الأحد, ديسمبر 18, 2022
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أغرب واقعة احتيال.. سيدة تنتقم من صديقة طفولتها وفعلت ما لا يصدقه عقل

تفاصيل غريبة عن القصة الصينية التي تدخلت فيها الشرطة

كتب خالد السعدي
واقعة احتيال watanserb.com
صورة تعبيرية
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وطن– وفي واقعة صُنّفت بأنها الأكثر غرابة، انتحلت سيدة شخصية مذيع شهير لمدة 12 عاماً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعتقلها قوات الشرطة في الصين.

وفي التفاصيل، أقدمت السيدة على هذا العمل من أجل خداع سيدة أخرى، حيث أوهمتها أنها المذيع لتقعَ في حبه، وظلّت المحتالة تطلب أموالاً من الضحية على مدار مدة 12 سنة.

وتمكّنت السيدة المحتالة، خلال تلك الفترة، من جمع مليوني يوان (بما يعادل نحو 300 ألف دولار)، فيما كانت السيدة الضحية تحوّل الأموال على أمل لقاء هذا المذيع والزواج منه.

الصادم أن الضحية كانت صديقة المحتالة أيام الطفولة، وخدعتها لكل هذه السنوات، انتقاماً من والدتها التي وصفتها قبل 30 عاماً، بأنها طفلة قبيحة جداً، وعائلتها فقيرة، وأنّ أحداً لن يتزوجها.

أرادت الضحية الانتقام بعد ذلك، حيث كانت أم الضحية تساعدها في تحويل الأموال، سعياً من المحتالة لإفقارهم.

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تفاصيل الواقعة نقلها الناشط الشهير على موقع تويتر إياد الحمود، الذي عقّب على القصة قائلاً: “تذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت.. للكلمة أثر على الإنسان، إما إيجابي أو سلبي، وقد يبقى يؤلم صاحبه للأبد، وربما يتحول لمجرم من أجل الانتقام”.

أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً على موقع تويتر بين النشطاء، فقال فراس: “أنا قبل خمس سنين ناسي كل الأحداث وذي متذكره وحده قالت له قبيحه قبل ثلاثين سنة.. استغفر الله”.

وعلق أبو أحمد: “أذكر أحد الأقارب(عفى الله عني وعنه) يقولي (أنت لو رحت البحر ما راح تجيب منو موية) يعني مافيني فائدة البته والله إني كل ما اتذكره اتذكر كلامو وأزعل عليه لكن بحمدالله الآن لي ١١ سنة في السعودية ،وتزوجت زوجتين وانجبت بحمد الله. أسأل الله ان يزيدني من فضله وإحسانه وجوده ومن يقول آمين”.

وقال مغرد: “بعض الأشياء الي ما تعجب الشخص وما يقدر او صعب يغيرها ، يتأثر بشكل كبير اذا احد فتح موضوعها عنده فما بالك انه يعيره فيها ، أتفهم الكره أو الحقد لكن ما توصل لدرجة الهوس”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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