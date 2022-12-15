طالب يحلّ لغزا حير العلماء لعدة قرون!

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وطن– تمكن طالب يُحضر شهادة الدكتوراه في جامعة كامبريدج من حل مشكلة نحوية حيّرت العلماء منذ القرن الخامس، حسب تقرير نشرته صحيفة مترو البريطانية.

ووفقًا لأحد الأساتذة، يمكن أن “يحدث هذا ثورة في دراسة اللغة السنسكريتية.”

طالب يحل لغزا حير العلماء

قام الطالب الهندي ريشي راجبوبات، البالغ من العمر 27 عامًا، بفك شفرة قاعدة وضعها بانيني وهو لغوي وفيلسوف هندي مختص باللغة السنسكريتية القديمة عاش منذ حوالي ألفي عام ونصف.

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قالت جامعة كامبريدج إن اللغة السنسكريتية يتحدث بها فقط في الهند ما يقدر بنحو 25 ألف شخص من بين أكثر من مليار نسمة.

لكنها اللغة المقدسة للهندوسية والوسيلة التي تم من خلالها توصيل الكثير من أعظم العلوم والفلسفة والشعر والأدب العلماني الآخر في الهند لعدة قرون.

قواعد بانيني

اعتمدت قواعد بانيني على نظام يعمل كخوارزمية لتحويل قاعدة الكلمة ولاحقتها إلى كلمات وجمل صحيحة نحويًا.



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ومع ذلك، غالبًا ما يتم تطبيق قاعدتين أو أكثر من قواعد بانيني في وقت واحد، مما يؤدي إلى تضارب القواعد.

قام بانيني بتدريس “metarule”، والذي يفسره العلماء تقليديًا على أنه يعني “في حالة وجود تعارض بين قاعدتين متساويتين في القوة، يجب اختيار القاعدة ذات الترتيب التسلسلي الأعلى.”

ووجد العلماء أن بعض القواعد التي وضعها بانيني تتعارض مع بعضها بعضا، الأمر الذي جعلهم يعتقدون أن الجمل غير صحيحة.

من جهته، رفض راجبوبات التفسير التقليدي للقاعدة وحاول إيجاد طريقة لإعادة تأويلها واستطاع في النهاية أن يشرحها بسلاسة بدون تناقض.

وفي مقابلة أجريت معه، قال راجبوبات:”بعد تسعة أشهر من محاولة حل هذه المشكلة، كنت على وشك الإستسلام.”

وأضاف” أخذت راحة لمدة شهر واستمتعت بالصيف والسباحة وركوب الدراجات والطبخ والتأمل. بعد ذلك، عدت إلى العمل عليها. وفي غضون دقائق، عندما قلبت الصفحات، بدأت الأمور تتضح شيئًا فشيئًا. وبدأ كل شيء منطقيًا، استغرقني حلها عامين ونصف.”



ويأمل راجبوبات أن يؤدي اكتشافه إلى منح زملائه في الهند الثقة و”أن يتمكنوا أيضًا من تحقيق أشياء عظيمة.”

من جهته، قال البروفيسور فيرجياني من جامعة كامبريدج:”لقد قام تلميذي ريشي راجبوبات بتفكيكها، لقد حل لغزا حير العلماء لعدة قرون.”

مضيفََا“هذا الاكتشاف سيحدث ثورة في دراسة اللغة السنسكريتية في وقت يتزايد فيه الاهتمام باللغة.”