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مونديال قطر 2022

تغيير جديد قد يطرأ على نظام نسخة كأس العالم 2026

اقتراح الفيفا لتغيير نظام نسخة كأس العالم 2026 ما زال قيد الدراسة

كتب فارس أبو شيحة
اقتراح قد يطرأ على تغيير نظام كأس العالم 2026 watanserb.com
تغيير نظام نسخة كأس العالم 2026
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وطن- كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، عن تغيير قد يطرأ على نظام نسخة مونديال كأس العالم 2026 القادمة.

وقال رئيس اتحاد الفيفا، جياني إنفانتينو، بأن هناك اقتراح قيد الدراسة في الوقت الحالي. بشأن نظام كأس العالم 2026 أمريكا الشمالية.

اقتراح لتغيير نظام نسخة كأس العالم 2026

وأوضح السويسري إنفانتينو، بأنه لم يستقر بعد على نظام كأس العالم 2026، بسبب إثارة منافسات دور المجموعات في البطولة العالمية.

كما وأردف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، ” الفكرة الأساسية كانت وجود 16 مجموعة بمشاركة 3 فرق، لكن بعد نسخة مونديال قطر 2022. هناك اقتراح باستمرار تواجد 4 فرق في كل واحدة من ال12 مجموعة”.

وستكون نسخة مونديال كأس العالم 2026، النسخة الأولى في تاريخ البطولة، التي سيشارك فيها 48 منتخباً دولياً من كافة قارات دول العالم بعد التصفيات. وهو يختلف عن النسخة الحالية التي شارك فيها 32 منتخباً.

كأس العالم 2026 أمريكا الشمالية

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كما وستقام نسخة نهائي كأس العالم 2022 قطر. بين الأرجنتين وفرنسا، الأحد، على ملعب (استاد لوسيل) أكبر ملاعب دولة قطر المستضيفة للمونديال بنسختها ال22.

وستقام نسخة مونديال كأس العالم 2026 في ثلاث دولة في قارة أمريكا الشمالية وهي كندا والمكسيك والولايات المتحدة، خلال الفترة ما بين 8 من شهر يونيو/ حزيران وحتى ال3 من شهر يوليو/ تموز. كما هو مقرر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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