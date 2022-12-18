تغيير جديد قد يطرأ على نظام نسخة كأس العالم 2026

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وطن- كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، عن تغيير قد يطرأ على نظام نسخة مونديال كأس العالم 2026 القادمة.

وقال رئيس اتحاد الفيفا، جياني إنفانتينو، بأن هناك اقتراح قيد الدراسة في الوقت الحالي. بشأن نظام كأس العالم 2026 أمريكا الشمالية.

اقتراح لتغيير نظام نسخة كأس العالم 2026

وأوضح السويسري إنفانتينو، بأنه لم يستقر بعد على نظام كأس العالم 2026، بسبب إثارة منافسات دور المجموعات في البطولة العالمية.

كما وأردف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، ” الفكرة الأساسية كانت وجود 16 مجموعة بمشاركة 3 فرق، لكن بعد نسخة مونديال قطر 2022. هناك اقتراح باستمرار تواجد 4 فرق في كل واحدة من ال12 مجموعة”.

🟥 #آخر_خبر | جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 💬في كأس العالم 2026 نريد الحفاظ على تشكيل المجموعات من 4 فرق وليس 3 كما كان مقترحا من قبل وذلك للحفاظ على متعة وإثارة الدور الأول pic.twitter.com/zE45omPFxV — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 16, 2022

وستكون نسخة مونديال كأس العالم 2026، النسخة الأولى في تاريخ البطولة، التي سيشارك فيها 48 منتخباً دولياً من كافة قارات دول العالم بعد التصفيات. وهو يختلف عن النسخة الحالية التي شارك فيها 32 منتخباً.

كأس العالم 2026 أمريكا الشمالية

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كما وستقام نسخة نهائي كأس العالم 2022 قطر. بين الأرجنتين وفرنسا، الأحد، على ملعب (استاد لوسيل) أكبر ملاعب دولة قطر المستضيفة للمونديال بنسختها ال22.

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي: النسخة المقبلة من المونديال عام 2026 ستقام عبر 16 مجموعة#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/MO2fRFByqy — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 16, 2022

وستقام نسخة مونديال كأس العالم 2026 في ثلاث دولة في قارة أمريكا الشمالية وهي كندا والمكسيك والولايات المتحدة، خلال الفترة ما بين 8 من شهر يونيو/ حزيران وحتى ال3 من شهر يوليو/ تموز. كما هو مقرر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).