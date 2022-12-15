سبب رفض حكيم زياش الحصول على أي مكافآت مالية مع المنتخب المغربي

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وطن- سلطت تقارير صحفية إنجليزية، على سبب رفض النجم المغربي حكيم زياش 29 عاماً، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، الحصول على أي مكافآت مالية خلال مشاركته الدولية مع المنتخب المغربي.

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية، في تقرير لها، بأن المغربي حكيم زياش لم يحصل على أي مكافأة مالية من المنتخب المغربي. منذ مشاركته مع أسود الأطلس عام 2015.

تبرع حكيم زياش بالمكافآت مع المنتخب المغربي

وأضافت الصحيفة البريطانية، ” حكيم زياش سيحصل على 262 ألف جنيه إسترليني، بعد وصوله مع المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر“.

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كما وأدرفت، ” المغربي زياش يعتاد خلال مشاركاته مع المنتخب المغربي، استئجار طائرة خاصة من أجل التنقل إلى معسكر تدريب الفريق”.

بأكثر من 100 ألف دولار.. النجم المغربي #حكيم_زياش يعلن أنه سيتبرع بالمكافأة التي سيحصل عليها بعد تأهل #المغرب للدور نصف النهائي من #كأس_العالم للأسر في المغرب#مونديال_قطر #المغرب_فرنسا pic.twitter.com/Qn9dBO6WP1 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 12, 2022

وأفادت تقارير صحفية آخرى، بأن النجم المغربي زياش، أعلن عن تبرعه بكافة مكافأة وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، إلى الأسر المحتاجة في المغرب.

عودة حكيم زياش إلى المنتخب المغربي

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وكان حكيم زياش قد تراجع عن اعتزاله الدولي بعد خلافه مع مدرب المنتخب المغربي السابق وحيد خليلوزيتش، الذي تم استقالته من قبل الاتحاد المغربي لكرة القدم قبل مونديال كأس العالم 2022، وتعيين المدرب وليد الركراكي خلفاً عنه.

من رسائل المونديال.

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النجم المغربي "حكيم زياش" يعلن أنه سيتبرع بالمكافأة التي سيحصل عليها بعد تأهل المغرب للدور نصف النهائي للأسر الفقيرة في المغرب والتي تقدر ب 300 ألف دولار أمريكي. رسائل أخلاقية يسطرها نجوم المغرب على وجه منتخب الألوان وقيمهم الزائفة شكراً

#كأس_العالم pic.twitter.com/RL7j19CYlE — بوابة السماء🏇⏰ (@GOolTWSfITHaTXi) December 12, 2022

ونجح المدرب المغربي وليد الركراكي، في استعادة كافة اللاعبين المحترفين مع الأندية في قارة الأوروبية. كان من أبرزهم الثلاثي حكيم زياش ويوسف النصيري وعبد الصمد الزلزولي.

كما ويتمتع المغربي زياش بعلاقة مميزة مع مواطنه المدرب وليد الركراكي، الذي نجح في تقديم أداء بطولي ومشرف للكرة المغربية والعربية في مونديال كأس العالم 2022، على الرغم من الخسارة أمام فرنسا في المباراة الماضية.

بعيدا عن ريال مدريد

حكيم زياش يتبرع بعائدات وصوله لدور ربع النهائي (ما يقدر ب325 ألف دولار) لصالح العائلات المحتاجة بالمغرب 🇲🇦 زياش لم يأخذ دولارًا واحدًا أبدًا أثناء لعبه لمنتخب بلاده (منذ 2015) و هو يتبرع بكل شيء لطاقم العملة في المنتخب والعائلات الفقيرة في بلده. pic.twitter.com/LHcomMg63S — ⌘ 𝕛🅾𝕦ᖇᴵ ⌘ (@Jouri85031616) December 15, 2022

وفشل المنتخب المغربي في الوصول إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام حامل اللقب فرنسا بهدفين دون مقابل. ليضرب بذلك موعداً من جديد أمام كرواتيا للمنافسة على تحديد المركز الثالث في البطولة العالمية، السبت، على ملعب (استاد خليفة) الدولي.