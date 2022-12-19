ذراع محمد بن زايد يسخر من السعوديين بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم.. كيف ردوا عليه؟

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وطن – سخر المغرد الإماراتي حمد المزروعي المحسوب على رئيس الإمارات محمد بن زايد، من السعوديين، بعد تتويج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم في قطر.

وقال المزروعي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “سالم الدوسري وينه”، في إشارة إلى جملة “ميسي وينه“، وهي الجملة التي سخر بها السعوديون من الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فوز الأخضر على التانغو بهدفين لهدف في دور المجموعات.

سالم الدوسري وينه … — حمد المزروعي (@uae_3G) December 18, 2022

غضب السعوديين

تغريدة ذراع محمد بن زايد لم تمر مرور الكرام على السعوديين، لكنهم ردوا بعنف وحدة على المزروعي.

فنشرت “هند” صورة لاحتفال سالم الدوسري بالهدف الرائع الذي سجله في شباك الأرجنتين والذي اختير ثالث أجمل هدف في بطولة كأس العالم.

سالم يحتفل بفوزه بثالث أجمل هدف في مونديال قطر 🔥🔥 .. pic.twitter.com/lF89AL0oIl — Ｈ Ｎ Ｄ 💚 (@Coach_Hind_) December 18, 2022

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وقالت سامية: “تساءل عن منتخبك الي خسر بخماسية نظيفة أما سالم فهو يحتفل بإنجازه كصاحب ثالث أجمل هدف في كأس العالم، وفي شباك الفائز بالبطولة”، في إشارة إلى خسارة الإمارات أمام الأرجنتين بخماسية نظيفة وديا قبل مونديال قطر.

تساءل عن منتخبك الي خسر بخماسية نظيفة أما سالم فهو يحتفل بإنجازه كصاحب ثالث أجمل هدف في كأس العالم، وفي شباك الفائز بالبطولة — سامية المطلق (@ms1sos) December 19, 2022

وكتب “أحمد”: “سالم فاز على بطل العالم وانت لقمت خمسه صفر قبل مباراة سالم باسبوع”.

سالم فاز على بطل العالم وانت لقمت خمسه صفر قبل مباراة سالم باسبوع 🤓🤓 pic.twitter.com/jnbrcmdivS — Ahmed Alhamami (@ahmed_alhamami) December 18, 2022

ورد عبدالله: “موجود .. يسجل أهداف عالمية ( ولا يقذف أعراض الناس)”.

موجود .. يسجل أهداف عالمية ( ولا يقذف أعراض الناس )😎😏 https://t.co/ILBe9VCiYW — عبدالإله التويجري (@abdullellah9) December 18, 2022

وذكر السالمي: “لكن انت منتخبك وينه.. الدوسري سجل أجمل هدف في كأس العالم وترتيبه الثالث .. السعودية هي بطله كأس العالم فازت على بطل كأس العالم”.

لكن انت منتخبك وينه

الدوسري سجل أجمل هدف في كأس العالم وترتيبه الثالث

السعوديه هي بطله كأس العالم فازت على بطل كأس العالم — السالمي (@14371g4371) December 18, 2022

فوز الأرجنتين

وحققت الأرجنتين لقبها العالمي الثالث في بطولة كأس العالم بكرة القدم بعد فوزها بركلات الترجيح 4-2 في مباراة ماراثونية مع فرنسا في المباراة النهائية على ملعب لوسيل بقطر.

واحتكم منتخبا الأرجنتين وفرنسا حاملة اللقب إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان فريق التانغو قد توج سابقا بلقب البطولة العالمية لمرتين في عامي 1978 و1986، لكنه تتويج 2022 له مذاق خاص لأنها البطولة الأولى للبرغوث ليونيل ميسي.

ذكرى خالدة للسعوديين

ولن ينسى السعوديون خصيصا، هذه النسخة المونديالية وذلك لأن منتخب الأخضر هو الذي تمكن من تحقيق الفوز على منتخب التانغو، في أولى جولات دور المجموعات للمنتخبين بهدفين لهدف.

ففي البطولة، لم يذق المنتخب الأرجنتيني طعم الخسارة إلا أمام المنتخب الوطني السعودي بكأس العالم، حيث عاد بكل قوة بعد ذلك في دور المجموعات، لفوز على كل من المكسيك وبولندا، ويتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويتأهل إلي دور الـ 16.

وفي الدور ثمن النهائي فاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بنتيجة 2-1، ثم تخطي عقبة هولندا بركلات الترجيح 4-3 في دور الـ 8 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

أما في الدور نصف النهائي، فقد حقق الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة، ومن ثم رفع اللقب على حساب فرنسا.