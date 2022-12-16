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حوادث الطيران .. شاهد لحظة تحطم طائرة F-35 وكيف قُذف بالطيار منها (فيديو)

يمكن للطائرة الشبحية من طراز F-35B التي يتكلف إنتاجها حوالي 100 مليون دولار، الإقلاع والهبوط عموديًا

كتب شيراز ماضي
تحطم طائرة من طراز F-35 watanserb.com
لحظة تحطم طائرة من طراز F35
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وطن – في حادثةٍ أخرى من حوادث الطيران، تحطمت طائرة مقاتلة شبحية من طراز F-35B، خلال هبوطها على مدرج مطار بالقرب من محطة “فورت وورث” الجوية البحرية في تكساس، يوم الخميس.

وأظهر مقطع فيديو، للحادثة، كيف قذف بالطيارة من داخل حجرته في الهواء، قبل أن يفعل مظلة الإنقاذ، ويهبط أرضاً، ولا تزال حالة الطيار غير معروفة .

يمكن للطائرة الشبحية من طراز F-35B،  التي يتكلف إنتاجها حوالي 100 مليون دولار، الإقلاع والهبوط عموديًا، تمامًا مثل طائرة الهليكوبتر.وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

كان هذا مجرد حادث أحدث للطائرة، والتي شهدت العديد من حوادث الاصطدام والأعطال منذ طرحها في عام 2015.

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هذا الشهر فقط ، انهار جهاز هبوط أمامي لطائرة أثناء سحبها عبر مدرج في اليابان.

وفي العام الماضي انحرفت طائرة عن سطح حاملة طائرات وغرقت في البحر الأبيض المتوسط.

وأظهرت لقطات هبوط الطائرة F-35B عموديًا من السماء إلى المدرج .

ثم بدت الطائرة وكأنها ترتد بضعة أقدام في الهواء، قبل أن تتقدم فجأة للأمام، ومقدمتها أولاً على الأرض.

طائرة من طراز F35
طائرة من طراز F35

 

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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