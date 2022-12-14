محمد رمضان يستفز الجمهور بفيديو صادم مع كومبارس ومطالبات بحذفه فوراً! (شاهد)

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وطن– أثار الفنان المصري محمد رمضان، استفزاز متابعيه من جديد، بفيديو من كواليس مسلسله الجديد “العمدة”.

جعفر العمدة

نشر محمد رمضان الفيديو عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، ويظهر خلاله وهو يضرب ممثل مساعد “كومبارس”.

وعلق رمضان: “جعفر العمدة بيصبح و بيقولكم رمضان يجمعنا و العمدة يدلعنا . وعلى رأي صاحب الحساب ثقة في الله نجاح “.

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لكن متابعو محمد رمضان لم يعجبهم المشهد الذي رأوا فيه إهانة للممثل المساعد.

أذى نفسي وجسدي

وطالب بعضهم رمضان بحذف الفيديو حتى لا تتعرض عائلة الكومبارس إلى أذى نفسي.

وجاء في التعليقات: “مش فاهمة ايه الحلو فى مشهد اهانة لشخص تانى انك تنزله بالشكل دا”.

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وكتب آخر: “بتقل من كرامه الكومبارس كده حرام. تنزل حاجه زى كدا مبنفعش تنزل حاجه زى كدا. وشكل الراجل قدام عيلته ايه وبتتباه اوى ونتا منزل الفيديو”.

وعقبت متابعة: “مقطع غير مرغوب فيه ….. لأنك بتنشر شيء يضايق النفس. ويمكن نشره للأطفال او المراهقين بعمل نفس الحركه. و قد تسبب في حوادث او ما شابه … انت تحتاج للمشورة في ما تنشره قبل أن تنشره للأسف يا ريت تمسح هذا المقطع”.

ووافقها الرأي ناشط قال: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك يااخي. مش مكفيك الضربه الي اخدها علشان لقمة العيش. كمان مطلعه قدام الناس كده. الظاهر ان الفلوس عمتكم ونسيت ان دا انسان زيك”.

وطالب آخر أيضا بحذف الفيديو قائلا: “بجد عيب ده اهانه. بكره الراجل ده حيكون تريند وشكله امام عياله او اهله. ياريت تشيل الفيديو ده احترام وتقدير كان ممكن تنزل اى فيديو تانى ضحك وهزار احسن من كده”.

صابونة ذهب

وقبل أيام، خرج رمضان وهو في الحمام يستعرض هدية فارهة وصلته، عبارة عن صابونة من الذهب الخالص عيار 24، كما قال.

وظهر محمد رمضان في مقطع مصور عبر حسابه بانستغرام، وهو عاري الصدر داخل حمام منزله، يتحدث عن الهدية القيمة.

وقال: “النهاردة جاتلي هدية غريبة جدا أغلى صابونة في العالم”.

وتابع محمد رمضان متفاخراً: “صابونة من الذهب عيار 24 عشان أغسل بها وشي”.

واستطرد الفنان المصري ممازحاً: “فبعد كده اللي أديله الصابونة ميزعلش يتبسط.. أنا مستخسر فيها أي ليفة”.

وعرّض هذا المقطع “رمضان” لانتقادات حادة من قبل متابعيه، الذين رأوا في ذلك استفزازاً لمشاعر الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع المصري، والذين أصبحوا بالكاد يجدون قوت يومهم.