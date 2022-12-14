الصراع يشتعل بين ميسي ومبابي .. ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

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وطن- أشعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفرنسي كيليان مبابي، الصراع على صدارة ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022، بعد هدفه في شباك كرواتيا بنصف نهائي البطولة العالمية.

وسجل البرغوث ميسي، الهدف الخامس في منافسات مونديال كأس العالم 2022 من ركلة جزاء تحصل عليها راقصو التانغو في المباراة، ليتساوى بذلك مع زميله الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان.

ميسي هداف الأرجنتين في كأس العالم 2022

كما وجاء هدف الأجنتيني ميسي، الهداف التاريخي لراقصو التانغو في تاريخ كأس العالم 2022، برصيد 11 هدفاً، إلى جانب الأكثر اللاعبين صناعة للتمريرات الحاسمة برصيد 8 تمريرات، متفوقاً بذلك مع الأسطورة البرازيلي بيليه.

هـدافي كأس العالم 2022. 🇦🇷🔝 pic.twitter.com/lmjEH4Y3vn — بلاد الفضة (@ARG4ARB) December 13, 2022

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وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022، على حساب كرواتيا. بعد تسجيله هدفاً وصناعة آخر في المباراة، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة دون مقابل.

كما وسيتلقي الأرجنتين (راقصو التانغو)، أمام الفائز من مباراة فرنسا والمغرب، الأحد، في نهائي كأس العالم قطر 2022، على ملعب ( استاد لوسيل) المونديالي.

ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

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ونرفق لكم متابعو (وطن)، قائمة ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022، مع قرب ختام البطولة العالمية بنسختها ال22، كما يلي:

(1) ليونيل ميسي (الأرجنتين) 5 أهداف.

(2) كيليان مبابي (فرنسا) 5 أهداف.

(3) جوليان ألفاريز (الأرجنتين) 4 أهداف.

(4) أوليفيه جيرو (فرنسا) 4 أهداف.

"الأرجنتين قدم أفضل مباراة له في المونديال و يستحق الفوز.. و ما قدمه ميسي يجعله يستحق البطولة.. و هذا هو ميسي و لهذا هو أفضل لاعب في العالم " pic.twitter.com/ZvH4vzZDhi — Tarek Dhiab (@DhiabTarak) December 13, 2022

(5) إينر فالنسيا ( الإكوادور) 3 أهداف.

(6) كودي جاكبو ( هولندا) 3 أهداف.

(7) غونسالو راموس (البرتغال) 3 أهداف.

(8) ماركوس راشفورد (إنجلترا) 3 أهداف.

✅ 6 مباريات

🏆🏆🏆🏆 4 جائزة أفضل لاعب

⚽⚽⚽⚽⚽ 5 أهداف

🅰️🅰️🅰️ 3 أسيست ببساطة ليونيل ميسي. pic.twitter.com/xLvCWQzbX5 — بلاد الفضة (@ARG4ARB) December 13, 2022

(9) ألفارو موراتا (إسبانيا) 3 أهداف.

(10) ريتشارليسون (البرازيل) 3 أهداف.

يشار إلى نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022، سيقام الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب ( استاد لوسيل)، في العاصمة القطرية (الدوحة).