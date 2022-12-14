الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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رونالدو في ريال مدريد بأحدث ظهور له بعد مغادرة قطر.. ما القصة؟

ظهر كريستيانو رونالدو يتدرب في المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد بعد مغادرة البرتغال لكأس العالم

كتب باسل النجار
كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن- كشفت صور مسربة للنجم كريستيانو رونالدو، عن عودته إلى العاصمة الإسبانية مدريد عقب مغادرته قطر بعد خروج منتخب بلاده البرتغال من تصفيات كأس العالم، حيث ظهر “الدون” يتدرب في مركز ريال مدريد الرياضي “فالديبيباس”.

رونالدو في ريال مدريد

وأظهرت الصور التي تم تداولها على نطاق واسع، كريستيانو رونالدو في “الفالديبياس” وهو يتدرب في مرافق ريال مدريد، بعد أن اتصل بفلورنتينو بيريز مباشرة وطلب منه ذلك بشكل شخصي.

وضمن التعليقات على هذه الصور، اعتبر الصحفي الرياضي محمد عواد أن “التدرب في المكان لا يعني أي شيء.. لا احتمال الانتقال إليهم ولا عدم الانتقال.. لكنه يكشف عن بيت رنالدو الحقيقي في قلبه.”

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وكانت تقارير متداولة كشفت أن “رونالدو” طلب من “فلورنتينو بيريز” شخصياً السماح له بالدخول إلى فالديبيباس للتدرب.

فما كان من الرئيس بحسب هذه التقارير، إلا أن أخبر كريستيانو أن فالديبيباس هي منزله، وأنه يمكنه ممارسة الرياضة فيها وقتما يشاء مع ضمان جميع التسهيلات له.

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وكان كرستيانو رونالدو قد غادر العاصمة القطرية الدوحة، قبل يومين بطائرته الخاصة إلى لشبونة، وبعد الراحة سافر إلى مدريد.

كما تحدثت وسائل إعلام إسبانية عن تواجد رونالدو، داخل نادي ريال مدريد.

وذكرت أن كريستيانو رونالدو يتدرب بشكل انفرادي في منشئة ريال مدريد حاليًا، للحفاظ على مستواه اللياقي بينما يفكر في مستقبله.

وتابعت أن علاقة الطرفين جيدة، وأن النادي وافق فورًا على طلب رونالدو، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لا يزال ريال مدريد غير مهتم بإعادة التعاقد مع الدون.

“رونالدو” أحد أساطير كرة القدم

جدير بالذكر أن رونالدو (37 عامًا) انفصل عن مانشستر يونايتد مؤخرًا، وفسخ عقده مع الشياطين الحمر ليكون لاعبًا حرًا في انتظار تحديد وجهته المقبلة.

ولعب رونالدو في ريال مدريد بين 2009 و2018، وسجل بقميصه 450 هدفًا في 438 مباراة أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.

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وفاز رونالدو مع ريال مدريد بالعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات مختلفة.

وارتبط اسم رونالدو مؤخرًا بالانضمام إلى النصر السعودي، إذ تقدّم النادي للنجم العالمي بعرض مالي ضخم، لكن رونالدو نفى الأنباء التي ترددت بشأن انتقاله للنصر.

هزيمة البرتغال أمام المغرب

وكان كريستيانو رونالدو قد علّق على إقصاء منتخب بلاده من ربع نهائي كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر على يد المغرب بالقول: “لا جدوى من الردّ في خضم اللحظة…قيل الكثير، وكُتب الكثير، وكان هناك الكثير من التكهنات، لكن تفانيّ للبرتغال لم يتغير للحظة”.

وكان منتخب أسود الأطلس قد أجهض حلم رونالدو مع منتخب بلاده البرتغالي في الوصول إلى نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، والتتويج باللقب الذي بحث عنه “الدون” كثيراً.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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