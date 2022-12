وصية صادمة لناشط إيراني قبل إعدامه بدقائق.. لا تبكوا ولا تصلوا ولا تقرأوا القرآن(شاهد)

- Advertisement -

وطن– تداول نشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم للناشط الإيراني مجيد رضا رهنورد، قبل دقائق من تنفيذ السلطات حكم الإعدام بحقه بتهمة قتل عضوين من الباسيج هما دانيال رضا زاده وحسين زينال زاده في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.

وقالت وسائل إعلام مقربة من الحكومة إن مجيد رضا رهنورد اشتبك في 17 نوفمبر/تشرين أول الماضي في شارع “الحر العاملي” مع قوات الأمن وطعن كلا من حسين زينال زاده ثم دانيال رضا زاده بسكين في الرقبة والكتف فقتلهما.

وأظهر الفيديو الصادم المسؤول عن عملية تنفيذ الإعدام وهو يسأل “رهنورد” عما يريد أن يكتب في وصيته قبل تنفيذ حكم الإعدام، ليخبره بأنه يوصي بأن يبكي أحد عليه ولا يقرأوا القرآن ولا يصلوا عليه.

كما طالب الجميع بأن يكونوا سعداء ويستمتعوا بسماع الموسيقى.

23-year-old Iranian protestor Majidreza Rahnavard's dying wishes–before being hanged–reflect the living wishes of so many young Iranians living under theocratic tyranny.

"Don't cry, don't read the Koran, don't pray"

"Be joyful. Play happy music"pic.twitter.com/5TMHDEW5mK

— Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) December 15, 2022