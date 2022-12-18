فضيحة سعد الصغير وبرلنتي عامر تنتهي بمفاجأة داخل مركز الشرطة! (شاهد)

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وطن– انتهت مشاجرة الفنان الشعبي سعد الصغير، وزوجته برلنتي عامر، بطريقة غير متوقعة في أروقة مركز الشرطة.

صلح وتنازل

حيث قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل سعد الصغير وبرلنتي عامر، بعد تصالحهما، وتنازلهما عن القضايا والمحاضر التي رفعاها ضد بعضهما، بحسب ما ذكرت صحيفة “القاهرة 24”.

واتهم سعد الصغير زوجته الراقصة برلنتي عامر بتمزيق جواز سفره، بعد أن حرر محضر ضدها.

وادعى سعد الصغير أن زوجته برلنتي عامر، اعتدت عليه بصحبة والدتها وصديقتها، وقاموا بتمزيق ملابسه وإصابته في أنفه أثناء تواجده بسيارته بالبوابة الرابعة بحدائق الأهرام.

اشتباك بالأيدي

بدأت الواقعة حين اصطحبت الراقصة برلنتي عامر والدتها وصديقتها إلى البوابة الرابعة بحدائق الأهرام.

وجدت برلنتي هناك زوجها سعد الصغير قبل أن يتحرك بسيارته. فدخلن في مشادة معه وتطورت إلى اشتباك بالأيادي وتعالت الأصوات.

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وسرقت برلنتي عامر ظرفا به مبلغ مالي خاص بالمطرب الشعبي. واختطفت جواز سفره من داخل السيارة ومزقته أمامه.

اصطدام

ولم تكتف برلنتي بذلك، بل تعدت على الصغير بالضرب وأصابته في أنفه ومزقت ملابسه وسط الشارع للمطالبة بحقوقها والعودة له مرة أخرى.

وحين أخذت برلنتي سيارتها وحاولت الهروب، قام المطرب سعد الصغير بملاحقتها واصطدم بسيارتها التي كانت تسير بسرعة جنونية، من الخلف.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا من سعد الصغير يتهم الراقصة برلنتي عامر ووالدتها وصديقتها بالتعدي عليه. وإصابته في أنفه وسرقة مبلغ مالي وتقطيع زواج سفره من داخل سيارته. وذلك على إثر مطالبتها بحقوقها والعودة له مرة أخرى.

وتم اقتيادهن إلى القسم وتحرير محضر بالواقعة. واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على جهات التحقيق.

مسرحية سبب الطلاق

وكشفت برلنتي عامر في وقت سابق، سبب طلاقها من سعد الصغير قبل عودتها إليه من جديد.

وقالت برلنتي في تصريحات لبرنامج “الوسط الفني” الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد العزيز، على شاشة قناة “الحدث اليوم”: “اطلقنا بسبب مسرحية شارك فيها سعد الصغير بالسعودية”.

وتابعت: “سعد قالي إني هبقي معاه في المسرحية، وعشان يثبتلي أنه صح قالي هتبقي طالق بالتلاتة لو مخادتكيش معايا. وفجأة سافر لوحده فنزلت خبر الطلاق من غير ما أقوله».

وأكدت برلنتي أن سعد يطلب منها كل يوم أن يعودا سوياً. مضيفة: “أنا مش موافقة، وآخرها كان النهاردة، طلب مني أفكر في الأمر، واحنا صحاب وبنتكلم عادي”.

وحول الأنباء المتداولة حول سرقتها شقة الصغير، قالت برلنتي: “أنا وسعد كنا قاعدين في شقة إيجار، أسرق إيه بقى أنا مش عارفة الكلام دا بيتقال ازاي”.