شيخة قطرية تُوجه رسالة حماسية إلى المنتخب المغربي

- Advertisement -

وطن- وجه الشيخة القطرية مريم آل الثاني، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعثر المنتخب المغربي بالتأهل إلى نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022، عقب الخسارة أمام حامل اللقب فرنسا بهدفين نظيفين دون مقابل.

وقالت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، في تغريدتها: ” شكراً أسود الأطلس رفعتوا رأس المسلمين والعرب في بطولة كأس العالم قطر 2022.. ما قصرتوا رأيتكم بيضاء”.

كما وأضافت الشيخة القطرية آل الثاني، ” كنتم الحصان الأسود في البطولة، ويحق لنا أن نفتخر بكم .. إن شاء الله الميدالية البرونزية تكون من نصيب هذا المنتخب الكبير تكريماً للأداء الاستثنائي خلال البطولة”.

كما وتفاعلت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، مع المنتخبات العربية، التي قدمت الأداء المشرف في منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر بنسخته العربية ال22.

وسيتلقي المنتخب المغربي ضد كرواتيا، السبت، للمنافسة على تحديد المركز الثالث مع ختام منافسات كأس العالم 2022 قطر، على ميدان (استاد خليفة الدولي).

Tomorrow Atlas Lions will be playing for FIFA World Cup 3rd place 🥉against Croatia 🇭🇷 in Khalifa Stadium 🏟️ at 4PM (GMT+1) 🕓#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/fC55urPkMi

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 16, 2022