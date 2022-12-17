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نهاية مرعبة لمُسن لم يحتمل ممارسة الشذوذ مع شاب في مصر! (شاهد)

القانون في مصر لا يمنع ممارسة الشذوذ صراحة

كتب رفيف عبدالله
مسن يمارس شذوذ جنسي watanserb.com
شذوذ جنسي
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وطن– تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من كشف السبب الغامض وراء جثة مُسن تم العثور عليها ملقاة في مكب النفايات، داخل بطانية.

أزمة قلبية

كانت بداية الواقعة المأساوية التي شهدتها منطقة العمرانية بالهرم محافظة الجيزة. حين تلقت المباحث، بلاغاً حول العثور على جثة رجل خمسيني في مكب نفايات بشارع الزهراء، بحسب ما أوردت صحيفة “القاهرة 24”.

وبعد التحقيقات، تبين أن المتوفي جاء لأحد الشباب في المنطقة لممارسة الشذوذ معه.

لكن جسد المُسن لم يحتمل، فأصيب بأزمة قلبية أثناء ممارسة الشذوذ الجنسي.

استعان الشاب الذي كان يمارس معه المتوفي الشذوذ، بشقيقه وحملا جثة الخمسيني داخل بطانية وألقيا جثته بالشارع.

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق القضية.

شذوذ في غرفة الملابس

وكانت أحدث قضية شذوذ جنسي في مصر قبل أسابيع، حين ألقت السلطات الأمنية القبض على 3 أشخاص، بتهمة ممارسة الشذوذ في غرفة تغيير الملابس بأحد مراكز الشباب.

كانت دورية أمنية تمر بالصدفة داخل أحد مراكز الشباب بمنطقة شبرا، نطاق شمال القاهرة. حيث كشفت الواقعة أثناء تشاجر المتهمين الثلاثة خارج مركز الشباب.

تناهى إلى سمع أعضاء الدورية أثناء مرورها صدفة، وجود مشاجرة ومشادة كلامية. وبالفحص تبين أن المشاجرة بين 3 أشخاص.

ابتزاز

وبيّن التحقيق مع المتهمين الثلاثة، أن سبب الخلاف هو قيام اثنين بابتزاز شخص ثالث وسرقة متعلقاته.

وبتطوير مناقشتهم، اتضح قيام أحد المتهمين بممارسة الشذوذ داخل غرفة تغيير الملابس بأحد مراكز الشباب. واتفاقه مع متهم آخر على الحضور وتصوير أحدهم “شاذ” عارياً، لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية.

وأقرّ أحد المتهمين بالاتفاق مع آخر على التقابل بغرفة تغيير الملابس بمركز الشباب لممارسة الشذوذ. ثم قام المتهم الثالث بسرقة محفظة وهاتف محمول بعد تصوير العلاقة. ولحق بهما “الشاذ” خارج مركز الشباب، ووقعت بينهم المشاجرة، وألقت الشرطة القبض عليهم.

شبكة تستقطب الشواذ

الصدفة أيضاً قادت السلطات في مصر إلى ضبط شبكة تستقطب الشواذ، عبر موقع التواصل “فيس بوك”. لممارسة الجنس الجماعي والشذوذ في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وتم القبض  على 5 عاطلين تم ضبطهم، وهم من أنشأوا هذه الصفحة على موقع التواصل لتنظيم حفلات الشذوذ والجنس الجماعي بمنزل أحدهم في الهرم.

أحد الضحايا تعرف على المتهمين ولم يكن يعرف ما يحيكونه. وقال في شهادته بالتحقيق:”مكنتش أعرف أنهم بيعملوا شذوذ جنسي تعرفت عليهم على القهوة.. وروحت معاهم البيت لقتهم بيمارسوا الجنس مع بعض فروحت بلغت شرطة.” وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

المصدرالقاهرة 24، وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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