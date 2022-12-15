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كنز جديد.. تفاصيل اكتشاف حقل غاز في مصر يحوي كميات كبيرة

وزير البترول طارق الملا أعلن تفاصيل كشف الغاز الجديد في البحر المتوسط

كتب باسل النجار
اكتشاف حقل غاز مصري watanserb.com
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وطن – أعلنت مصر متمثلة في وزارة البترول عن اكتشاف نفطي جديد فيما يخص حقول الغاز، بحسب ما كشفه وزير البترول المصري طارق الملا، الخميس، في تصريحات رسمية له.

وزير البترول المصري يعلن عن كشف غازي جديد

وقال طارق الملا إن كشف الغاز الجديد بالبحر المتوسط “حقل نرجس” في مرحلة التقييم حاليا، للتأكد من حجم الكشف، موضحا “ويأتى بعد حقل ظهر من حيث الأهمية”.

وبحسب ما نقله موقع “اليوم السابع” المحلي، قال وزير البترول في رده على عدد من طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الطاقة اليوم: “سيادتنا على ثرواتنا لا فصال فيها ولدينا كشف كبير لم تحدد كميته.”

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وتابع طارق الملا أنه سيتم الإعلان عن هذا الكشف، موضحا أن حجم إنتاجه جيد وبه كميات كبيرة، وأن حقوق الدولة المصرية وحصتها محفوظة مع الشريك الأجنبي، وحقل “نرجس” سيتم الكشف عن تفاصيله.

وزير البترول المصري طارق الملا

وأضاف “الملا” أن التحديات والآثار التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط، خلقت ضغوط وتحرك من القوى العالمية لسرعة التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وكان البعض يظن أنها مجرد أقاويل.

واستطرد: “ولكن بالفعل هناك تحرك حقيقي وقدمت دول كبرى تسويق عالمي للعمل بسرعة وبدأت بعض الدول الكبرى تقديم حوافز استثمارية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة والطاقة المعتمدة على الهيدروجين الأخضر ومشروعات التحول للطاقة النظيفة مشروعات الغاز الطبيعى.

خطة الوزارة تضمن 118 بئرا

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كما أشار وزير البترول المصري إلى أن خطة الوزارة للعام المالي 2022/20230 تتضمن 118 بئرا استكشافيا.

موضحا أن جزء منه لإنتاج سريع ومنها الكشف الخاص ببئر نرجس “وبالفعل ثبت نجاحه ووجود كميات كبيرة من الغاز وسيتم تحديد حجم الاحتياطي وحجم الكشف”.

وتابع الملا أن البترول “قطاع جاذب للاستثمار الأجنبي، وهناك استثمارات عالمية”، متوقعا “زيادة الاستثمارات في ظل نجاح مصر للتسويق للمركز الإقليمي للطاقة. ومصر من أفضل دولة في المنطقة للعب هذا الدور كمركز إقليمي للطاقة بالتعاون مع شركات عالمية”.

وأوضح الوزير المصري أن الخطة الاستكشافية للوزارة تبلغ 8 مليارات دولار للبحث والاستكشاف والتنمية، إضافة إلى استثمارات الشركات المشتركة في تلك الكشوفات.

ويشار إلى أن حديث طارق الملا، جاء ردا على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

وألقى النائب احمد الخشن طلب الاحاطة المقدم منه أمام لجنة الطاقة بشأن تضارب التصريحات والبيانات التى تتناولها وسائل الإعلام فيما يخص الأرقام المتعلقة بكمية الإنتاج الفعلية والاستكشافات البترولية، وكذا الطلب المقدم من النائب أحمد حجازى، بشأن عدم وضوح خطة وزارة البترول والثروة المعدنية فى مجال البحث والاكتشافات البترولية، وموقف الشركاء والشركات التى تقوم بعمليات البحث والاستكشافات فى ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وقال النائب المصري عمرو القطامي خلال استعراض طلب الإحاطة، إن طلبه عن اعتماد وزارة البترول والثروة المعدنية على العديد من الكوادر بعد بلوغهم سن التقاعد، وضرورة تحديد خطة الوزارة في تدريب الكوادر الشابة للاعتماد عليهم فى مواقع العمل القيادية.

اكتشافات الغاز في البحر المتوسط

ويشار إلى أنه في أوائل ديسمبر الحالي، أعلنت شركة “شيفرون” عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام العريش.

وأكدت على أنها اكتشفت البئر البحرى “نرجس 1X “، الواقع في منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وقد تمت عمليات حفر البئر بواسطة سفينة ستينا فورث مضيفة بأن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعى بمصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى في مجال النفط والغاز.

المصدراليوم السابع
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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