شيخة قطرية تُوجه رسالة حماسية إلى المنتخب المغربي

- Advertisement -

وطن- وجه الشيخة القطرية مريم آل الثاني، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعثر المنتخب المغربي بالتأهل إلى نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022، عقب الخسارة أمام حامل اللقب فرنسا بهدفين نظيفين دون مقابل.

وقالت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، في تغريدتها: ” شكراً أسود الأطلس رفعتوا رأس المسلمين والعرب في بطولة كأس العالم قطر 2022.. ما قصرتوا رأيتكم بيضاء”.

رسالة شيخة قطرية إلى المنتخب المغربي

كما وأضافت الشيخة القطرية آل الثاني، ” كنتم الحصان الأسود في البطولة، ويحق لنا أن نفتخر بكم .. إن شاء الله الميدالية البرونزية تكون من نصيب هذا المنتخب الكبير تكريماً للأداء الاستثنائي خلال البطولة”.

شكرًا #أسود_الأطلس رفعتوا راس المسلمين والعرب في بطولة #كأس_العالم_قطر_2022 🇲🇦🤍ما قصرتوا و رايتكم بيضا👏🏻💪🏻

كنتم الحصان الأسود في البطولة، ويحق لنا أن نفخر بكم💪🏻👏🏻إن شاء الله الميدالية البرونزية تكون من نصيب هذا المنتخب الكبير تكريمًا للأداء الاستثنائي خلال البطولة #فرنسا_المغرب pic.twitter.com/NatP82FnWY — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 14, 2022

كما وتفاعلت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، مع المنتخبات العربية، التي قدمت الأداء المشرف في منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر بنسخته العربية ال22.

جماهير #المغرب اللاعب رقم واحد دائمًا وأبدًا .. جمهور عاشق للمنتخب، عاشق لكرة القدم، جمهور حماسي يشجع حتى آخر لحظة بلا يأس 💪🏻 هنيئًا لمنتخب #أسود_الأطلس بهكذا جمهور 🇲🇦🤍 شكرًا لكم .. أمتعتونا 🙏🏻#كأس_العالم_قطر_2022 #فرنسا_المغرب pic.twitter.com/HcF0VUhem5 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 14, 2022

مباراة المنتخب المغربي ضد كرواتيا

- Advertisement -

وسيتلقي المنتخب المغربي ضد كرواتيا، السبت، للمنافسة على تحديد المركز الثالث مع ختام منافسات كأس العالم 2022 قطر، على ميدان (استاد خليفة الدولي).

Tomorrow Atlas Lions will be playing for FIFA World Cup 3rd place 🥉against Croatia 🇭🇷 in Khalifa Stadium 🏟️ at 4PM (GMT+1) 🕓#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/fC55urPkMi — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 16, 2022

كما وسيشارك أسود الأطلس المغربي، بكافة نجومه باستثناء رومان سايس قائد المنتخب المغربي. بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام حامل اللقب فرنسا، خرج على إثرها من داخل أرضية ملعب المباراة.

𝐋𝐨𝐨𝐤 𝐰𝐡𝐨 𝐰𝐞 𝐚𝐫𝐞, 𝐰𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦𝐞𝐫𝐬, 𝐰𝐞 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐢𝐭 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐰𝐞 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐢𝐭 🫶🏻 pic.twitter.com/Sld1Xv5921 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 15, 2022

وتلقى المنتخب المغربي الخسارة الوحيدة في مونديال كأس العالم 2022، أمام ديوك فرنسا. بعد تحقيق الفوز بلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال، كما وفرض التعادل السلبي على الوصيف كرواتيا بدون أي من الأهداف مع بداية البطولة العالمية.