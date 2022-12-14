رانيا يوسف تنشر صورة ابنتها المراهقة بقميص نوم (شاهد)

- Advertisement -

وطن– أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جدلاً واسعاً بالصورة الجريئة التي نشرتها لابنتها الأصغر نانسي مختار.

قميص نوم

وأرادت رانيا يوسف التعبير عن شعورها بالفخر بابنتها نانسي، عبر نشر صورة في خاصية “ستوري” بحسابها على “انستجرام”.

ظهرت نانسي ابنة رانيا يوسف بالصورة ترتدي فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، وفتحة صدر واسعة، أشبه بقميص النوم.

- Advertisement -

وكتبت رانيا في تعليقها: “فخورة بك ننوسة”.

شيمة أهل البيت الرقص

لكن الصورة أثارت استفزاز المتابعين الذين هاجمهوها بتعليقاتهم، فكتبت متابعة: ” يعني مش كفاية انتي مفخرة يا مدام رانيا هيبقى انت وبنتك”؟

وكتب آخر: “على ايش فخورة بالتفصخ. فخورة إذا رب البيت ضارب بالدف فشيمة اهل البيت الرقص”.

- Advertisement -

وتساءلت متابعة: “هيا رانيا ماعندهاش رجالة في عيلتها ولا عيلة بنتها. ولا يالهوي بياكلو خنازير علشان كده مافيش غيره”.

وجاء دعم رانيا لابنتها نانسي (19 عاماً)، بعد بدء تصوير أحد أعمالها الفنية.

من هي نانسي مختار؟

وتعيش نانسي ابنة رانيا يوسف من المنتج محمد مختار، مع والدتها وشقيقتها الأكبر ياسمين.

وخاضت نانسي محمد مختار أولى تجاربها في التمثيل من خلال مسلسل “أسرار” عام 2015.

شاركت نانسي بعدها في فيلم “أسوار عالية” عام 2020.

بنات رانيا يوسف

وتجمع علاقة صداقة بين رانيا يوسف وابنتها التي أكدت أن علاقتهما ليست علاقة أم وابنتها.

وكشفت نانسي مختار في لقاء صحفي سابق، أنا تنشر صوراً لوالدتها عبر “انستجرام” دون علمها.

هذا وقد تحدثت رانيا يوسف عن طريقة تعاملها مع ابنتيها في لقاء ببرنامج “مصر جديدة”، على قناة ETC، مع الإعلامية إنجي أنور.

فستان البطانة

وأوضحت رانيا أنها شخصية ليبرالية في تعاملها مع بناتها، ولا تملك سوى تربيتهم وتعليمهم من دون مصادرة حريتهم الشخصية.

وتابعت: “بقول لبناتي من حقكم تلبسوا اللي تحبوه سواء فستان دون بطانة أو غيره ومحدش له عندكوا حاجة من الناس. ومن حقها ارتداء فستان من غير بطانة”.

وأضافت: “بنتي استأذنت في ارتداء الفستان من غير بطانة وقولت لها موافقة لأن ده حقك، ولا أستطيع منعك”.

وحول دخولهم عالم التمثيل، قالت رانيا: “من حق بناتي لو هيمثلوا يعملوا أي أدوار يحبوها. ولا أملك إلا تربيتهم وليس التحكم فيهم. لأننا نعيش في الهواتف الذكية التي يوجد بها كل شيء متاح ومباح”.