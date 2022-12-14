رونالدو في ريال مدريد بأحدث ظهور له بعد مغادرة قطر.. ما القصة؟

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وطن- كشفت صور مسربة للنجم كريستيانو رونالدو، عن عودته إلى العاصمة الإسبانية مدريد عقب مغادرته قطر بعد خروج منتخب بلاده البرتغال من تصفيات كأس العالم، حيث ظهر “الدون” يتدرب في مركز ريال مدريد الرياضي “فالديبيباس”.

رونالدو في ريال مدريد

وأظهرت الصور التي تم تداولها على نطاق واسع، كريستيانو رونالدو في “الفالديبياس” وهو يتدرب في مرافق ريال مدريد، بعد أن اتصل بفلورنتينو بيريز مباشرة وطلب منه ذلك بشكل شخصي.

وضمن التعليقات على هذه الصور، اعتبر الصحفي الرياضي محمد عواد أن “التدرب في المكان لا يعني أي شيء.. لا احتمال الانتقال إليهم ولا عدم الانتقال.. لكنه يكشف عن بيت رنالدو الحقيقي في قلبه.”

كريستيانو رونالدو في الفالديبياس.. يتدرب في مرافق ريال مدريد، بعد أن اتصل بفلورنتينو بيريز مباشرة وطلب منه ذلك. التدرب في المكان لا يعني أي شيء .. لا احتمال الانتقال إليهم ولا عدم الانتقال. لكنه يكشف عن بيت رنالدو الحقيقي في قلبه pic.twitter.com/EPaAIrsIjV — محمد عواد (@mohammedawaad) December 14, 2022

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وكانت تقارير متداولة كشفت أن “رونالدو” طلب من “فلورنتينو بيريز” شخصياً السماح له بالدخول إلى فالديبيباس للتدرب.

فما كان من الرئيس بحسب هذه التقارير، إلا أن أخبر كريستيانو أن فالديبيباس هي منزله، وأنه يمكنه ممارسة الرياضة فيها وقتما يشاء مع ضمان جميع التسهيلات له.

🚨كريستيانو رونالدو كان متواجد اليوم في فالديبيباس وتدرب بشكل مُنفصل عن لاعبي ريال مدريد😢pic.twitter.com/29BsTgEteE — ديسلر 🇵🇹 (@hullf) December 14, 2022

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وكان كرستيانو رونالدو قد غادر العاصمة القطرية الدوحة، قبل يومين بطائرته الخاصة إلى لشبونة، وبعد الراحة سافر إلى مدريد.

كما تحدثت وسائل إعلام إسبانية عن تواجد رونالدو، داخل نادي ريال مدريد.

وذكرت أن كريستيانو رونالدو يتدرب بشكل انفرادي في منشئة ريال مدريد حاليًا، للحفاظ على مستواه اللياقي بينما يفكر في مستقبله.

وتابعت أن علاقة الطرفين جيدة، وأن النادي وافق فورًا على طلب رونالدو، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لا يزال ريال مدريد غير مهتم بإعادة التعاقد مع الدون.

بيكون : تدرب كريستيانو رونالدو في الفالديباس اليوم . pic.twitter.com/BFf9Os85Qj — COPE (@COPE_AR) December 14, 2022

“رونالدو” أحد أساطير كرة القدم

جدير بالذكر أن رونالدو (37 عامًا) انفصل عن مانشستر يونايتد مؤخرًا، وفسخ عقده مع الشياطين الحمر ليكون لاعبًا حرًا في انتظار تحديد وجهته المقبلة.

ولعب رونالدو في ريال مدريد بين 2009 و2018، وسجل بقميصه 450 هدفًا في 438 مباراة أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.

وفاز رونالدو مع ريال مدريد بالعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات مختلفة.

وارتبط اسم رونالدو مؤخرًا بالانضمام إلى النصر السعودي، إذ تقدّم النادي للنجم العالمي بعرض مالي ضخم، لكن رونالدو نفى الأنباء التي ترددت بشأن انتقاله للنصر.

هزيمة البرتغال أمام المغرب

وكان كريستيانو رونالدو قد علّق على إقصاء منتخب بلاده من ربع نهائي كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر على يد المغرب بالقول: “لا جدوى من الردّ في خضم اللحظة…قيل الكثير، وكُتب الكثير، وكان هناك الكثير من التكهنات، لكن تفانيّ للبرتغال لم يتغير للحظة”.

وكان منتخب أسود الأطلس قد أجهض حلم رونالدو مع منتخب بلاده البرتغالي في الوصول إلى نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، والتتويج باللقب الذي بحث عنه “الدون” كثيراً.