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حزب الله عن مقتل الجندي الأيرلندي في لبنان: “حادث غير مقصود”

الجندي الأيرلندي التابع لقوات حفظ السلام الدولية قتل داخل مدرعته بعد أن اخترقها الرصاص وأصيب آخرون

كتب شيراز ماضي
مقتل جندي أيرلندي في لبنان watanserb.com
مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام (اليونيفيل) في لبنان
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وطن – نقلت وكالة “رويترز” عن وفيق صفا، مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في جماعة حزب الله اللبناني، تعليقه بشأن حادث مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام في لبنان.

حزب الله يعلق على مقتل جندي أيرلندي بلبنان

وبحسب “رويترز” فقد صرح وفيق صفا بإن ما أدى لمقتل الجندي الأيرلندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ليل الأربعاء، في جنوب لبنان هو “حادث غير مقصود”.

وأضاف أن حزب الله ليس ضالعا في الأمر، مقدما التعازي لقوات اليونيفيل.

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وقال: “نتقدم بالتعزية لقوات اليونيفيل لسقوط قتيل متمنيا الشفاء للجرحى في الحادث غير المقصود الذي وقع بين أهالي بلدة العقابية وأفراد من الكتيبة الأيرلندية”.

مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في جماعة حزب الله اللبناني وفيق صفا

كما دعا وفيق صفا، مسؤول وحدة التنسيق والارتباط بالحزب إلى عدم “إقحام” حزب الله في الحادثة.

تفاصيل مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام في لبنان

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن 7 رصاصات من رشاش حربي، اخترقت آلية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين.

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ومن جانبها نددت الحكومة اللبنانية بالواقعة مؤكدة أنها لن تمر دون حساب.

كما أصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء الحادث، وفق ما أفادت اليونيفيل ودبلن، الخميس.

وأوردت القوة الدولية في بيانها: “قُتل جندي حفظ سلام الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة وقعت في العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان”.

والضحايا هم من الكتيبة الأيرلندية، وفق ما أعلن وزير الخارجية والدفاع في الحكومة الإيرلندية سايمون كوفني. وذكر الجيش الإيرلندي أن أحد الجنود خضع لجراحة وهو في حالة حرجة.

وطالبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على تويتر بأن “إجراء تحقيق سريع وشامل لتحديد وقائع هذه الحادثة المأساوية أمر في بالغ الأهمية”.

قوات اليونيفيل في لبنان

فيما حث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي جميع الأطراف على التحلي بالحكمة والصبر. وقدم الجيش اللبناني تعازيه لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

هذا ولم تحدّد قوة “اليونيفيل” في بيانها ما جرى بالتحديد، مكتفية بالقول “حتى الآن، التفاصيل حول الحادثة متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط”.

قوة اليونيفيل في لبنان

جدير بالذكر أن قوة اليونيفيل موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي وتنتشر في جنوب لبنان للفصل بين إسرائيل ولبنان بعد نزاعات عدة.

قوة اليونيفيل في لبنان

وجدّد مجلس الأمن الدولي في 31 أغسطس تفويضها لسنة واحدة. وتضمن قراره تعديلاً يتعلق بحركتها لناحية أنها لا تحتاج إلى “إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل”.

وأثار هذا التعديل انتقادات صدر أبرزها عن حزب الله، بعدما كانت قيادة اليونيفيل تنسّق خلال السنوات الماضية دورياتها وتحركاتها في منطقة انتشارها مع الجيش اللبناني.

وإثر الانتقادات، أكدت قيادة اليونيفيل أنها تعمل “بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير”.

ونبّه الأمين العام لحزب الله في خطاب ألقاه في 17 ايلول/سبتمبر عناصر اليونيفيل من أنهم “إذا أرادوا أن يتصرفوا بعيداً عن الدولة وعن الجيش اللبناني المعني بالحركة في جنوب الليطاني، فإنهم يدفعون الأمور إلى مكان ليس لمصلحتهم”.

المصدررويترز
شيراز ماضي
شيراز ماضي
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