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الحلم يتحقق بعد 36 عاماً.. الأرجنتين تُتوج بمونديال كأس العالم 2022 (شاهد)

راقصو التانغو يتوج بكأس العالم للمرة ال3 في تاريخه على حساب ديوك فرنسا

كتب فارس أبو شيحة
احتفال ميسي بلقب كأس العالم 2022 watanserb.com
احتفال ميسي بلقب كأس العالم 2022
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وطن- توج منتخب الأرجنتين بلقب مونديال كأس العالم 2022، للمرة ال3 في تاريخه، على حساب حامل اللقب فرنسا، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وتعد المرة الأولى الذي توج بها منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، منذ نسخة مونديال كأس العالم 1986 المكسيك، في زمن الأسطورة الراحل مارادونا.

الأرجنتين بطلة كأس العالم 2022 للمرة ال3 في تاريخها

وسجل هداف بطولة كأس العالم 2022، ليونيل ميسي أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال23، من ركلة جزاء تسبب فيها نجم المنتخب الفرنسي عثمان ديمبيلي، بعد عرقلة اللاعب دي ماريا داخل منطقة الجزاء.

كما وعزز منتخب الأرجنتين هدف التقدم الثاني، داخل شباك حامل اللقب فرنسا، في الدقيقة ال36، من توقيع المخضرم آنخيل دي ماريا، ليسجل بعدها البرغوث ميسي الهدف الثالث في ال108.

ركلات ترجيح الأرجنتين وفرنسا

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وعاد النجم الفرنسي كيليان مبابي، ليسجل الهاتريك التاريخي في نهائي مونديال كأس العالم في الدقائق ال80 وال81 وال118.

وحسم راقصو التانغو اللقب في ركلات الترجيح على حساب حامل اللقب فرنسا، بنتيجة 4-2.

كما ويعد جوهرة الأرجنتين ميسي، أكثر اللاعبين مشاركة مع راقصو التانغو، في نهائيات كأس العالم 2022، برصيد 26 مباراة.

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد فرنسا

ولعب المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مباراة نهائي كأس العالم 2022، أمام حامل اللقب فرنسا، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: داميان مارتينيز.

دفاع الأرجنتين: أوتاميندي، تاجليافيكو، كريستيان روميرو، ناهويل مولينا.

خط الوسط: ماك اليستير، اينزو فرنانديز، رودريغو دي بول.

مركز الهجوم: دي ماريا، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد الأرجنتين

ودخل المدرب الفرنسي ديشامب، المباراة النهائية للبطولة العالمية، أمام الأرجنتين، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

دفاع فرنسا: جول كوندي، فاران، أوباميكانو، تيو هرنانديز.

خط الوسط: تشواميني، رابيو، أنطوان غريزمان.

مركز الهجوم: أوليفيه جيرو، عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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