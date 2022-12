“الفيفا” يُعلن موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022

- Advertisement -

وطن- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الثلاثاء، عن موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022 (The best)، التي تُوج البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي العام المنصرم.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022. حيث ستكون في ال27 من شهر فبراير/ شباط عام 2023.

وتشمل جوائز الأفضل لعام 2022، الممنوحة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم، وأفضل حارس مرمى. كما وأفضل مدرب، بالإضافة إلى التشكيل المثالي للاعبين لعام 2022.

As we head in to the final week of the #FIFAWorldCup, another big event in the calendar is just around the corner!

🔜 #TheBest FIFA Football Awards 2022 pic.twitter.com/TQPsxRKO8B

— FIFA.com (@FIFAcom) December 13, 2022