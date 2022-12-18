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بعد ترحيلها إلى بلادها.. مفاجأة جديدة حول اللاجئة الأوكرانية وعشيقها البريطاني الذي سرقته من زوجته!

تسببت صوفيا في اندلاع مشاجرة في حالة سكر أدى إلى انفصال العشيقين

كتب رفيف عبدالله
لاجئة أوكرانية وعشيقها watanserb.com
لاجئة أوكرانية وعشيقها
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وطن– الحياة العاطفية المتشابكة للأب بريطاني الذي تخلى عن زوجته من أجل لاجئة أوكرانية، قبل أن يتخلى عنها هي أيضاً، قد اتخذت منعطفًا جديدًا. بعد أن سافر إلى البلد الذي مزقته الحرب لإحياء علاقتهما الرومانسية.

كانت في حالة سكر!

أصرّ توني جارنيت (30 عامًا)، على أنه سامحَ صوفيا كركديم (22 عامًا)، بسبب غضبها في حالة سكر بعد أن سافر لرؤيتها في أوكرانيا التي مزقتها الحرب، لإحياء علاقتهما العاطفية ومقابلة عائلتها.

أصر توني غارنيت (يسار) ، 30 عامًا ، على أنه قد سامح صوفيا كركديم (يمين) ، 22 عامًا ، بسبب ثوراناتها في حالة سكر بعد أن سافر لرؤيتها في أوكرانيا التي مزقتها الحرب لإحياء علاقتهما الرومانسية والالتقاء بأسرتها.
في مقابلة حصرية مع MailOnline ، أخبر كيف أراد أن يمنح علاقتهما فرصة أخرى بعد انفصال دام عشرة أسابيع

أعطى توني غارنيت لنفسه فرصة أخرى مع صوفيا كركديم، التي وقع في حبها بعد 10 أيام من استقبالها هو وزوجته لورنا (28 عامًا)، في منزلهما في برادفورد، ويست يوركشاير.

بدت الأمور وكأنها لن تنجح مع العشيق البريطاني، واللاجئة الأوكرانية بعد انفصالهما. لكنهما الآن أعادا الأمور إلى مسارها الصحيح بعد أن سافر حارس الأمن توني إلى أوكرانيا لرؤيتها.

وقع حارس الأمن توني في حب مديرة تكنولوجيا المعلومات الشقراء صوفيا في مايو الماضي بعد أن انضم هو وشريكته لمدة عشر سنوات لورنا غارنيت (إلى اليمين) ، 28 عامًا ، إلى مخطط الحكومة لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين ودعوتها إلى منزلهم في برادفورد ، غرب يوركشاير
وُصف بأنه فأر الحب عندما غادر هو وصوفيا منزل عائلته بعد عشرة أيام فقط من فرارها من الغزو الروسي وبدأوا العيش معه ومع لورنا ، والدة ابنتيه.

امرأة جذابة

في حديثه إلى MailOnline، أوضح الأب كيف أراد إنهاء انفصالهما الذي دام 10 أسابيع.

قال: “أعتقد أنه يمكننا أن نجعل الأمور تسير بشكل صحيح. إنها امرأة جذابة حقًا ولديها دائمًا أشياء مثيرة للحديث عنها”.

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وتابع: “أريد أن أعرفها بشكل أفضل وهذه المرة سوف نأخذ الأمور بشكل أبطأ”.

يقول توني إن عائلة صوفيا كانت محبة جدا

تشعر بالغيرة من بناته

يُزعم أن صوفيا -وهي تعمل تقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات- تسببت في اندلاع مشاجرة في حالة سكر، أدت إلى انفصال العشيقين.

زعم توني أن صوفيا ستكون مسيئة، وستشعر بالغيرة من ابنتيه اللتين أنجبهما من لورنا.

انتقل العشيقان إلى كوخ مستأجر لكن توترت علاقتهما حيث اتهم توني صوفيا بأنها كانت مخمورة ومسيئة بشكل متكرر
لاجئة أوكرانية
وادعى أن شربها المفرط والغيرة من ابنتيه أديا إلى الخلافات بينهما
لاجئة أوكرانية
صوفيا وتوني بعد عودتهما

قال توني لصحيفة The Mail: “بصراحة ، كنت أفتقدها وانحسر غضبي من ادمانها الكحول”.

وتابع: “لقد وعدتني بأنها لن تلمس الكحول مرة أخرى ، ومنذ ذلك اليوم وصلت إلى أوكرانيا لرؤيتها لم تلمس أي شراب”.

عائلتها طيبة

والتمس توني العذر لصوفيا قائلاً: “كنت أعلم أنه كان من الصعب جدًا عليها ترك عائلتها وبلدها والوصول إلى برادفورد. وكانت الكحول شيئًا ما التفتت إليه للتخفيف عن حالتها”.

وحول زيارته إلى أوكرانيا، يقول توني إنها كانت جيدة، وإنه استمتع بضيافة عائلة صوفيا.

لاجئة أوكرانية
انتهى الأمر بالقبض على صوفيا من قبل الشرطة بتهمة المضايقة بعد تجاهل أوامر الابتعاد عنه والعودة إلى منزلهم لمناشدته لاستعادتها
لاجئة أوكرانية
لكن الزوجين ظلوا على اتصال من خلال مكالمات هاتفية منتظمة بالفيديو ، وفي الأسبوع الماضي قرر توني الذهاب لرؤيتها في أوكرانيا

وتابع: “كان الترحيب الذي تلقيته من عائلتها لا يصدق. أستطيع الآن أن أرى مرة أخرى الصفات في صوفيا من الطبيعة الطيبة لأقاربها”.

وأردف توني: “إنها من عائلة لطيفة للغاية وجميعهم محبون جدًا. لقد وضعوا ثقتهم بي لرعاية ابنتهم وهذا ما سأفعله. لقد أعطيتهم وعدي”.

هجوم وشرطة

وكانت صوفيا قد هاجمت منزل عشيقها توني، ما دعا الأخير للاتصال بالشرطة، التي أتت وقبضت عليها على الفور.

وقال توني في حينها: “لا أريد التواصل معها بعد الآن، وقمت بحظر رقمها. لكنها أتت إلى المنزل محاولةً الهجوم وإقناعي بالعودة، فاتصلت بالشرطة كي لا تتعرض لي”.

لاجئة أوكرانية
أعاد الزوجان الآن إحياء علاقتهما الرومانسية وعادا للعيش معًا في يوركشاير

وأكد توني أنه يريد استعادة أطفاله وعائلته بالكامل. لكن يبدو أن ذلك لن يحصل.

الآن، بعد البقاء على اتصال، يبدو أن لفتة توني الرومانسية أنقذت الموقف.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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