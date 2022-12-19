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توم كروز يسقط من الطائرة في مشهدٍ مثير! (فيديو)

كشف توم كروز عن كواليس لقطة من فيلمه الجديد "Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One" المقرر طرحه في عام 2023 المقبل، وشارك متابعيه جزء من هذه اللقطة وهو يقوم بالقفز الحر من الطائرة

كتب شيراز ماضي
توم كروز يسقط من الطائرة watanserb.com
توم كروز
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وطن – على طريقته الخاصة، وجّه النجم العالمي توم كروز، شكره وامتنانه لمحبيه بنجاح فيلمه Top Gun: Maverick، حيث قفز من الطائرة من الجو وسقط سقوطاً حراً، احتفالاً.

توم كروز يقفز من الطائرة 

ومؤخراً كشف توم كروز عن كواليس لقطة من فيلمه الجديد “Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One” المقرر طرحه في عام 2023 المقبل، وشارك متابعيه جزء من هذه اللقطة وهو يقوم بالقفز الحر من الطائرة في جنوب أفريقيا بفيديو يحبس الأنفاس.بحسب “etbilarabi

وقال توم كروز: “ها نحن فوق جنوب إفريقيا، نقوم بتصوير المهمة المستحيلة Reckoning – الجزء الأول والثاني، ولم أكن أريد أن ينتهي العام دون أن أشكركم جميعاً على حضور Top Gun: Maverick في الصالات السينما”.

 

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واستعرض توم كروز البالغ من العمر (60 عاماً) مهاراته في القفز الحر بالمظلة، ثم عاد وتوجه بالشكر لجمهوره على دعمهم له .

وقال في الختام: “لا بد لي من العودة إلى العمل، علينا الحصول على هذه اللقطة، أتمنى لكم عطلة آمنة وسعيدة للغاية، أراكم لاحقاً في السينما”.

فيلم Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick هو تكملة للنسخة الأصلية لعام 1986 بطولة توم كروز ومايلز تيلر وجنيفر كونيلي وجلين باول وجون هام وفال كيلمر وجاي إليس وغيرهم.

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لوا يزال فيلم Top Gun: Maverick يحقق أرقام إيرادات مستمرة في شباك التذاكر العالمي، ويعد الأكثر والأعلى ربحا هذا العام، وبلغت أرقامه في البوكس أوفيس 718 مليون دولار، فيما اقترب من مليار ونصف عالميا.

ومعروف عن النجم العالمي توم كـروز قيامه بالعديد من اللقطات الخطيرة في معظم أفلامه، ومنها قيادة الطائرة الحربية، وتسلق برج خليفة، والقفز من بناء إلى آخر، وتعرض بسبب هذه القفزة حينها إلى كسر في القدم.

المصدرetbilarabi - انستغرام - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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