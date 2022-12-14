“الفيفا” يُعلن موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022

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وطن- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الثلاثاء، عن موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022 (The best)، التي تُوج البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي العام المنصرم.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022. حيث ستكون في ال27 من شهر فبراير/ شباط عام 2023.

موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022

وتشمل جوائز الأفضل لعام 2022، الممنوحة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم، وأفضل حارس مرمى. كما وأفضل مدرب، بالإضافة إلى التشكيل المثالي للاعبين لعام 2022.

As we head in to the final week of the #FIFAWorldCup, another big event in the calendar is just around the corner! 🔜 #TheBest FIFA Football Awards 2022 pic.twitter.com/TQPsxRKO8B — FIFA.com (@FIFAcom) December 13, 2022

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كما ويضاف إلى تلك الجوائز، جائزة أفضل هدف المعروفة باسم (بوشكاش). وأفضل لاعبة في العالم لعام 2022، وكذلك اللعب النظيف.

وسيتم اختيار اللاعبين المرشحين لنيل تلك الجوائز، بناءً على أدائهم خلال الفترة ما بين ال8 من شهر أغسطس/ آب عام 2021، وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري. أي مع نهاية مونديال كأس العالم 2022 قطر.

كريم بنزيما مرشح لجائزة أفضل لاعب لعام 2022

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ويعد النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد الإسباني (الميرينغي) صاحب الكرة الذهبية، من أبرز اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، في بيان رسمي، عن موعد حفل الأفضل "ذا بيست THE BEST"، والذي سيقام يوم 27 فبراير 2023، على أن يتم اختيار الفائزين نظراً لأدائهم فترة ما بين 8 أغسطس 2021 إلى 18 ديسمبر 2022.#استاد_الدوحة pic.twitter.com/CzD5PoFCe2 — استاد الدوحة (@staddoha) December 14, 2022

كما ويأتي ترشيح الفرنسي بنزيما، للحصول على تلك الجائزة بقوة. بعد الأداء الملفت للأنظار الذي ظهر به اللاعب مع الفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، حيث توج هدفاً لكلا المسابقتين الموسم الماضي.

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن عن موعد حفل جوائز «ذا بيست» في 27 فبراير 2023، وسيبدأ التصويت في الفئات المختلفة، الذي سيجري على موقع «FIFA +»، في 12 يناير 2023 pic.twitter.com/tItbxF6AYf — kora11.com (@kora11) December 13, 2022

يذكر بأن الفرنسي كريم بنزيما لم يشارك مع صفوف المنتخب الفرنسي، في منافسات بطولة كأس العالم 2022. مع بداية البطولة العالمية، بسبب الإصابة على مستوى العضلة الخلفية، ليستبعد بعدها بقرار من المدرب ديدييه ديشامب.