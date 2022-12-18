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صافيناز تكشف لماذا لا يستطيع أحد أن يمسكها من أي “حتة” في جسدها في حفلاتها!

كشفت صافيناز أنها تتعرض للتحرش من النساء أكثر من الرجال

كتب رفيف عبدالله
الأرمينية صافيناز watanserb.com
صافيناز تكشف لماذا لا يستطيع أحد أن يمسكها من أي "حتة" في جسدها في حفلاتها!
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وطن– كشفت الراقصة الأرمينية صافيناز، أنّها تواجه التحرش في حفلاتها بكثرة، لكن لا أحد يستطيع لمس جزء من جسدها.

25 فرد للحماية

وأوضحت صافيناز السببَ خلال حوار لها مع صحيفة “القاهرة 24”، قائلةً إن لديها حراساً شخصيين، وفرقة كبيرة من 25 فرد، يقومون بحمايتها.

وتابعت: “في مصر النظر على الراقصات مش أوي. لكن أنا الحمد لله جمهوري ناس نضيفة جدًا 90 في المية منهم محترمين. وبيحترموني فوق الخيال وبيحبوني جدًا. وعمري ما حصل أن حد عاوز يتحرش بيا أو حد مسكني من جسمي”.

صوفينار

وأضافت صافيناز: “بدخل في شغلي معايا جارد شخصي، وحد شاطر وبروفيشنال، وبشتغل بفرقتي حوالي 25 فرد وكلهم رجالة. كل دول واقفين في ضهري، محدش يقدر يفكر يقرب عندي”.

وأردفت الراقصة: “وأنا بتكلم مع الجمهور وبقول لهم كلنا هنتفرج وكلكم فوق دماغي، اتفرجوا بس. وبعرف أعمل كنترول في الأفراح والحفلات حتى لو فيه منهم مش محترم بيحترم نفسه. لأن ليا طريقة كده على المسرح”.

تحرّش النساء

وتحدثت صافيناز عن ظاهرة تحرش النساء بها، مؤكّدة أنها زادت في السنوات الأخيرة.

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وقالت: “ما شفتش في حياتي تحرش من رجالة لكن شفت من ستات كتير وإحنا ستات زي بعضينا إيه المشكلة يعني خير”.

أكدت الراقصة الشهيرة أن جمالها طبيعي

وكشفت الراقصة صافيناز رأيَها في عمليات التجميل. وقالت: “كل الراقصات بتخضع لعمليات التجميل وده شيء جميل. وعندنا 99 في المية راقصات كلهم بيعملوا عمليات تجميل لأنها موضة”.

أخاف من التجميل

وتابعت: “ممكن واحدة ولا اتنين مش عاملة لسه، وبالنسبة ليا لسه معملتش أي عمليات تجميل. لكن أحيانًا بيدور في دماغي أعمل عملية تجميل لكني بخاف جدًا فوق الوصف. تقريبًا مش هعمل علشان جبانة”.

قارنت الراقصة الأرمينية بين بدلات رقص الجيل الحالي بجيل الزمن الجميل

وتعتقد صافيناز أنّ رقصها لا إغراء فيه. وأردفت: “خلينا نقارن بين راقصات زمان ودلوقتي ونشوف الإغراء. ونشوف البدل اللي كانوا بيلبسوها من غير شورتات. إحنا على الأقل بنلبس شورت، لكن الناس بتشوف الجديد وينسوا القديم، مع إن القديم كان مفتوح وفيه إغراء أكتر”.

سأعتزل في هذه الحالة

وحول الاعتزال، قالت الراقصة الأرمينية: “كلنا هنعتزل في يوم من الأيام وهنمشي من المسرح. لكن أنا همشي قبل ما أكبر مش هقبل جمهوري يشوفني وأنا كبيرة في السن، مش هقبل حد يقولي انزلي من المسرح يا حاجة”.

وختمت: “لما أتجوز وأخلف هسيب الرقص وأعتزل. لأني ما أقدرش أسيب ابني أو أجيب له خدامة. ومش هيكون عندي وقت وهخصص وقتي كله لابني وهعمل له كل حاجة بنفسي”.

المصدرالقاهرة 24، وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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