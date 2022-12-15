الخميس, ديسمبر 15, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022ريال مدريد يتعاقد مع موهبة برازيلية واعدة بصفقة قياسية (فيديو)
مونديال قطر 2022

ريال مدريد يتعاقد مع موهبة برازيلية واعدة بصفقة قياسية (فيديو)

ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق نهائي مع البرازلي الواعد إندريك

كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق نهائي مع البرازيلي إندريك watanserb.com
ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق نهائي مع البرازيلي إندريك
- Advertisement -

وطن- أعلن نادي ريال مدريد، الخميس، التوصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع الموهبة البرازيلية إندريك فيليبي 16 عاماً، لاعب نادي بالميراس البرازيلي، بصفقة قياسية.

وقال نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي نشره عبر حسابه علة مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيه: ” توصل ريال مدريد وبالميراس وإندريك وعائلته إلى اتفاق سيتضمن بموجبه قدوم اللاعب إلى صفوف الملكي، عندما يبلغ سن الرشد في يوليو عام 2024″.

انضمام البرازيلي إندريك إلى ريال مدريد

كما وأضاف بيان ريال مدريد، ” سيواصل البرازيلي إندريك عمله مع نادي بالميراس. كما وسيسافر إلى مدريد خلال الأيام المقبلة، من أجل زيارة مرافق النادي”.

وتعد الصفقة النوعية للنادي الملكي الأبيض، استعداداً لما بعد رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد، التي ربما يستمر حتى عام صيف 2024.

كما ووفق تقارير صحفية، فإن صفقة التعاقد مع البرازيلي الصاعد إندريك. مع نادي ريال مدريد الإسباني، قد بلغت نحو 72 مليون يورو.

- Advertisement -

من هو البرازيلي إندريك فيليبي؟!

اللاعب البرازيلي إندريك فيليبي، برازيلي الجنسية، وهو من مواليد شهر يوليو عام 2006. كما ويعد أحد النجوم الواعدين في عالم الكرة المستطيل الأخضر.

وحقق البرازيلي الصاعد إندريك، أفضل لاعب واعد في البطولة البرازيلية مع نادي بالميراس. كما وحقق العديد من الأرقام القياسية مع النادي، لعل أبرزها أصغر لاعب في تاريخ بالميراس يلعب مع الفريق الأول وهو في سن 16 سنة و15 يوماً.

كما ويعد إندريك لاعب ريال مدريد المستقبلي، أصغر لاعب يسجل هدفاً مع نادي بالميراس البرازيلي، وهو في سن 16 سنة و3 أشهر وأربعة أيام. وهو اللاعب الوحيد الذي تمكن من الفوز بالألقاب في جميع الفئات مع النادي البرازيلي.

وجاء حامل اللقب ريال مدريد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني، خلف غريمه التقليدي برشلونة قبل فترة التوقف الدولي مع منتصف شهر نوفمبر الماضي. بفارق نقطتين برصيد 35 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة ريال مدريد + صفحة بالميراس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

رونالدو في ريال مدريد بأحدث ظهور له بعد مغادرة قطر.. ما القصة؟

مونديال قطر 2022

نقطة خلاف أوقفت تفاوض ريال مدريد مع ياسين بونو.. ما علاقة كورتوا؟

مونديال قطر 2022

تقارير تزف الخبر السار عن كريم بنزيما

مونديال قطر 2022

تعرف على أكثر الدوريات تأثيراً في كأس العالم 2022 قطر

مونديال قطر 2022

ريال مدريد يُقلص فارق الصدارة مع برشلونة بعد فوزه على قادش (فيديو)

مونديال قطر 2022

كريم بنزيما يُتوج بجائزتين في يوم واحد مع ريال مدريد (صور)

مونديال قطر 2022

تشكيلة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني الممتاز

مونديال قطر 2022

رغم طرد ليفاندوفسكي وبيكيه .. برشلونة ينتزع صدارة الدوري الإسباني (فيديو)

مونديال قطر 2022

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

مونديال قطر 2022

تشكيلة برشلونة ضد أوساسونا القوية في الدوري الإسباني

مونديال قطر 2022

تشكيلة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

مونديال قطر 2022

هازارد مطلوب في الدوري الإنجليزي وريال مدريد لا يُمانع

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إقالة سانتوس من تدريب البرتغال وهؤلاء أبرز المرشحين لخلافته

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022

بايدن تحمس للمنتخب المغربي واختصر خطابه ليشاهد المباراة (فيديو)

موقف محرج لسلفاكير.. لم يستطع التحكم بنفسه وفعلها على الهواء

حزب الله عن مقتل الجندي الأيرلندي في لبنان: “حادث غير مقصود”

سطو ومحسوبية.. تسريبات جديدة تكشف فوضى التذاكر المغربية في قطر

“لحوم حمير وأغنام ميتة”.. نظام بشار يزيد من معاناة السوريين

وفاة أميرة تايلاند أثناء تدريب كلابها.. صحفي يؤكد والقصر يتكتم

جزائريون يحتفلون بفوز فرنسا على المغرب.. فيديو أثار الجدل

خريطة لفلسطين على قناة سويدية تفجر غضب إسرائيل (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC