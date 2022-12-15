الخميس, ديسمبر 15, 2022
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الهدهد

سطو ومحسوبية.. تسريبات جديدة تكشف فوضى التذاكر المغربية في قطر

الجامعة المغربية لكرة القدم كانت قد أعلنت توفير تذاكر إضافية للمشجعين في مباراة فرنسا والمغرب

كتب فهمي الورغمي
watanserb.com
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وطن – من جديد، تعود أصداء قضية التذاكر التي وفرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتصدر المشهد الإعلامي في المغرب، حيث كشفت تسريبات حديثة تورط طرف جديد من إدارة الجامعة في التلاعب بهذه التذاكر.

فوضى تذاكر المغاربة في قطر

يُحاط علما، أن الجامعة المغربية لكرة القدم، قررت قبل أيام من مباراة نصف نهائي كأس العالم في قطر، التي جمعت المغرب وفرنسا، توفير تذاكر إضافية للمشجعين المغاربة الوافدين على الدوحة من أجل مساندة منتخب بلادهم.

وبدأت “فوضى التذاكر في الظهور”، عند وصول آلاف المشجعين إلى قطر وتفاجئهم بأنه لايوجد تذاكر متاحة لهم من أجل متابعة المباراة.

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إتهم البعض “محمد بودريقة”، المسؤول المغربي داخل إدارة الجامعة المكلف بتوزيع تلك التذاكر على المشجعين، بـ “السطو” على تلك التذاكر وتقديمها إلى “غير مستحقيها”، على حد تعبيرهم.

“محمد حيدواي” .. اسم جديد في فضيحة التذاكر المغربية في قطر

اليوم، وفي آخر تحديث حول هذه القضية التي باتت تُعرف في المغرب بـ “فضيحة التذاكر“، كشفت تسجيلات صوتية منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس نادي “أولمبيك آسفي” “محمد حيداوي“، كان أحد المتلاعبين في توزيع التذاكر.

ووثقت التسريبات، بحسب ما ذكر موقع “العمق المغربي” أن حيداوي، تورط في إعادة بيع التذاكر المذكورة بأثمنة خيالية، في السوق السوداء.

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وجاء في التسجيلات، أن “حيداوي” كان يُساوم أحد الراغبين في اقتناء تذكرة لمباراة فرنسا والمغرب، بعد حصوله عليها مجانا من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وتأتي هذه التسريبات، لتعزيز التُهم الموجهة إلى بودريقة من قبل الكثير من المشجعين، حول عدم قدرة كليهما على إدارة وتوزيع بضع آلاف من التذاكر.

هذا وأكد بعض النشطاء، أنّ التّذاكر تمّ توزيعها مسبقا بطريقة مشبوهة، حيث تم منحها لأشخاص متواجدين بالمغرب لإعادة بيعها والاستفادة من ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، ودون ضرورة التوفر على بطاقة “هيا”.

إلى ذلك، فقد شهد مطار حمد الدولي بالدوحة فوضى كبيرة، الثلاثاء، حيث وجدت السلطات القطرية نفسها أمام آلاف المشجعين القادمين من المغرب دون التوفر على تذاكر لمواجهة فرنسا.

وهو في الواقع، ما يُناقض الاتفاق المسبق بين السلطات المغربية ونظيرتها القطرية الذي كان ينص على تكفل جامعة الكرة المغربية بمنح التذاكر للواصلين من المغرب.

وفي هذا السياق من الفوضى، أصدرت السلطات القطرية قرارها بمنع وصول باقي الرحلات، ما أغضب أحد الأعضاء الجامعيين الذي دخل، حسب المصادر ذاتها، في مشادات كلامية مع المسؤولين القطرييين بالمطار.

هذا وانتهت مباراة نصف نهائي كأس العالم بين قطر وفرنسا بفوز الأخيرة بهدفين نظيفين.

وبينما تستعد المغرب لملاقاة كرواتيا من أجل تحديد صاحب المركز الثالث، السبت، تواجه فرنسا نظيرتها الأرجنتين، الأحد، في نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

المصدرالعمق المغربي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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