ريال مدريد يتعاقد مع موهبة برازيلية واعدة بصفقة قياسية (فيديو)

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وطن- أعلن نادي ريال مدريد، الخميس، التوصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع الموهبة البرازيلية إندريك فيليبي 16 عاماً، لاعب نادي بالميراس البرازيلي، بصفقة قياسية.

وقال نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي نشره عبر حسابه علة مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيه: ” توصل ريال مدريد وبالميراس وإندريك وعائلته إلى اتفاق سيتضمن بموجبه قدوم اللاعب إلى صفوف الملكي، عندما يبلغ سن الرشد في يوليو عام 2024″.

انضمام البرازيلي إندريك إلى ريال مدريد

كما وأضاف بيان ريال مدريد، ” سيواصل البرازيلي إندريك عمله مع نادي بالميراس. كما وسيسافر إلى مدريد خلال الأيام المقبلة، من أجل زيارة مرافق النادي”.

وتعد الصفقة النوعية للنادي الملكي الأبيض، استعداداً لما بعد رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد، التي ربما يستمر حتى عام صيف 2024.

كما ووفق تقارير صحفية، فإن صفقة التعاقد مع البرازيلي الصاعد إندريك. مع نادي ريال مدريد الإسباني، قد بلغت نحو 72 مليون يورو.

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من هو البرازيلي إندريك فيليبي؟!

اللاعب البرازيلي إندريك فيليبي، برازيلي الجنسية، وهو من مواليد شهر يوليو عام 2006. كما ويعد أحد النجوم الواعدين في عالم الكرة المستطيل الأخضر.

وحقق البرازيلي الصاعد إندريك، أفضل لاعب واعد في البطولة البرازيلية مع نادي بالميراس. كما وحقق العديد من الأرقام القياسية مع النادي، لعل أبرزها أصغر لاعب في تاريخ بالميراس يلعب مع الفريق الأول وهو في سن 16 سنة و15 يوماً.

Palmeiras, Real Madrid-ESP e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais. pic.twitter.com/3LgPSEDU0T — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 15, 2022

كما ويعد إندريك لاعب ريال مدريد المستقبلي، أصغر لاعب يسجل هدفاً مع نادي بالميراس البرازيلي، وهو في سن 16 سنة و3 أشهر وأربعة أيام. وهو اللاعب الوحيد الذي تمكن من الفوز بالألقاب في جميع الفئات مع النادي البرازيلي.

وجاء حامل اللقب ريال مدريد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني، خلف غريمه التقليدي برشلونة قبل فترة التوقف الدولي مع منتصف شهر نوفمبر الماضي. بفارق نقطتين برصيد 35 نقطة لهذا الموسم.