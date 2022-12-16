السبت, ديسمبر 17, 2022
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سعد الصغير وبرلنتي عامر.. تطورات مثيرة في فضيحتهما بعدما مزقت ملابسه وكسرت أنفه! (شاهد)

الواقعة جاءت بعد أسابيع فقط من إلقاء القبض على برلنتي عامر بتهمةَ السُكر ومقاومة السلطات

كتب رفيف عبدالله
سعد الصغير وبرلنتي عامر.. تطورات مثيرة في فضيحتهما بعدما مزقت ملابسه وكسرت أنفه! (شاهد) watanserb.com
برلنتي عامر وسعد الصغير
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وطن– اتهم الفنان المصري الشعبي سعد الصغير زوجته الراقصة برلنتي عامر بتمزيق جواز سفره، بعد أن حرر  محضر ضدها.

ضرب وتمزيق

وادعى سعد الصغير أن زوجته برلنتي عامر، اعتدت عليه بصحبة والدتها وصديقتها، وقاموا بتمزيق ملابسه وإصابته في أنفه أثناء تواجده بسيارته بالبوابة الرابعة  بحدائق الأهرام.

وقررت الأجهزة الأمنية بالهرم التحفظ على  سعد الصغير وبرلنتي عامر إلى حين العرض على جهات التحقيق.

سعد الصغير وبرلنتي عامر

بدأت الواقعة، بحسب ما أوردت صحيفة “القاهرة 24″، حين اصطحبت الراقصة برلنتي عامر والدتها وصديقتها إلى البوابة الرابعة بحدائق الأهرام.

مطاردة مثيرة

وجدت برلنتي هناك زوجها سعد الصغير قبل أن يتحرك بسيارته. فدخلن في مشادة معه وتطورت إلى اشتباك بالأيادي وتعالت الأصوات.

سعد الصغير وبرلنتي عامر
سيارة برلنتي بعدما صدمها سعد الصغير

وسرقت برلنتي عامر ظرفا به مبلغ مالي خاص بالمطرب الشعبي. واختطفت جواز سفره  من داخل السيارة ومزقته أمامه.

سعد الصغير وبرلنتي عامر
انتهت المطاردة في قسم الشرطة
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ولم تكتف برلنتي بذلك، بل تعدت على الصغير بالضرب وأصابته في أنفه ومزقت ملابسه وسط الشارع للمطالبة بحقوقها والعودة له مرة أخرى.

وحين أخذت برلنتي سيارتها وحاولت الهروب، قام المطرب سعد الصغير بملاحقتها واصطدم بسيارتها التي كانت تسير بسرعة جنونية، من الخلف.

“سكرانة”

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا من سعد الصغير يتهم الراقصة برلنتي عامر ووالدتها وصديقتها بالتعدي عليه. وإصابته في أنفه وسرقة مبلغ مالي وتقطيع زواج سفره من داخل سيارته. وذلك على إثر مطالبتها بحقوقها والعودة له مرة أخرى.

وتم اقتيادهن إلى القسم وتحرير محضر بالواقعة. واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على جهات التحقيق.

سعد الصغير وبرلنتي عامر
صورة تكشف حجم الضرر الذي لحق بسيارة برلنتي

المفارقة أن الواقعة جاءت بعد أسابيع فقط من إلقاء القبض على برلنتي عامر بتهمةَ السُكر ومقاومة السلطات، أثناء طلبهم منها الكشف عن هويتها في منطقة الهرم.

ألفاظ خارجة

وتبين من الفحص أن زوجة سعد الصغير، في حالة عدم اتزان، وتمّ نقلها إلى المستشفى.

وبإجراء الكشف الطبي على برلنتي عامر، تبيّنَ أنها في حالة سُكر.

وأثناء نقلها إلى المستشفى قاومت أفراد الشرطة، وتعدت عليهم بالشتم بألفاظ خارجة، مما اضطرهم إلى تحرير محضر بالواقعة.

الراقصة برلنتي

و تجاهل سعد الصغير في حينها ما حدث مع زوجته الثانية. واستمر بنشر صور وفيديوهات من حفل زفاف خاص أحياه في نفس الوقت الذي كانت الشرطة قد ألقت القبض فيه على زوجته.

الجدير بالذكر أن برلنتي عامر أم لطفلين قبل زواجها من الفنان الشعبي، وهي غير مشهورة على الصعيد الفني.

المصدرالقاهرة 24
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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