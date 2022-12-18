أغرب واقعة احتيال.. سيدة تنتقم من صديقة طفولتها وفعلت ما لا يصدقه عقل

- Advertisement -

وطن– وفي واقعة صُنّفت بأنها الأكثر غرابة، انتحلت سيدة شخصية مذيع شهير لمدة 12 عاماً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعتقلها قوات الشرطة في الصين.

وفي التفاصيل، أقدمت السيدة على هذا العمل من أجل خداع سيدة أخرى، حيث أوهمتها أنها المذيع لتقعَ في حبه، وظلّت المحتالة تطلب أموالاً من الضحية على مدار مدة 12 سنة.

وتمكّنت السيدة المحتالة، خلال تلك الفترة، من جمع مليوني يوان (بما يعادل نحو 300 ألف دولار)، فيما كانت السيدة الضحية تحوّل الأموال على أمل لقاء هذا المذيع والزواج منه.

الصادم أن الضحية كانت صديقة المحتالة أيام الطفولة، وخدعتها لكل هذه السنوات، انتقاماً من والدتها التي وصفتها قبل 30 عاماً، بأنها طفلة قبيحة جداً، وعائلتها فقيرة، وأنّ أحداً لن يتزوجها.

أرادت الضحية الانتقام بعد ذلك، حيث كانت أم الضحية تساعدها في تحويل الأموال، سعياً من المحتالة لإفقارهم.

هذا أكثر خبر أثارت الاستغراب في مدينة شنغهاي بالصين وذلك بعد القبض على امرأة محتالة ومعرفتهم بقصتها الغريبة كاملة خلال التحقيق. القصة مختصرة في الصورة. pic.twitter.com/Tu8XfSlVo4 — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 17, 2022

- Advertisement -

تفاصيل الواقعة نقلها الناشط الشهير على موقع تويتر إياد الحمود، الذي عقّب على القصة قائلاً: “تذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت.. للكلمة أثر على الإنسان، إما إيجابي أو سلبي، وقد يبقى يؤلم صاحبه للأبد، وربما يتحول لمجرم من أجل الانتقام”.

تذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة.

وقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. للكلمة أثر على الإنسان، إما إيجابي أو سلبي، وقد يبقى يؤلم صاحبه للأبد، وربما يتحول لمجرم من أجل الانتقام. — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 17, 2022

أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً على موقع تويتر بين النشطاء، فقال فراس: “أنا قبل خمس سنين ناسي كل الأحداث وذي متذكره وحده قالت له قبيحه قبل ثلاثين سنة.. استغفر الله”.

انا قبل خمس سنين ناسي كل الأحداث وذي متذكره وحده قالت له قبيحه قبل ثلاثين سنه استغفر الله — فراس البلوي🇸🇦🇲🇦 (@4f__re) December 17, 2022

وعلق أبو أحمد: “أذكر أحد الأقارب(عفى الله عني وعنه) يقولي (أنت لو رحت البحر ما راح تجيب منو موية) يعني مافيني فائدة البته والله إني كل ما اتذكره اتذكر كلامو وأزعل عليه لكن بحمدالله الآن لي ١١ سنة في السعودية ،وتزوجت زوجتين وانجبت بحمد الله. أسأل الله ان يزيدني من فضله وإحسانه وجوده ومن يقول آمين”.

أذكر أحد الأقارب(عفى الله عني وعنه) يقولي (أنت لو رحت البحر ما راح تجيب منو موية) يعني مافيني فائدة البته

والله إني كل ما اتذكره اتذكر كلامو وأزعل عليه لكن بحمدالله الآن لي ١١ سنة في السعودية ،وتزوجت زوجتين وانجبت بحمد الله.

أسأل الله ان يزيدني من فضله وإحسانه وجوده ومن يقول آمين — أبو أحمد (@allhamduleallah) December 18, 2022

وقال مغرد: “بعض الأشياء الي ما تعجب الشخص وما يقدر او صعب يغيرها ، يتأثر بشكل كبير اذا احد فتح موضوعها عنده فما بالك انه يعيره فيها ، أتفهم الكره أو الحقد لكن ما توصل لدرجة الهوس”.