مشجعون يحاصرون زوجة ميسي وهذا ما حدث (فيديو)

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وطن- وثقت عدسات الكاميرات في مباراة الأرجنتين وفرنسا عدة مشاهد لزوجة ليونيل ميسي، عارضة الأزياء الأرجنتينية أنتونيلا روكوزو، أظهرت تفاعلها مع المباراة الدراماتيكية.

زوجة ميسي تلفت الأنظار إليها

ونجح ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني، الأحد، من انتزاع لقب بطولة كأس العالم من المنتخب الفرنسي بقيادة الصاروخ مبابي، بعد مباراة صعبة شهدت تقلبات عدة وسريعة على مستوى النتيجة.

فرحة زوجة ميسي اثنا تسديدميسي الجول الثاني pic.twitter.com/3hC2rHzT8z — بنت العرب (@Qwertyu88824576) December 18, 2022

وظهرت زوجة ميسي وقد ظهر عليها القلق في لقطات، والسعادة في لقطات أخرى.

حيث بدا على وجهها الفرحة الشديدة بعد تقدم الأرجنتين، تلك النظرة التي تحولت لاحقا لنظرة قلق وترقب عقب تعديل فرنسا للنتيجة وتعادلها.

زوجة ميسي بعد تسديد فرنسا pic.twitter.com/9Hg3mYCUT9 — بنت العرب (@Qwertyu88824576) December 18, 2022

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صور وفيديوهات أخرى وثقت لحظة احتفال أنتونيلا روكوزو وأطفالها، مع ميسي بكأس العالم داخل استاد لوسيل.

حيث ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة وهي تشارك البرغوث ميسي فرحته على المنصة الرئيسية، وحولهما أبنائهما.

موب صاحيه زوجة ميسي تسجل فويس بنص الاحتفالات ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يازينها ياشيخ pic.twitter.com/8WZz3J1L4o — L (@nsxcw) December 18, 2022

مشجعون يحاصرون زوجة ميسي

وتداول النشطاء مقاطع أخرى لزوجة ميسي، قبل المباراة وهي خارج الاستاد وقد حاصرها الجمهور بعد التعرف عليها لأجل التقاط الصور التذكارية معها.

زوجه ميسي مع الجماهير والكل يلتقط صوره سيلفي معها 🇦🇷#الارجنتين_فرنسا pic.twitter.com/iOTbe3bxqU — انتبه لي 🇦🇷💛 (@M_esssi10) December 18, 2022

وظهرت أنتونيلا روكوزو بملابس مثيرة أمام استاد لوسيل، حيث طاردها الجمهور واستوقفها الكثيرون للتصوير معها.

واستجابت زوجة ميسي للبعض والتقطت الصور التذكارية معهم، فيما كانت تسرع المشي للدخول إلى الاستاد.

ميسي يرفع كأس العالم في الدوحة

وتسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مراسيم التتويج جائزة أفضل لاعب في النسخة الـ22 للمونديال من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

و تُوج الأرجنتين بطلا لكأس العالم 2022 في قطر، الأحد، بعد الفوز الذي حققه (بضربات الترجيح 4/2) على منافسه منتخب فرنسا على استاد لوسيل في المباراة النهائية، بعد التعادل 3/3 في الشوطين الأصليين والإضافيين.

وسبق أن نشر ليونيل ميسي، صورة من قطر، جمعته بزوجته عارضة الأزياء الأرجنتينية أنتونيلا روكوزو.

وظهرت زوجة ميسي في الصورة، وهي تجلس في أحضانه، بملابس جريئة شملت “شورت أبيض”.

وبدا الثنائي في أجواء من السعادة، خاصةً بعد تألّق “ميسي” في مباراة الأرجنتين وأستراليا، وقتها والتي أحرز فيها هدفاً، وانتهت بفوز رفاق ميسي بهدفين لهدف.

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كما نشرت هي الأخرى تلك الصورة التي نشرها زوجها عبر حسابها الرسمي بانستغرام، وأضافت إليها صورة أخرى جمعتهمها بأبنائهما.

الأرجنتين تفوز على فرنسا بركلات الترجيح

وانتزعت الأرجنتين فوزا تاريخيا، الأحد، أمام فرنسا ورفعت كأس بطولة مونديال قطر 2022، بعد مباراة نهائية صعبة جدا كادت الديوك الفرنسية أن تنهيها لصالحها لولا انحياز ركلات الترجيح لميسي ورفاقه.

ووثقت العديد من الصور والمقاطع المتداولة، مشاعر الحزن العميق التي سيطرت على المنتخب الفرنسي بكل عناصره، مرورا إلى جماهير الديوك في المدرجات وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان حاضرا في المدرجات وبدت عليه الصدمة.

والأحد، وعلى أرض قطر وبعد 36 عاما من الحرمان، توج منتخب الأرجنتين بلقب مونديال كأس العالم 2022، للمرة ال3 في تاريخه، على حساب حامل اللقب فرنسا، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.