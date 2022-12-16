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مونديال قطر 2022

من هو حكم نهائي كأس العالم 2022 قطر؟!

البولندي مارتشينياك سيدير تحكيم مباراة نهائي مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
البولندي شيمون مارتشينياك حكم نهائي كأس العالم 2022 watanserb.com
البولندي شيمون مارتشينياك حكم نهائي كأس العالم 2022
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وطن- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، بأن البولندي الدولي شيمون مارتشينياك صاحب ال41 عاماً، سيكون حكم نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيانه الرسمي، بأن حكم نهائي كأس العالم 2022، هو البولندي شيمون مارتشينياك. ويساعده باول سوكولينسكي وتوماش ليستكيفيش وتوماش كفياتكوفسكي.

شيمون مارتشينياك حكم نهائي كأس العالم 2022

وتعد المرة الثالثة للحكم البولندي مارتشينياك، لإدارة تحكيم المباريات في مونديال كأس العالم 2022، حيث قام بقيادة تحكيم مباراة فرنسا والدنمارك في منافسات دور المجموعات الجولة الثانية، التي انتهت بفوز ديوك فرنسا. بهدفين نظيفين دون رد، كما وضمان التأهل إلى دور ال16.

كما وأدار مباراة الأرجنتين أمام أستراليا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، التي انتهت بفوز راقصو التانغو. بهدفين مقابل هدف وحيد.

من هو البولندي مارتشينياك حكم نهائي كأس العالم 2022؟!

وبدأ الحكم البولندي الدولي شيمون مارتشينياك، مسيرته التحكيمية في عام 2008. حيث استعانة به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، لتحكيم العديد من المباريات على الصعيد القاري بدوري أبطال أوروبا وبطولة اليورو.

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كما وأدار تحكيم العديد من المباريات في الوطن العربي، كان أبرزها في الدوري السعودي الممتاز (روشن)، وكذلك تحكيم مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

وبالنظر إلى أرقام وإحصائيات حكم نهائي كأس العالم 2022، البولندي شيمون مارتشينياك، فقد أدار 550 مباراة في كافة البطولات المختلفة خلال مشواره التحكيمي، أشهر 2213 بطاقة صفراء. و67 بطاقة حمراء مباشرة، كما وأشهر 74 بطاقة حمراء بسبب تراكم الإنذارات.

نهائي كأس العالم 2022 قطر

وستقام مباراة نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا حامل اللقب، الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

كما ويعد ملعب ( استاد لوسيل) من أكبر الملاعب المونديالية في دولة قطر المستضيف، والذي يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج.

ومن الجدير بالذكر، بأن المرة الثانية التي يشارك فيها الحكم البولندي مارتشينياك في منافسات كأس العالم كحكم دولي، بعد مونديال روسيا 2018.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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