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مونديال قطر 2022

“الفيفا” يُعلن موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022

حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2022 سيكون في ال27 من شهر فبراير القادم

كتب فارس أبو شيحة
موعد حفل جوائز ذات بيست لعام 2022 watanserb.com
موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022
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وطن- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الثلاثاء، عن موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022 (The best)، التي تُوج البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي العام المنصرم.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022. حيث ستكون في ال27 من شهر فبراير/ شباط عام 2023.

موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022

وتشمل جوائز الأفضل لعام 2022، الممنوحة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم، وأفضل حارس مرمى. كما وأفضل مدرب، بالإضافة إلى التشكيل المثالي للاعبين لعام 2022.

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كما ويضاف إلى تلك الجوائز، جائزة أفضل هدف المعروفة باسم (بوشكاش). وأفضل لاعبة في العالم لعام 2022، وكذلك اللعب النظيف.

وسيتم اختيار اللاعبين المرشحين لنيل تلك الجوائز، بناءً على أدائهم خلال الفترة ما بين ال8 من شهر أغسطس/ آب عام 2021، وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري. أي مع نهاية مونديال كأس العالم 2022 قطر.

كريم بنزيما مرشح لجائزة أفضل لاعب لعام 2022

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ويعد النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد الإسباني (الميرينغي) صاحب الكرة الذهبية، من أبرز اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كما ويأتي ترشيح الفرنسي بنزيما، للحصول على تلك الجائزة بقوة. بعد الأداء الملفت للأنظار الذي ظهر به اللاعب مع الفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، حيث توج هدفاً لكلا المسابقتين الموسم الماضي.

يذكر بأن الفرنسي كريم بنزيما لم يشارك مع صفوف المنتخب الفرنسي، في منافسات بطولة كأس العالم 2022. مع بداية البطولة العالمية، بسبب الإصابة على مستوى العضلة الخلفية، ليستبعد بعدها بقرار من المدرب ديدييه ديشامب.

المصدروطن+ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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