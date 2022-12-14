الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا اليوم مباشر يلا شوت في كأس العالم 2022
مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا اليوم مباشر يلا شوت في كأس العالم 2022

المغرب أمام حامل اللقب فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا اليوم مباشر watanserb.com
مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا اليوم مباشر
- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا اليوم مباشر يلا شوت، في منافسات نصف كأس العالم 2022 قطر، التي تنتظرها الجماهير المغربية والعربية في أرجاء المعمورة.

وستبدأ مباراة المغرب وفرنسا مباشر، على ملعب ( استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة)، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

توقيت مباراة المغرب وفرنسا

كما وستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

- Advertisement -

ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً. لنقل المباراة الحاسمة لعبور أحد المنتخبين إلى نهائي مونديال كأس العالم 2022.

مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا اليوم مباشر يلا شوت

وستبث مجريات أحداث مباراة المغرب وفرنسا اليوم مباشر يلا شوت، على قنوات (بين سبورت) المفتوحة، وكذلك قنوات (الكأس) المفتوحة بالمجان للجميع، في نصف ونهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر.

- Advertisement -

كما ونضع بين يديكم، راوبط مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا اليوم مباشر يلا شوت، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا اليوم مباشر يلا شوت (اضغط هنا)

 المغرب وفرنسا اليوم مباشر كورة لايف (اضغط هنا) 

مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا مباشر كورة ستار (اضغط هنا) 

مباراة المغرب اليوم مباشر أسطورة لايف ( اضغط هنا)

معلق مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

وسيعلق على مباراة المغرب وفرنسا، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المغربي جواد بده واليمني حسن العيدروس.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

ولم يسبق للمنتخب المغربي أن حقق الفوز على فرنسا حامل اللقب، في ال5 مواجهات الماضية. حيث حقق تلقى الخسارة في 3 مباريات وتعادل في مبارتين.

وتأهلت المغرب (أسود الأطلس) إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، على حساب المنتخب البرتغالي، عقب الفوز عليه. بهدف نظيف دون مقابل، كان من توقيع النجم المغربي يوسف النصيري لاعب نادي إشبيلية الإسباني.

كما ونجح المنتخب المنافس وحامل اللقب فرنسا (الديوك)، في إقصاء منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، من دور ال8 كأس العالم 2022، بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

ومن الجدير بالذكر، بأن المتأهل من مباراة المغرب وفرنسا، سيلتقي أمام الأرجنتين، الأحد، في نهائي بطولة كأس العالم 2022 قطر، على ملعب (استاد لوسيل).

المصدروطن+ يلا شوت + كورة لايف + كورة ستار + أسطورة لايف
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
تقارير

قطر تلغي الجسر الجوي لنقل المشجعين بعد تطاول برلماني مغربي على مسؤولين قطريين!

الهدهد

ريما إدبوش زوجة لاعب منتخب فرنسا عثمان ديمبلي تنقلب عليه وتعلن ولاءها للمغرب(شاهد)

مونديال قطر 2022

ضربة موجعة في صفوف المنتخب الفرنسي قبيل مواجهة المغرب

مونديال قطر 2022

قفزة هائلة للمنتخب المغربي في تصنيف الفيفا.. كم وصل في الترتيب العالمي؟!

مونديال قطر 2022

نجم المنتخب المغربي مطلوب في برشلونة

مونديال قطر 2022

من هو المكسيكي سيزار راموس حكم مباراة المغرب وفرنسا؟!

مونديال قطر 2022

تاريخ مواجهات المغرب وفرنسا قبيل المواجهة المنتظرة في كأس العالم 2022

الهدهد

كريم بنزيما يتوعد المنتخب المغربي برسالة نارية للاعبي منتخب فرنسا..ماذا قال؟

الهدهد

ضغوط ومناشدات مغربية للعماني المنحوس لتشجيع فرنسا في نصف نهائي المونديال (شاهد)

مونديال قطر 2022

بسبب عقوبة الإيقاف .. 3 لاعبين سيغيبون عن نصف نهائي كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب المغربي ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

“وصفوه بالمقزز” .. غضب إنجليزي من تصرف مبابي في مباراة فرنسا وإنجلترا (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أفضل 10 عملات مشفرة لها مستقبل كبير في 2023

مشجعون أجانب يزورون أحد مساجد قطر ويشاهدون الصلاة.. ورسالة إلى إبراهيم عيسى

رانيا يوسف تنشر صورة ابنتها المراهقة بقميص نوم (شاهد)

ميسي يكشف عن موعد اعتزاله دولياً مع الأرجنتين

علميًا.. قاعدة 3-30-300 ستكون مفتاح تحسين الصحة العقلية

الكاميرات تلتقط “ميسي” أثناء قيامه بحركة خادشة للحياء في مباراة الأرجنتين وكرواتيا(شاهد)

سبب وفاة سامي سعيد لاعب نادي مطروح الرياضي في مصر (فيديو)

محمد رمضان يستفز الجمهور بفيديو صادم مع كومبارس ومطالبات بحذفه فوراً! (شاهد)

“الفيفا” يُعلن موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022

مشجع عربي لوالدة ميسي: “مبروك يا خالتي .. يا زين ما ربيتي والله” (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC