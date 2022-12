مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا اليوم مباشر يلا شوت في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا اليوم مباشر يلا شوت، في منافسات نصف كأس العالم 2022 قطر، التي تنتظرها الجماهير المغربية والعربية في أرجاء المعمورة.

وستبدأ مباراة المغرب وفرنسا مباشر، على ملعب ( استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة)، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

كما وستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً. لنقل المباراة الحاسمة لعبور أحد المنتخبين إلى نهائي مونديال كأس العالم 2022.

وستبث مجريات أحداث مباراة المغرب وفرنسا اليوم مباشر يلا شوت، على قنوات (بين سبورت) المفتوحة، وكذلك قنوات (الكأس) المفتوحة بالمجان للجميع، في نصف ونهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر.

كما ونضع بين يديكم، راوبط مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا اليوم مباشر يلا شوت، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

وسيعلق على مباراة المغرب وفرنسا، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المغربي جواد بده واليمني حسن العيدروس.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

ولم يسبق للمنتخب المغربي أن حقق الفوز على فرنسا حامل اللقب، في ال5 مواجهات الماضية. حيث حقق تلقى الخسارة في 3 مباريات وتعادل في مبارتين.

وتأهلت المغرب (أسود الأطلس) إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، على حساب المنتخب البرتغالي، عقب الفوز عليه. بهدف نظيف دون مقابل، كان من توقيع النجم المغربي يوسف النصيري لاعب نادي إشبيلية الإسباني.

كما ونجح المنتخب المنافس وحامل اللقب فرنسا (الديوك)، في إقصاء منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، من دور ال8 كأس العالم 2022، بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

France will play in the 𝘀𝗲𝗺𝗶-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 of the 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 for the 7️⃣th time in their history 🔥

It's the first time the defending champions have reached this stage of the tournament since Brazil in 1998 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/PskO96FIIe

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 13, 2022