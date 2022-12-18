بعد ترحيلها إلى بلادها.. مفاجأة جديدة حول اللاجئة الأوكرانية وعشيقها البريطاني الذي سرقته من زوجته!

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وطن– الحياة العاطفية المتشابكة للأب بريطاني الذي تخلى عن زوجته من أجل لاجئة أوكرانية، قبل أن يتخلى عنها هي أيضاً، قد اتخذت منعطفًا جديدًا. بعد أن سافر إلى البلد الذي مزقته الحرب لإحياء علاقتهما الرومانسية.

كانت في حالة سكر!

أصرّ توني جارنيت (30 عامًا)، على أنه سامحَ صوفيا كركديم (22 عامًا)، بسبب غضبها في حالة سكر بعد أن سافر لرؤيتها في أوكرانيا التي مزقتها الحرب، لإحياء علاقتهما العاطفية ومقابلة عائلتها.

أعطى توني غارنيت لنفسه فرصة أخرى مع صوفيا كركديم، التي وقع في حبها بعد 10 أيام من استقبالها هو وزوجته لورنا (28 عامًا)، في منزلهما في برادفورد، ويست يوركشاير.

بدت الأمور وكأنها لن تنجح مع العشيق البريطاني، واللاجئة الأوكرانية بعد انفصالهما. لكنهما الآن أعادا الأمور إلى مسارها الصحيح بعد أن سافر حارس الأمن توني إلى أوكرانيا لرؤيتها.

امرأة جذابة

في حديثه إلى MailOnline، أوضح الأب كيف أراد إنهاء انفصالهما الذي دام 10 أسابيع.

قال: “أعتقد أنه يمكننا أن نجعل الأمور تسير بشكل صحيح. إنها امرأة جذابة حقًا ولديها دائمًا أشياء مثيرة للحديث عنها”.

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وتابع: “أريد أن أعرفها بشكل أفضل وهذه المرة سوف نأخذ الأمور بشكل أبطأ”.

تشعر بالغيرة من بناته

يُزعم أن صوفيا -وهي تعمل تقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات- تسببت في اندلاع مشاجرة في حالة سكر، أدت إلى انفصال العشيقين.

زعم توني أن صوفيا ستكون مسيئة، وستشعر بالغيرة من ابنتيه اللتين أنجبهما من لورنا.

قال توني لصحيفة The Mail: “بصراحة ، كنت أفتقدها وانحسر غضبي من ادمانها الكحول”.

وتابع: “لقد وعدتني بأنها لن تلمس الكحول مرة أخرى ، ومنذ ذلك اليوم وصلت إلى أوكرانيا لرؤيتها لم تلمس أي شراب”.

عائلتها طيبة

والتمس توني العذر لصوفيا قائلاً: “كنت أعلم أنه كان من الصعب جدًا عليها ترك عائلتها وبلدها والوصول إلى برادفورد. وكانت الكحول شيئًا ما التفتت إليه للتخفيف عن حالتها”.

وحول زيارته إلى أوكرانيا، يقول توني إنها كانت جيدة، وإنه استمتع بضيافة عائلة صوفيا.

وتابع: “كان الترحيب الذي تلقيته من عائلتها لا يصدق. أستطيع الآن أن أرى مرة أخرى الصفات في صوفيا من الطبيعة الطيبة لأقاربها”.

وأردف توني: “إنها من عائلة لطيفة للغاية وجميعهم محبون جدًا. لقد وضعوا ثقتهم بي لرعاية ابنتهم وهذا ما سأفعله. لقد أعطيتهم وعدي”.

هجوم وشرطة

وكانت صوفيا قد هاجمت منزل عشيقها توني، ما دعا الأخير للاتصال بالشرطة، التي أتت وقبضت عليها على الفور.

وقال توني في حينها: “لا أريد التواصل معها بعد الآن، وقمت بحظر رقمها. لكنها أتت إلى المنزل محاولةً الهجوم وإقناعي بالعودة، فاتصلت بالشرطة كي لا تتعرض لي”.

وأكد توني أنه يريد استعادة أطفاله وعائلته بالكامل. لكن يبدو أن ذلك لن يحصل.

الآن، بعد البقاء على اتصال، يبدو أن لفتة توني الرومانسية أنقذت الموقف.