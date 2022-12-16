هل تسعى لتغيير حياتك في عام 2023؟ إليك 5 عادات صحية

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وطن– نشر موقع “mindsetopia” تقريرا استعرض من خلاله خمس عادات صحية يمكنك تبنيها في العام الجديد والتي ستغير طريقة تفكيرك وتساعدك على عيش حياة أكثر سعادة وصحة.

1. إتباع نظام غذائي صحي

أول عادة صحية لعام 2023 مرتبطة بنظامك الغذائي. بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة، فإن الالتزام بنظام غذائي هو أحد أكبر التحديات في الحياة.

فالأكل الصحي له فوائده ويمكن أن يساعدك تناول المزيد من الأطعمة الصحية على تغيير طريقة تفكيرك.

2. أخذ إستراحة من وسائل التواصل الاجتماعي



يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مسببة للإدمان.

لذا، فكر في التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفترة في العام الجديد. بالنسبة للبعض، قد يبدو هذا مستحيلاً. لكن بالنسبة للآخرين، هذا ممكن للغاية.

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بغض النظر، نحتاج جميعًا إلى قضاء وقت أقل على شاشاتنا ومزيد من الوقت شخصيًا مع الأشخاص الذين نحبهم.

3. ممارسة التمارين الرياضية



تساعد التمارين على تغيير طريقة تفكيرك للأفضل.

ليس سرًا أن التمارين الرياضية صعبة، يتطلب الأمر تفانيًا وعملًا شاقًا والتزامََا.

والتمرينات مهمة في حياتك لمساعدتك على تغيير طريقة تفكيرك للأفضل. ويُنصح دائماً بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع.



4. نظم حياتك



تخلق الحياة الفوضوية المشاكل وتضر حتمًا بعقلك. فالنهوض وترتيب السرير كل يوم قد يكون أمراََ صعباََ بالنسبة للبعض.

بغض النظر عن ذلك، من العادات الصحية المهمة التي يجب تطويرها لعام 2023 هي تنظيم حياتك.

تمامًا مثل أي شيء في الحياة، يمكنك اتخاذ خطوات صغيرة كالبدأ بترتيب سريرك كل صباح.

5. تعلّم كيفية إدارة أموالك

نعيش في الوقت الحالي في أوقات عصيبة.

و كل هذا يضر بصحتك العقلية ويجعلك من الصعب أن تظل إيجابيًا لعام 2023. ولكن هناك طريقة للتخلص من مشكلاتك المالية، ف كل ما عليك فعله هو تطوير عادات جيدة لإدارة الأموال.



الصحة مصطلح عام ينطبق على حالتنا الجسدية والعقلية. لذلك، يجب أن نركز على الجانب العقلي لتغيير طريقة تفكيرنا لعام 2023. والمال هو آخر مشكلة قد تريدها في العام الجديد.