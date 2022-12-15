الخميس, ديسمبر 15, 2022
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فلة الجزائرية تستنجد بوزير سعودي سابق لرفع الحصار عنها! (شاهد)

أعلنت فلة في وقت سابق تخليها عن لقب "سلطانة الطرب العربي"

كتب رفيف عبدالله
فلة الجزائرية تستنجد بوزير سعودي سابق لرفع الحصار عنها! (شاهد) watanserb.com
فلة الجزائرية
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وطن– استنجدت الفنانة فلة الجزائرية، بوزير الإعلام السعودي السابق، تركي الشبانة، بحجة تعرضها للظلم.

عملاء في الإعلام

وكتبت فلة عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام”: “وزير الإعلام السعودي السيد تركي شبانة وبعد.. أنتم تعلمون جيداً عن مشواري الصعب، وكنتم لي كـ الأخ العزيز. الآن أنا في محنة راودتني طوال عشر سنوات من قبل عملاء في الإعلام بـ شنِّ حرب افتراء ليس لها أي مبرر”.

نص ما كتبته الفنانة فلة لتركي الشبانة

وتابعت فلة الجزائرية:” معالي الوزير، الأخ الغالي لم أعد أحتمل هذا الاقصاء، فـ أنا لازلت مستمرة. إلا أن الإعلام في وطننا العربي كاتم جميع أعمالي. صديقي العزيز أنا أتوسل إليكم أن تظروا إلى حالتي وأن تأمرهم بـ رفع الحصار المفروض على اسمي”.

تدعي فلة أن لديها إثباتات
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واختتمت فلة: ” أرجو منك تقبّل تحياتي واحترامي، داعية من الله عز وجل أن يوفقكم في مسيرتك المشرفة في مهنتكم في الإعلام العربي. مع محبتي والله شاهد على ما أقول”.

إثباتات وأدلة

واستغرب متابعو فلة مناشدتها لتركي الشبانة، الذي لم يعد وزيراً منذ ثلاث سنوات.

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وتساءل آخرون عن سبب لجوءها إلى السعودية، بدلاً من المسؤولين في بلادها.

هذا وقد توعدت فلة الجزائرية بالكشف عن “جميع الإثباتات” التي تثبت أن هناك أشخاصاً ظلموها وتسببوا بمعاناتها.

سلطانة الطرب العربي

وأعلنت فلة في وقت سابق، تخليها عن لقب “سلطانة الطرب العربي”.

وقالت في لقاء صحفي، أنها تخلت عن اللقب بعد توقفها عن إحياء الحفلات الغنائية. مشيرة إلى أن من تحمل اللقب يجب أن تقف على المسرح وتطرب الجمهور. وهو ما لم تعد تفعله.

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وأضافت: “الحي أبقى من الميت. أطلب السماح منكم، وتحياتي لكل محبيني.. أحبكم كثيرا ومبروك لقب سلطانة الطرب العربي على من هن جديرات به ويغنين على مسارح”.

لطيفة التونسية

الجدير بالذكر أن فلة الجزائرية تم سجنها في مصر سابقاً.

وقالت حينها في لقاء صحفي: “دخلت السجن بسبب فنانة تحاربني”.

ورجح الأغلبية أنها تقصد بذلك الفنانة لطيفة التونسية، خاصة أنها سبق أن اتهمتها بذلك صراحة بسبب الخلافات المستمرة بينهما.

وترى فلة أن سبب محاربة لطيفة التونسية لها، هو غيرتها منها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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