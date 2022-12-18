الأحد, ديسمبر 18, 2022
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“تدليك الأفخاذ”.. اللقطة الأكثر تداولا لمبابي من مباراة فرنسا والأرجنتين

أصبح كيليان مبابي أول لاعب أوروبي يسجل في مباراتين نهائيتين متتاليتين لكأس العالم

كتب فهمي الورغمي
كيليان مبابي watanserb.com
كيليان مبابي
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وطن- تُوج المنتخب الأرجنتيني، بطلا لنسخة كأس العالم قطر 2022، ورفع نجم المنتخب، ليونيل ميسي الكأس الذهبية عاليا، وسط حضور جماهيري غفير، بعد مباراة تاريخية أمام المنتخب الفرنسي، تألق فيها بشكل أساسي نجم الديوك “كيليان مبابي” بعد تسجيله 3 أهداف، كادت تحرم الألباسليستي من اللقب العالمي.

كيليان مبابي.. نجم فرنسا الأول في كرة القدم

ومن أبرز اللقطات التي انتشرت لنجم باريس سان جيرمان، لقطة وثقتها مقاطع فيديو متداولة، وأظهرت النجم الفرنسي “كيليان مبابي“، بينما كان يخضع لنوع من الاسترخاء البدني برعاية ثلاثة مختصين طبيين من طاقم المنتخب الفرنسي.

وبينما تمكن كيليان مبابي من تسجيل هاتريك تاريخي أمام حامل اللقب الجديد، الأرجنتين، إلا أن ذلك لم يسعف منتخب بلاده بالفوز.

وسجل كل من ليونيل ميسي، وأنخل دي ماريا، أهداف المنتخب الأرجنتيني فيما سجل كيليان مبابي أهداف فرنسا.

وأهدر كل من كينغسلي كومان وأوريلين تشواميني ركلتي جزاء، فيما نجح رباعي المنتخب الأرجنتيني في تنفيذ ركلات الترجيح.

كيليان مبابي.. أرقام قياسية بالجملة في مونديال قطر

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ورغم الخسارة التي كان لها وقع كبير على النجم الفرنسي “كيليان مبابي” إلا أن الأرقام والتصنيفات تُنصف ابن الجزائرية الأصل “فايزة العماري” والكاميروني الجذور “ويلفريد مبابي” بإنجازات جديدة.

وبهذه المواجهة التاريخية أمام المنتخب الأرجنتي، يصبح “كيليان مبابي”، بحسب شبكة قنوات “بي ان سبورتس“، خامس لاعب يسجل في مباراتين نهائيتين لكأس العالم بعد البرازيليين فافا وبيليه والألماني بول برايتنر والفرنسي زين الدين زيدان.

وأصبح كيليان مبابي ثاني لاعب يسجل في مباراتين نهائيتين متتاليتين لكأس العالم، وأول لاعب أوروبي يسجل في مباراتين نهائيتين متتاليتين لكأس العالم.

كما تجعل هذه المباراة النهائية من كأس العالم في قطر بين الأرجنتين وفرنسا، كيليان مبابي خامس لاعب يسجل 3 أهداف في المباريات النهائية لكأس العالم، بعد البرازيليين فافا وبيليه، والانكليزي جيف هيرست، والفرنسي زين الدين زيدان.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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