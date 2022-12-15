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مونديال قطر 2022

سبب رفض حكيم زياش الحصول على أي مكافآت مالية مع المنتخب المغربي

المغربي زياش أعلن عن تبرعه بمكافأة بلوغه نصف النهائي إلى الفقراء في المغرب

كتب فارس أبو شيحة
حكيم زياش تنازل عن مكافآت مشاركته مع المنتخب المغربي watanserb.com
المغربي حكيم زياش
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وطن- سلطت تقارير صحفية إنجليزية، على سبب رفض النجم المغربي حكيم زياش 29 عاماً، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، الحصول على أي مكافآت مالية خلال مشاركته الدولية مع المنتخب المغربي.

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية، في تقرير لها، بأن المغربي حكيم زياش لم يحصل على أي مكافأة مالية من المنتخب المغربي. منذ مشاركته مع أسود الأطلس عام 2015.

تبرع حكيم زياش بالمكافآت مع المنتخب المغربي

وأضافت الصحيفة البريطانية، ” حكيم زياش سيحصل على 262 ألف جنيه إسترليني، بعد وصوله مع المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر“.

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كما وأدرفت، ” المغربي زياش يعتاد خلال مشاركاته مع المنتخب المغربي، استئجار طائرة خاصة من أجل التنقل إلى معسكر تدريب الفريق”.

وأفادت تقارير صحفية آخرى، بأن النجم المغربي زياش، أعلن عن تبرعه بكافة مكافأة وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، إلى الأسر المحتاجة في المغرب.

عودة حكيم زياش إلى المنتخب المغربي

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وكان حكيم زياش قد تراجع عن اعتزاله الدولي بعد خلافه مع مدرب المنتخب المغربي السابق وحيد خليلوزيتش، الذي تم استقالته من قبل الاتحاد المغربي لكرة القدم قبل مونديال كأس العالم 2022، وتعيين المدرب وليد الركراكي خلفاً عنه.

ونجح المدرب المغربي وليد الركراكي، في استعادة كافة اللاعبين المحترفين مع الأندية في قارة الأوروبية. كان من أبرزهم الثلاثي حكيم زياش ويوسف النصيري وعبد الصمد الزلزولي.

كما ويتمتع المغربي زياش بعلاقة مميزة مع مواطنه المدرب وليد الركراكي، الذي نجح في تقديم أداء بطولي ومشرف للكرة المغربية والعربية في مونديال كأس العالم 2022، على الرغم من الخسارة أمام فرنسا في المباراة الماضية.

وفشل المنتخب المغربي في الوصول إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام حامل اللقب فرنسا بهدفين دون مقابل. ليضرب بذلك موعداً من جديد أمام كرواتيا للمنافسة على تحديد المركز الثالث في البطولة العالمية، السبت، على ملعب (استاد خليفة) الدولي.

المصدروطن + ذا صن + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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