الجمعة, ديسمبر 16, 2022
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هل تسعى لتغيير حياتك في عام 2023؟ إليك 5 عادات صحية

من بينها التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفترة

كتب ايمان الباجي
هل تسعى لتغيير حياتك في عام 2023؟ اتبع هذه العادات الصحية watanserb.com
هل تسعى لتغيير حياتك في عام 2023؟
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وطن– نشر موقع “mindsetopia” تقريرا استعرض من خلاله خمس عادات صحية يمكنك تبنيها في العام الجديد والتي ستغير طريقة تفكيرك وتساعدك على عيش حياة أكثر سعادة وصحة.

1. إتباع نظام غذائي صحي

أول عادة صحية لعام 2023 مرتبطة بنظامك الغذائي. بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة، فإن الالتزام بنظام غذائي هو أحد أكبر التحديات في الحياة. 

فالأكل الصحي له فوائده ويمكن أن يساعدك تناول المزيد من الأطعمة الصحية على تغيير طريقة تفكيرك.

2. أخذ إستراحة من وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مسببة للإدمان.

لذا، فكر في التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفترة في العام الجديد. بالنسبة للبعض، قد يبدو هذا مستحيلاً. لكن بالنسبة للآخرين، هذا ممكن للغاية. 

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بغض النظر، نحتاج جميعًا إلى قضاء وقت أقل على شاشاتنا ومزيد من الوقت شخصيًا مع الأشخاص الذين نحبهم. 

3. ممارسة التمارين الرياضية

تساعد التمارين على تغيير طريقة تفكيرك للأفضل.

ليس سرًا أن التمارين الرياضية صعبة، يتطلب الأمر تفانيًا وعملًا شاقًا والتزامََا.

والتمرينات مهمة في حياتك لمساعدتك على تغيير طريقة تفكيرك للأفضل. ويُنصح دائماً بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع.

4. نظم حياتك

تخلق الحياة الفوضوية المشاكل وتضر حتمًا بعقلك. فالنهوض وترتيب السرير كل يوم قد يكون أمراََ صعباََ بالنسبة للبعض.
بغض النظر عن ذلك، من العادات الصحية المهمة التي يجب تطويرها لعام 2023 هي تنظيم حياتك.

تمامًا مثل أي شيء في الحياة، يمكنك اتخاذ خطوات صغيرة كالبدأ بترتيب سريرك كل صباح.

5. تعلّم كيفية إدارة أموالك

نعيش في الوقت الحالي في أوقات عصيبة.
وكل هذا يضر بصحتك العقلية ويجعلك من الصعب أن تظل إيجابيًا لعام 2023. ولكن هناك طريقة للتخلص من مشكلاتك المالية، فكل ما عليك فعله هو تطوير عادات جيدة لإدارة الأموال.
الصحة مصطلح عام ينطبق على حالتنا الجسدية والعقلية. لذلك، يجب أن نركز على الجانب العقلي لتغيير طريقة تفكيرنا لعام 2023. والمال هو آخر مشكلة قد تريدها في العام الجديد.
لذا بدلاً من الإنفاق بشكل مسرف، تعلم كيفية إدارة أموالك ويُنصح هنا بوضع ميزانية أو التأكد من تخصيص نسبة من دخلك للادخار.
المصدرموقع mindsetopia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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