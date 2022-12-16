من هو حكم نهائي كأس العالم 2022 قطر؟!

- Advertisement -

وطن- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، بأن البولندي الدولي شيمون مارتشينياك صاحب ال41 عاماً، سيكون حكم نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيانه الرسمي، بأن حكم نهائي كأس العالم 2022، هو البولندي شيمون مارتشينياك. ويساعده باول سوكولينسكي وتوماش ليستكيفيش وتوماش كفياتكوفسكي.

شيمون مارتشينياك حكم نهائي كأس العالم 2022

وتعد المرة الثالثة للحكم البولندي مارتشينياك، لإدارة تحكيم المباريات في مونديال كأس العالم 2022، حيث قام بقيادة تحكيم مباراة فرنسا والدنمارك في منافسات دور المجموعات الجولة الثانية، التي انتهت بفوز ديوك فرنسا. بهدفين نظيفين دون رد، كما وضمان التأهل إلى دور ال16.

2011: Became a FIFA referee

2018: Refereed at first #FIFAWorldCup tournament

2021: Took time out due to a heart illness

2022: Appointed as referee for the #FIFAWorldCup Final What a journey for Szymon Marciniak 👏 pic.twitter.com/SUDueP0Ayz — FIFA.com (@FIFAcom) December 16, 2022

كما وأدار مباراة الأرجنتين أمام أستراليا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، التي انتهت بفوز راقصو التانغو. بهدفين مقابل هدف وحيد.

من هو البولندي مارتشينياك حكم نهائي كأس العالم 2022؟!

وبدأ الحكم البولندي الدولي شيمون مارتشينياك، مسيرته التحكيمية في عام 2008. حيث استعانة به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، لتحكيم العديد من المباريات على الصعيد القاري بدوري أبطال أوروبا وبطولة اليورو.

🗓️ 21 يوليو 2022

حكماً لنهائي كأس مصر بين الزمالك و الأهلي 🔴⚪️ 🗓️ 15 ديسمبر 2022

سيمون مارتشينياك حكماً لنهائي كأس العالم 🔥 pic.twitter.com/ChlyF3IMss — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) December 15, 2022

- Advertisement -

كما وأدار تحكيم العديد من المباريات في الوطن العربي، كان أبرزها في الدوري السعودي الممتاز (روشن)، وكذلك تحكيم مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

وبالنظر إلى أرقام وإحصائيات حكم نهائي كأس العالم 2022، البولندي شيمون مارتشينياك، فقد أدار 550 مباراة في كافة البطولات المختلفة خلال مشواره التحكيمي، أشهر 2213 بطاقة صفراء. و67 بطاقة حمراء مباشرة، كما وأشهر 74 بطاقة حمراء بسبب تراكم الإنذارات.

نهائي كأس العالم 2022 قطر

وستقام مباراة نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا حامل اللقب، الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

كما ويعد ملعب ( استاد لوسيل) من أكبر الملاعب المونديالية في دولة قطر المستضيف، والذي يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج.

ومن الجدير بالذكر، بأن المرة الثانية التي يشارك فيها الحكم البولندي مارتشينياك في منافسات كأس العالم كحكم دولي، بعد مونديال روسيا 2018.