالم الدوسري وينه”، في إشارة إلى جملة “ميسي وينه“، وهي الجملة التي سخر بها السعوديون من الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فوز الأخضر على التانغو بهدفين لهدف في دور المجموعات.

غضب السعوديين

تغريدة ذراع محمد بن زايد لم تمر مرور الكرام على السعوديين، لكنهم ردوا بعنف وحدة على المزروعي.

فنشرت “هند” صورة لاحتفال سالم الدوسري بالهدف الرائع الذي سجله في شباك الأرجنتين والذي اختير ثالث أجمل هدف في بطولة كأس العالم.

- Advertisement -

وقالت سامية: “تساءل عن منتخبك الي خسر بخماسية نظيفة أما سالم فهو يحتفل بإنجازه كصاحب ثالث أجمل هدف في كأس العالم، وفي شباك الفائز بالبطولة”، في إشارة إلى خسارة الإمارات أمام الأرجنتين بخماسية نظيفة وديا قبل مونديال قطر.

وكتب “أحمد”: “سالم فاز على بطل العالم وانت لقمت خمسه صفر قبل مباراة سالم باسبوع”.

ورد عبدالله: “موجود .. يسجل أهداف عالمية ( ولا يقذف أعراض الناس)”.

وذكر السالمي: “لكن انت منتخبك وينه.. الدوسري سجل أجمل هدف في كأس العالم وترتيبه الثالث .. السعودية هي بطله كأس العالم فازت على بطل كأس العالم”.

فوز الأرجنتين

وحققت الأرجنتين لقبها العالمي الثالث في بطولة كأس العالم بكرة القدم بعد فوزها بركلات الترجيح 4-2 في مباراة ماراثونية مع فرنسا في المباراة النهائية على ملعب لوسيل بقطر.

واحتكم منتخبا الأرجنتين وفرنسا حاملة اللقب إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان فريق التانغو قد توج سابقا بلقب البطولة العالمية لمرتين في عامي 1978 و1986، لكنه تتويج 2022 له مذاق خاص لأنها البطولة الأولى للبرغوث ليونيل ميسي.

ذكرى خالدة للسعوديين

ولن ينسى السعوديون خصيصا، هذه النسخة المونديالية وذلك لأن منتخب الأخضر هو الذي تمكن من تحقيق الفوز على منتخب التانغو، في أولى جولات دور المجموعات للمنتخبين بهدفين لهدف.

فوز الاخضر على الارجنتين

ففي البطولة، لم يذق المنتخب الأرجنتيني طعم الخسارة إلا أمام المنتخب الوطني السعودي بكأس العالم، حيث عاد بكل قوة بعد ذلك في دور المجموعات، لفوز على كل من المكسيك وبولندا، ويتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويتأهل إلي دور الـ 16.

وفي الدور ثمن النهائي فاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بنتيجة 2-1، ثم تخطي عقبة هولندا بركلات الترجيح 4-3 في دور الـ 8 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

أما في الدور نصف النهائي، فقد حقق الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة، ومن ثم رفع اللقب على حساب فرنسا.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

صحفي في “وول ستريت جورنال”: السعودية بطلة كأس العالم وليس الأرجنتين

فيديو

“من أجل عيون أبو تياغو” ما فعله سعودي أثناء حضور نهائي المونديال لا يصدق(شاهد)

مونديال قطر 2022

ماذا قال البرغوث ميسي بعد تحقيق حُلمه بالتتويج بكأس العالم 2022؟!

مونديال قطر 2022

10 أرقام قياسية سُجلت في مونديال كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

أرقام ستُدهش العشاق .. تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا قبيل نهائي المونديال

الهدهد

مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد: “أنا فرنسي وسأشجع المنتخب المغربي”(شاهد)

مونديال قطر 2022

ناصر الخليفي يكشف مصير ميسي مع باريس سان جيرمان (فيديو)

الهدهد

مشجع يستضيف أرجنتينيا في منزله خلال المونديال لسبب إنساني وسجال بشأن جنسيته (فيديو)

مونديال قطر 2022

مقطع فيديو يفضح مؤامرة ميسي ومدربه سكالوني في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

خبر حزين لجماهير منتخب الأرجنتين قبيل مواجهة أستراليا في الدور ال16

الهدهد

محلل رياضي إماراتي: لولا الإمارات ما فاز المنتخب السعودي على الأرجنتين!(شاهد)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد أستراليا في دور ال16 كأس العالم 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جريمة بورسعيد.. قاتلة والدتها ليست عذراء واعترافات أخرى أكثر خطورة!

صحفي في “وول ستريت جورنال”: السعودية بطلة كأس العالم وليس الأرجنتين

كيروش يُهدد الاتحاد المصري لكرة القدم .. ماذا قال لهم ؟!

دعني وشأني أيها الرئيس.. ماكرون يكشف تفاصيل مواساته لـ كيليان مبابي بعد الهزيمة!

“هل أتنحى عن إدارة تويتر؟” إيلون ماسك يسأل متابعيه..والنتيجة؟

“من أجل عيون أبو تياغو” ما فعله سعودي أثناء حضور نهائي المونديال لا يصدق(شاهد)

رضوى الشربيني تكشف مفاجأة عن عدد أزواج غادة عبدالرازق (فيديو)

فقيه مغربي يتطاول على جزائريين ويصفهم بالكراغلة المجرمين والمنحطين..لماذا؟(شاهد)

عمان: العثور على جثماني مواطن وزوجته في ظروف غامضة ومصادر تكشف سبب الوفاة

مسعود أوزيل يشمت بخسارة فرنسا كأس العالم بتغريدة عن كريم بنزيما.. ماذا قال؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC