الشيخ ميسي.. هذا ما فعله معه أمير قطر قبل تسليمه كأس العالم (فيديو)

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وطن- على طريقته الخاصة، احتفل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع نجم المنتخب الأرجنتيني “ليونيل ميسي” عند تسليمه كأس العالم خلال مراسم توزيع جوائز البطولة.

حيث أسدل الشيخ تميم على كتفي ميسي العباءة الخليجية أو “البشت القطري”، في إشارة واضحة إلى ملايين المشاهدين حول العالم أن هذه النسخة من كأس العالم نسخة عربية خالصة.

ليونيل ميسي بالبشت القطري

واختتمت قطر مساء، الأحد 18 ديسمبر/ كانون الأول، فعاليات بطولة كأس العالم بتسليم الكأس الذهبية إلى المنتخب الأرجنتيني، بطل هذه النسخة بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره المنتخب الفرنسي.

ورفع ليونيل ميسي، بعد انتظار دام لسنوات، كأس العالم وهو يرتدي البشت القطري، في صورة مليئة بالرمزيات الثقافية، وأهمها أن هذه النسخة من كأس العالم، نسخة عربية بامتياز.

و”البشت” عباءة منتشرة بالخصوص في بلدان الخليج العربي وعدد من دول الشرق الأوسط.

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ويجري ارتداؤها من قبل الرجال، كرمز للوجاهة، وغالبا ما يكون ذلك في أفراح ومناسبات كبرى.

وتكون حواشي وأطراف هذه العباءة الرجالية الفضفاضة والمسماة بـ”البشت” ذات خيوط مذهبة في الغالب، وهي تراث للمنطقة العربية منذ قرون.

الأرجنتين بطل العالم لكرة القدم

كما تسلم النجم الأرجنتيني خلال مراسيم التتويج جائزة أفضل لاعب في النسخة الـ22 للمونديال، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتُوج الأرجنتين بطلا لكأس العالم 2022 في قطر، الأحد، بعد الفوز الذي حققه (بضربات الترجيح 4/2)، على منافسه منتخب فرنسا على إستاد لوسيل في المباراة النهائية، بعد التعادل 3/3 في الشوطين الأصليين والإضافيين.

وتزينت الدوحة بأعلام المنتخب الأرجنتيني، التي حملها آلاف المشجعين القادمين بشكل خاص، من أجل دعم منتخب بلادهم، وقد تحقق مُرادهم في فوز تاريخي.

ميسي أسطورة الأرجنتين الجديدة بعد مارادونا

وشهدت مباراة الأرجنتين وفرنسا التاريخية، تسجيل ميسي لهدفين أحدهما من ركلة جزاء.

كما أنه في ركلات الترجيح سجل ميسي الركلة الأولى للأرجنتين بنجاح.

وبهذا الفوز الكبير والتاريخي المنتظر منذ 36 عاما، توجت جهود ليونيل ميسي مع منتخب بلاده الأرجنتين برفع لقب كأس العالم مع نهاية مسيرته الدولية، لينجح في الفوز بكل الألقاب الممكنة مع منتخب “التانغو”.

وفاز ميسي ببطولات كأس العالم قطر 2022، وكوبا أميركا 2021، والميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأوليمبية 2008.

ونجح ليونيل ميسي في الظفر بالبطولات بمساعدة زملائه وخاصة الثنائي أنخيل دي ماريا، وإيمليانو مارتينيز.