السبت, ديسمبر 17, 2022
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جمال ريان يكشف المستور بجريمة “الدلابيح” ويفضح جهة تستهدف أمن الأردن

مذيع قناة الجزيرة جمال ريان علق على جريمة مقتل العقيد الدلابيح ودعا للحفاظ على أمن واستقرار الأردن

كتب باسل النجار
عبدالرزاق الدلابيح watanserb.com
عبدالرزاق الدلابيح
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وطن- علق الإعلامي الفلسطيني والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، على الجريمة التي هزت الأردن وأحدثت جدلا واسعا بمقتل العقيد المغدور عبدالرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان.

جمال ريان يعلق على جريمة مقتل العقيد الدلابيح

وكان العقيد “الدلابيح” قد لقي مصرعه إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري بشكل مباشر في الرأس، أثناء تعامله مع احتجاجات شعبية تطورت لأعمال شغب في منطقة “الحسينية” بمحافظة معان، مساء الخميس.

ونشر جمال ريان عبر حسابه الرسمي بتويتر، صورة ملك الأردن عبدالله الثاني وهو يقدم العزاء في وفاة العقيد المغدور “الدلابيح”.

وعلق عليها بالقول:”العاهل الأردني يشارك في تشييع العقيد الدلابيح
اللهم احفظ الاردن ملكا وشعبا.. آمين.”

وتابع “ريان” مشددا على أن أمن واستقرار الأردن مستهدف من قبل إسرائيل.

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وأرجع سبب ذلك “لأن أمن واستقرار الأردن مرتبط بأمن واستقرار الدول العربية”.

وأكد مذيع الجزيرة أنه يجب على الدول العربية، الوقوف إلى جانب الأردن فورا للخروج من ضائقته الاقتصادية، التي تتسبب بالاحتجاجات الشعبية هناك والتي قد تتحول إلى فوضى تهدد أمن واستقرار البلاد.

جمال ريان، أوضح في تغريدة أخرى أن الأردن يدفع اليوم ثمن رفضه لـ”صفقة القرن”.

موضحا أن الأردن رفض مقترح “صفقة القرن” الإسرائيلية بمنح الجنسية الأردنية لكل الفلسطينين في كل فلسطين، تمهيدا لتفريغها لكي تنعم إسرائيل بالاستقرار كدولة يهودية خالصة.

وأضاف:”هذه هي الحقيقة التي لا يعرفها كثيرون، إسرائيل هي التي تصفي حساباتها مع الأردن اليوم وهي من يزعزع استقرار الأردن.

إيدي كوهين المقرب من الموساد يدخل على الخط

كما استشهد “ريان” بتغريدات للباحث والكاتب الإسرائيلي المقرب من الموساد إيدي كوهين، يتحدث فيها عن مقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح ويربط الأمر بمساعدة نتنياهو للملك الأردني.

حيث غرد جمال ريان:”اصحوا يا اردنيين.. يكفي ان تدخلوا حساب هذا الصهيوني وضابط المخابرات الاسرائيلي لكي تعرفوا من يقف وراء زرع الفتنة وعدم الاستقرار في الأردن.”

جريمة مقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح في معان

وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أكد، الجمعة، أن جريمة قتل العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، “لن تمر بدون عقاب، مشددا على أن الأجهزة الأمنية تبذل كل جهودها لضبط الجاني في أسرع وقت.

ورفضت عشيرة العقيد الدلابيح استقبال العزاء فيه، وأمهلت الحكومة والسلطات مهلة 3 أيام لتحديد هوية قاتل نجلهم وضبطه.

وقال الوزير “الفراية” في مؤتمر صحفي دشنه بشأن أحداث الحسينية بمحافظة معان: “منذ بدء الاعتصامات، تعامل الأمن بكل انضباطية ولم يتعرض لأي معتصم سلمي أو وقفة احتجاجية”.

وتابع: “لكننا شاهدنا في الأيام الماضية تطورا كبيرا في أعمال العنف بما في ذلك إضرام النار بمؤسسات عدة”.

وكشف وزير الداخلية الأردني أن العقيد عبد الرزاق الدلابيح، تلقى رصاصة غادرة “من يد غادرة في لحظة تجاهل فيها الغادر كل معاني الإنسانية والوطنية” حسب وصفه.

وأضاف أن الداخلية والسلطات لن تهدأ حتى تصل للقاتل وينال عقوبته المستحقة.

وشدد الفراية في الوقت ذاته على أن الشرطة لن تسمح بعد اليوم بالخروج عن القانون واعتراض الشاحنات واستخدام العنف.

وكان العقيد الدلابيح قد قتل غدرا أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان، بحسب بيان السلطات الأردنية الرسمي.

وشارك الآلاف من الأردنيين بتشييع جثمان الدلابيح، وقدم الملك والأمير الحسن ورئيس هيئة الأركان المشتركة ورئيس الديوان الملكي والعديد من المسؤولين الأردنيين واجب العزاء في وفاة الدلابيح.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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