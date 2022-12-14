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مونديال قطر 2022

الصراع يشتعل بين ميسي ومبابي .. ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

ميسي ومبابي في صدارة قائمة ترتيب هدافي كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف

كتب فارس أبو شيحة
ميسي ومبابي والصراع على صدارة هدافي كأس العالم قطر 2022 watanserb.com
ميسي ومبابي والصراع على صدارة هدافي كأس العالم قطر 2022
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وطن- أشعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفرنسي كيليان مبابي، الصراع على صدارة ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022، بعد هدفه في شباك كرواتيا بنصف نهائي البطولة العالمية.

وسجل البرغوث ميسي، الهدف الخامس في منافسات مونديال كأس العالم 2022 من ركلة جزاء تحصل عليها راقصو التانغو في المباراة، ليتساوى بذلك مع زميله الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان.

ميسي هداف الأرجنتين في كأس العالم 2022

كما وجاء هدف الأجنتيني ميسي، الهداف التاريخي لراقصو التانغو في تاريخ كأس العالم 2022، برصيد 11 هدفاً، إلى جانب الأكثر اللاعبين صناعة للتمريرات الحاسمة برصيد 8 تمريرات، متفوقاً بذلك مع الأسطورة البرازيلي بيليه.

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وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022، على حساب كرواتيا. بعد تسجيله هدفاً وصناعة آخر في المباراة، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة دون مقابل.

كما وسيتلقي الأرجنتين (راقصو التانغو)، أمام الفائز من مباراة فرنسا والمغرب، الأحد، في نهائي كأس العالم قطر 2022، على ملعب ( استاد لوسيل) المونديالي.

ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

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ونرفق لكم متابعو (وطن)، قائمة ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022، مع قرب ختام البطولة العالمية بنسختها ال22، كما يلي:

(1) ليونيل ميسي (الأرجنتين) 5 أهداف.

(2) كيليان مبابي (فرنسا) 5 أهداف.

(3) جوليان ألفاريز (الأرجنتين) 4 أهداف.

(4) أوليفيه جيرو (فرنسا) 4 أهداف.

(5) إينر فالنسيا ( الإكوادور) 3 أهداف.

(6) كودي جاكبو ( هولندا) 3 أهداف.

(7) غونسالو راموس (البرتغال) 3 أهداف.

(8) ماركوس راشفورد (إنجلترا) 3 أهداف.

(9) ألفارو موراتا (إسبانيا) 3 أهداف.

(10) ريتشارليسون (البرازيل) 3 أهداف.

يشار إلى نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022، سيقام الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب ( استاد لوسيل)، في العاصمة القطرية (الدوحة).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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