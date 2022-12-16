حوادث الطيران .. شاهد لحظة تحطم طائرة F-35 وكيف قُذف بالطيار منها (فيديو)

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وطن – في حادثةٍ أخرى من حوادث الطيران، تحطمت طائرة مقاتلة شبحية من طراز F-35B، خلال هبوطها على مدرج مطار بالقرب من محطة “فورت وورث” الجوية البحرية في تكساس، يوم الخميس.

وأظهر مقطع فيديو، للحادثة، كيف قذف بالطيارة من داخل حجرته في الهواء، قبل أن يفعل مظلة الإنقاذ، ويهبط أرضاً، ولا تزال حالة الطيار غير معروفة .

يمكن للطائرة الشبحية من طراز F-35B، التي يتكلف إنتاجها حوالي 100 مليون دولار، الإقلاع والهبوط عموديًا، تمامًا مثل طائرة الهليكوبتر.وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

كان هذا مجرد حادث أحدث للطائرة، والتي شهدت العديد من حوادث الاصطدام والأعطال منذ طرحها في عام 2015.

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هذا الشهر فقط ، انهار جهاز هبوط أمامي لطائرة أثناء سحبها عبر مدرج في اليابان.

وفي العام الماضي انحرفت طائرة عن سطح حاملة طائرات وغرقت في البحر الأبيض المتوسط.

وأظهرت لقطات هبوط الطائرة F-35B عموديًا من السماء إلى المدرج .

ثم بدت الطائرة وكأنها ترتد بضعة أقدام في الهواء، قبل أن تتقدم فجأة للأمام، ومقدمتها أولاً على الأرض.