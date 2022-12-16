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مونديال قطر 2022

شيخة قطرية تُوجه رسالة حماسية إلى المنتخب المغربي

الشيخة القطرية مريم آل الثاني تتمنى حصول المغرب على الميدالية البرونزية

كتب فارس أبو شيحة
رسالة شيخة قطرية إلى نجوم المنتخب المغربي watanserb.com
رسالة شيخة قطرية مريم آل الثاني إلى المنتخب المغربي
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وطن- وجه الشيخة القطرية مريم آل الثاني، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعثر المنتخب المغربي بالتأهل إلى نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022، عقب الخسارة أمام حامل اللقب فرنسا بهدفين نظيفين دون مقابل.

وقالت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، في تغريدتها: ” شكراً أسود الأطلس رفعتوا رأس المسلمين والعرب في بطولة كأس العالم قطر 2022.. ما قصرتوا رأيتكم بيضاء”.

رسالة شيخة قطرية إلى المنتخب المغربي

كما وأضافت الشيخة القطرية آل الثاني، ” كنتم الحصان الأسود في البطولة، ويحق لنا أن نفتخر بكم .. إن شاء الله الميدالية البرونزية تكون من نصيب هذا المنتخب الكبير تكريماً للأداء الاستثنائي خلال البطولة”.

كما وتفاعلت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، مع المنتخبات العربية، التي قدمت الأداء المشرف في منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر بنسخته العربية ال22.

مباراة المنتخب المغربي ضد كرواتيا

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وسيتلقي المنتخب المغربي ضد كرواتيا، السبت، للمنافسة على تحديد المركز الثالث مع ختام منافسات كأس العالم 2022 قطر، على ميدان (استاد خليفة الدولي).

كما وسيشارك أسود الأطلس المغربي، بكافة نجومه باستثناء رومان سايس قائد المنتخب المغربي. بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام حامل اللقب فرنسا، خرج على إثرها من داخل أرضية ملعب المباراة.

وتلقى المنتخب المغربي الخسارة الوحيدة في مونديال كأس العالم 2022، أمام ديوك فرنسا. بعد تحقيق الفوز بلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال، كما وفرض التعادل السلبي على الوصيف كرواتيا بدون أي من الأهداف مع بداية البطولة العالمية.

المصدروطن + صفحة مريم آل الثاني + صفحة المنتخب المغربي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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