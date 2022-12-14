الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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جريمة قتل “أخوية” تهز البحرين

غضب واسع بعد أن أقدم شخص على قتل شقيقه في البحرين

كتب خالد السعدي
شخص يقتل شقيقه watanserb.com
شخص يقتل شقيقه في منطقة جدعلي بالعاصمة البحرينية
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وطن – شهدت مملكة البحرين، جريمة قتل بشعة، إذ أقدم شخص على قتل شقيقه طعنا، بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات شخصية بينهما.

وقالت مديرية شرطة محافظة العاصمة المنامة، إن مشاجرة بين شقيقين أسفرت عن وفاة أحدهما، يبلغ 38 عاما.

وأضافت بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن القتيل سقط بعد طعنه بآلة حادة في منزل بمنطقة جدعلي بسبب خلافات شخصية.

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وأشارت إلى أن الجاني البالغ 30 عاما، سلم نفسه للشرطة، موضحة أن الجهات المختصة اتخذت إجراءاتها القانونية اللازمة حيال ذلك.

تفاعل واسع

أثارت جريمة القتل غضبا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر.

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فقال ناشط: “شستفاد ؟؟ اذا ما اذبحه الاعدام بتذبحه الحسافة والندم .. مافي شي في الدنيا يسوى اني امد يدي على اخوي”.

وكتب آخر: “البحرين لازم تتشدد في تطبيق الإعدام بدون استثناءات سبق ترصد أو لا …الأمان و الإستقرار قبل كل شي”.

وغردت زينب: “لحظة غضب ثمنها روح !!!! لا إله إلا الله”.

وذكر “علي”: “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مو ناقصين مصايب احنا والله الواحد ما يدري من وين جايه له الصفع”.

وتفاعلت ناشطة: “الفلوس تضيع النفوس”.

وكتب مايكل: “الله يرحمه و يصبر اهلهم… واحد راح القبر والثاني السجن.. يا دافع البلاء.. ان لله وان اليه راجعون.. مصيبة عظيمة.. الله يصبر اهلهم و محبيهم”.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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