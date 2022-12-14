جريمة قتل “أخوية” تهز البحرين

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وطن – شهدت مملكة البحرين، جريمة قتل بشعة، إذ أقدم شخص على قتل شقيقه طعنا، بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات شخصية بينهما.

وقالت مديرية شرطة محافظة العاصمة المنامة، إن مشاجرة بين شقيقين أسفرت عن وفاة أحدهما، يبلغ 38 عاما.

وأضافت بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن القتيل سقط بعد طعنه بآلة حادة في منزل بمنطقة جدعلي بسبب خلافات شخصية.

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وأشارت إلى أن الجاني البالغ 30 عاما، سلم نفسه للشرطة، موضحة أن الجهات المختصة اتخذت إجراءاتها القانونية اللازمة حيال ذلك.

مديرية شرطة محافظة العاصمة : مشاجرة بين شقيقين تسفر عن وفاة أحدهما (38 عاما) جراء طعنه بآلة حادة في منزل بمنطقة جدعلي بسبب خلافات شخصية، فيما قام الجاني (30 عاما) بتسليم نفسه للشرطة، والجهات المختصة قامت باتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة حيال ذلك. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) December 14, 2022

تفاعل واسع

أثارت جريمة القتل غضبا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر.

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فقال ناشط: “شستفاد ؟؟ اذا ما اذبحه الاعدام بتذبحه الحسافة والندم .. مافي شي في الدنيا يسوى اني امد يدي على اخوي”.

شستفاد ؟؟ اذا ما اذبحه الاعدام بتذبحه الحسافة والندم .. مافي شي في الدنيا يسوى اني امد يدي على اخوي — درع الجزيرة (@DER3_ALJAZEERA) December 14, 2022

وكتب آخر: “البحرين لازم تتشدد في تطبيق الإعدام بدون استثناءات سبق ترصد أو لا …الأمان و الإستقرار قبل كل شي”.

البحرين لازم تتشدد في تطبيق الإعدام بدون استثناءات سبق ترصد أو لا …الأمان و الإستقرار قبل كل شي … — AJM (@marzooqi1986) December 14, 2022

وغردت زينب: “لحظة غضب ثمنها روح !!!! لا إله إلا الله”.

💔 لحظة غضب ثمنها روح !!!! لا اله اللا الله …. — زَينب (@Zyoon_ali) December 14, 2022

وذكر “علي”: “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مو ناقصين مصايب احنا والله الواحد ما يدري من وين جايه له الصفع”.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مو ناقصين مصايب احنا والله الواحد ما يدري من وين جايه له الصفع — Ali (@aliutd12) December 14, 2022

وتفاعلت ناشطة: “الفلوس تضيع النفوس”.

الفلوس تضيع النفوس 🙂 — Zαهَُـّσσя.Khalaf (@Zahraakhalaf90) December 14, 2022

وكتب مايكل: “الله يرحمه و يصبر اهلهم… واحد راح القبر والثاني السجن.. يا دافع البلاء.. ان لله وان اليه راجعون.. مصيبة عظيمة.. الله يصبر اهلهم و محبيهم”.