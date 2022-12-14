الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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مونديال قطر 2022

العداء الكيني روديشا ينجو من حادث تحطم طائرة بأعجوبة (صور)

العداء الكيني روديشا صاحب الرقم القياسي في مسافة 800 متر

كتب فارس أبو شيحة
نجاة العداء الكيني روديشا من الموت في حادث تحطم طائرة watanserb.com
نجاة العداء الكيني روديشا من الموت في حادث تحطم طائرة
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وطن- نجا العداء الكيني ديفيد روديشا 33 عاماً، من حادث تحطم طائرة كان يستقلها، خلال عودته من مسابقة رياضية مطلع الأسبوع الجاري.

وتحطمت الطائرة التي كان يستقلها العداء الكيني روديشا، البطل الأولمبي مرتين في سباق الجري لمسافة 800 متراً، برفقة 5 أشخاص آخرين كانوا معه، في مقاطة كاجيادو جنوب دولة كينا، عقب مشاركته في دورة الألعاب السنوية.

نجاة العداء الكيني روديشا من الموت

وقال العداء الأولمبي الكيني روديشا، في تصريح صحفي مع صحيفة (ديلي نيشن) الكينية، ” لقد تعطل محرك الطائرة بشكل مفاجئ، بعد إقلاعها بنحو 7-8 دقائق تقريباً”.

نجاة العداء الكيني ديفيد روديشا
نجاة العداء الكيني ديفيد روديشا
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وأردف الكيني روديشا صاحب الميدالية الذهبية في لندن عام 2012 وريو عام 2016، ” الطيار رأى مساحة خالية وحاول الهبوط بالطائرة، لكن أحد جناحيها اصطدم بشجرة حينما بدأت الطائرة بالدوران قبل الهبوط داخل حقل صخري”.

البطل الأولمبي ديفيد روديشا

كما وأضاف الكيني روديشا، ” لقد خرجنا جميعاً من الطائرة أحياء، مع وجود إصابات طفيفة تم علاجها. باستثناء واحدة نقلت إلى المشفى لتلقي العلاج”.

حادثة تحطم طائرة العداء الكيني روديشا
حادثة تحطم طائرة العداء الكيني روديشا

وختم الكيني ديفيد روديشا حديثه عن حادثة تحطم الطائرة، ” كان الحدث مرعب حيث توقفت قلوبنا من الخوف، كما أننا تضرعنا إلى الله من أجل النجاة، والطيار قام بعمل لا يصدق من أجل الحفاظ على أرواحنا والسيطرة على الطائرة قبل هبوطها”.

من هو العداء الكيني روديشا؟!

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ويعد الكيني روديشا، من العداءيين الأولمبيين المتخصصين في المسافات المتوسطة. كما أنه يحمل الرقم القياسي في سباق 800 مترا بزمن قدره 1:40.91، وهو البطل الأولمبي العالمي الحالي في هذا التخصص.

نجاة العداء الكيني ديفيد روديشا من الموت
نجاة العداء الكيني ديفيد روديشا من الموت

كما وحصد العداء الكيني روديشا، العديد من الميداليات الذهبية خلال مشواره الرياضي. حيث يقدر عددها 7 ميداليات حتى يومنا هذا، كان من أبرزها لندن 2012 و دايغو 2011 وبكين 2006 وريو2016 وغيرها.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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