من هو حكم نهائي كأس العالم 2022 قطر؟!

- Advertisement -

وطن- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، بأن البولندي الدولي شيمون مارتشينياك صاحب ال41 عاماً، سيكون حكم نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيانه الرسمي، بأن حكم نهائي كأس العالم 2022، هو البولندي شيمون مارتشينياك. ويساعده باول سوكولينسكي وتوماش ليستكيفيش وتوماش كفياتكوفسكي.

وتعد المرة الثالثة للحكم البولندي مارتشينياك، لإدارة تحكيم المباريات في مونديال كأس العالم 2022، حيث قام بقيادة تحكيم مباراة فرنسا والدنمارك في منافسات دور المجموعات الجولة الثانية، التي انتهت بفوز ديوك فرنسا. بهدفين نظيفين دون رد، كما وضمان التأهل إلى دور ال16.

2011: Became a FIFA referee

2018: Refereed at first #FIFAWorldCup tournament

2021: Took time out due to a heart illness

2022: Appointed as referee for the #FIFAWorldCup Final

What a journey for Szymon Marciniak 👏 pic.twitter.com/SUDueP0Ayz

— FIFA.com (@FIFAcom) December 16, 2022